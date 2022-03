Hannes Björninen loistaa nyt Pelicansin johtajana – keväällä odottavat MM-kotikisat

Jos SM-liigan omalle joukkueelleen tärkein pelaaja valittaisiin kahden viime viikon perusteella, Pelicansin Hannes Björninen, 26, olisi erittäin lähellä valintaa.

Tampere

Pelicans on ollut kuin eri joukkue siitä päivästä lähtien, kun Hannes Björninen palasi Lahteen maaliskuun alussa.

”Hanu” on tuonut joukkueeseen johtajuutta sekä teoillaan että tehoillaan (7. 3+3=6)

Tapparaa vastaan tiistaina ei Björnisenkään panos riittänyt. Kirvespaidat ottivat tärkeän 2–0-voiton Otto Leskisen ja Charles Bertrandin osumilla ja nousivat SM-liigan kärkipaikalle.

Charles Bertrand teki Tapparan toisen maalin.

– Jotain jäi vähän vajaaksi. Meillä oli hetkemme ja loistavat tekopaikkamme, muttemme pystyneet niitä käyttämään, Björninen kuittasi.

Pelicansin taistelu pääsystä pudotuspeleihin ennätystasaisessa liigassa jatkuu kuitenkin edelleen. Lahtelaiset kohtaavat jo keskiviikkona kotikaukalossa Ilveksen.

– Jääkiekkoilu on siitä hienoa, että meillä on heti huomenna uusi mahdollisuus pelata paremmin ja tehokkaammin. Mittari on taas vähintään yhtä kova. Siinä mielessä hieno juttu, että kaikki on vielä omissa käsissä, mutta voittoja pitää ottaa kovista vastustajista, Björninen viittasi Ilveksen jälkeen runkosarjassa vielä vastaan tuleviin KooKoohon ja HPK:hon.

Björninen ei koskaan unohda sunnuntaita 22. helmikuuta 2022. Hän laukoi silloin Suomen kautta aikojen ensimmäisen jääkiekkoilun olympiakullan varmistaneen 2–1-osuman Venäjää vastaan.

Björninen teki 2–1-voittomaalin olympiafinaalissa.

Samalla hän kirjoitti nimensä ikiajoiksi historiankirjoihin muun muassa sellaisten olympiafinaalin voittomaalin tekijöiden rinnalle, kuten Peter Forsberg (1994), Joe Sakic (2002), Nicklas Lidström (2006), Sidney Crosby (2010) ja Jonathan Toews (2014).

– Kovia nimiä kieltämättä listalla. Niitä voi joskus uran jälkeen tutkia tarkemmin. Hienoltahan se tuntuu tuollaiseen seuraan päästä ja tehdä historiaa. Olympiavoitto maistui hyvältä heti tuoreeltaan jätkien kanssa, mutta kaikista hienoin fiilis tuli siitä, kun näki, kuinka paljon iloa se tuotti Suomen kansalle. Hymyileviä ja onnellisia ihmisiä näkyi ja tuli vastaan kaikkialla, Björninen fiilistelee.

Björninen ehti juuri palautua olympiakultajuhlista, kun Ukrainassa räjähtivät ensimmäiset pommit. Se tarkoitti samalla Jokerien kauden päättymistä.

– Käsittelimme tilanteen jätkien kanssa. Tilanteesta haastavan teki, että monissa sarjoissa siirtoikkuna oli jo mennyt kiinni. Vaihtoehtoja olisi ollut Keski-Euroopassa, mutta aika nopeasti Lahdesta tuli sekä faneilta ja yhteistyökumppaneilta vahvaa tukea siirtymisestäni sinne. Suomessa en minnekään muualle olisi halunnutkaan, Björninen kertaa.

Viime vuoteen verrattuna pelaaminen SM-liigassa on tuntunut yleisön ansiosta paljon mukavammalta.

– Kukapa aina syttyisi parhaimmilleen tyhjässä hallissa. On ollut ilo huomata, että Lahdessakin kannattajien innostus on kasvanut sitä mukaan, kun panokset ovat kasvaneet.

Björninen on ainakin antanut koko rahan edestä vastetta faneille. Joukkueen johtaminen on sentterille luontaista. Korkea työmoraali ja itseohjautuvuus kaikkeen tekemiseen tarttuu muihin pelaajiin hänen ympärillään.

Björnistä voi hyvin verrata näissä ominaisuuksissa Mikko Koivuun, joka ei sattumalta ollut hänen idolinsa nuorempana.

– Mikko Koivu oli useana vuonna MM-kisoissa mukana. Hänen monipuolisuutensa, johtamistapansa ja johtajuutensa tekivät vaikutuksen. Sen takia häntä tuli seurattua tarkasti, Björninen kertoo.

Björnistä ja Koivua yhdistää sekin, että molemmat kehittyivät urallaan kiiruhtamatta.

– Tavoitteena on ollut koko ajan nostaa omaa tasoa pykälä kerrallaan laadukkaalla tekemisellä. Viime kaudella liigassa kehityskohteina olivat luistelun terävöittäminen ja uudenlaisen tehokkuuden löytäminen. Tällä kaudella nostaa taas haastetta KHL:ssä kovempia pelaajia vastaan. Mielestäni se onnistui ihan hyvin ja menin Jokereissa kokonaisvaltaisesti pelaajana eteenpäin, Björninen kertaa.

Björninen kokosi 2020–21 Pelicansissa 49 ottelussa komeat 46 (16+31) tehopistettä.

Tykkikausi siivitti Björnisen MM-kisajoukkueeseen. Turnauksen tähtihetki osui MM-välierään, jossa sentteri laukoi voittomaalin Saksan verkkoon.

Tällä kaudella tuli jo olympiavoitto ja keväällä odottavat vielä MM-kotikisat.

– Ehdottomasti haluan olla niissä mukana. Tunnelma otteluissa on taatusti ainutlaatuinen. Vielä on kuitenkin paljon pelejä pelattavana ja ansaittava paikka joukkueeseen.

Olympiakisojen jälkeen Björnisen valintaa voi käytännössä pitää varmana. Määrällisesti niin suurta tähtiryntäystä NHL:stä ei tule, ettei Pekingissäkin vakuuttanut luottoketju Marko Anttila–Björninen–Saku Mäenalainen mahtuisi mukaan.

Entäpä mitä tapahtuu MM-kotikisojen jälkeen. Kutsuuko NHL jo ensi kaudella?

– Uskon, että jonain päivänä sekin voi olla ihan realistista. Kehittyminen ja teot kaukalossa määrittelevät, milloin Pohjois-Amerikassa pelaaminen voi toteutua, Björninen ennakoi.