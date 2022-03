SaiPa paljasti karmivan heikon yleisömäärän – Jonne Virtanen latasi sen perään tiukkaa tekstiä SM-liigasta

Lappeenrannassa oli vain 756 henkilöä katsomassa ottelua SaiPa–Sport.

SM-liigan runkosarjan ykkössijasta tiukasti kamppaileva Tappara nappasi tärkeän kotivoiton Pelicansista maalein 2–0.

Pelicansille tappio oli karu, sillä joukkueen pudotuspelipaikka ei ole varma. Pelicans käy KooKoon, Lukon ja KalPan kanssa tiukkaa taistelua viimeisistä pudotuspaikoista. Nelikosta yksi jää nuolemaan näppejään.

Liigan runkosarjan voittotaistelu on erittäin tasainen ja ratkeaa pistekeskiarvolla. Sarjakärkeen kivunneen Tapparan pistekeskiarvo on 1,893 ja toisena olevan paikallisvastustaja Ilveksen 1,891. Kolmantena on Jukurit pistekeskiarvolla 1,857. Tapparalla sekä Jukureilla on runkosarjaa jäljellä neljä ja Ilveksellä viisi ottelua.

Tiistain muissa kamppailuissa JYP voitti kotonaan HIFK:n 3–2, KalPa hävisi kotonaan TPS:lle 2–5, Lukko kukisti kotonaan HPK:n 4–2 ja SaiPa kaatoi kotonaan Sportin 4–1.

Lappeenrantalaisjoukkue ilmoitti Twitterissä myyneensä kotiotteluunsa Sportia vastaan 1 800 lippua. SaiPa kertoi kiitellen, että yleisöä oli paikalla 756.

Illan värikkäimmän suorituksen tarjosi Sportin kolmosketjun sentterinä viimeistä liigakevättään pelaava Jonne Virtanen, 34.

SaiPassa liigataipaleensa aloittanut Virtanen latasi pelin jälkeen CMoren tv-haastattelussa suoraa tekstiä kellariosaston seurojen pelaamisesta käytännössä kuukausikaupalla ilman panosta.

– Liigaofficessa voisivat miettiä, mitä järkeä on pelata tällaisia merkityksettömiä otteluita 700 katsojalle. Kaikki kunnia SaiPalle voitosta. Heillähän on joku suunnitelma toiminnassaan. Kaikilla seuroilla tässä sarjassa ei ole mitään suunnitelmaa, ovat mukana vain mukana olon ilosta, Virtanen harmitteli.

– Olen pelannut tässä Kisapuistonkin hallissa merkityksellisiä playout-otteluita (taistelua putoamiskarsintoja vastaan), joissa on ollut melkoinen tunnelma. Haluan, että vielä joskus pelataan avointa Liigaa, Virtanen muistutti.

Urallaan myös SaiPaa edustanut Virtanen teki jäähyväiskierroksen Kisapuiston jäähallissa, kuten SaiPan julkaisemalta videolta voi nähdä.

Tapparan ja Pelicansin välinen ottelu sai raivoisan alun, kun tamperelaisjoukkueen nimekäs Veli-Matti Savinainen lensi suihkuun vain 22 sekunnin pelaamisen jälkeen. Ulosajo tuli, kun Savinainen täräytti Lukas Jasekia poikittaisella mailalla päähän.

Kun peliä oli takana hieman yli neljä minuuttia, Otto Leskinen laukoi Tapparan tasavajaalla johtoon. Tilanne käynnistyi Pelicansin Brad Lambertin pahan kiekonmenetyksen jälkeen. Päätöserässä Charles Bertrand viimeisteli Tapparan toisen osuman pistepörssin kärjessä olevan Anton Levtchin syötöstä. Christian Heljanko pelasi Tapparan maalilla nollapelin.

Joakim Kemell ja Adam Brodecki veivät JYPin HIFK-pelin toisessa erässä 2–0-johtoon, ja Alex Broadhurst kavensi. Kolmannessa erässä Reid Gardiner toi HIFK:n tasoihin ja Samuel Valkeejärvi viimeisteli JYPin voitto-osuman.

Aleksi Klemetti teki KalPalle kaksi maalia, mutta ne eivät riittäneet pisteisiin. Lukon ja HPK:n kohtaamisessa kahden tehopisteen miehiä olivat kotijoukkueen Henri Ikonen (1+1) ja Vili Saarijärvi (1+1). Myös SaiPan Veikko Loimaranta keräsi tehopisteet 1+1. Loimaranta antoi päätöserässä syötön Elmeri Laakson, 17, osumaan, joka oli nuorukaiselle uran ensimmäinen Liigassa.

Tiistaina pelanneista joukkueista JYP, SaiPa ja Sport ovat jo menettäneet pudotuspelihaaveensa.