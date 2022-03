SM-liigatuomio: Leijonien pensselisetä dominoi – venäläiskaksoset ovat surkuhupaisaa seurattavaa

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Jukurien ykkösvahdin Oskari Salmisen kahden viime ottelun torjuntaprosentin laskemiseen ei tarvitse taskulaskinta. Salminen nollasi peräjälkeen SaiPan sekä Pelicansin ja keikkuu sarjan nollapelitilaston kärjessä kahdeksalla nollapelillään. 22-vuotias kotkalainen on kauden suurimpia sensaatioita.

Oskari Salminen on sarjan kovin urakkaveskari 52 pelatulla ottelulla.

Puheenaihe

Kilpailu pudotuspelipaikoista on poikkeuksellisen tasainen. Pistekeskiarvolaskuri on kovassa käytössä jokaisen kierroksen jälkeen etenkin ääritasaisessa viiden joukkueen ryppäässä (sijat 7–11). Aurinko paistaa, lumet sulavat ja jokaisessa ottelussa on isot panokset. Nyt kannattaa viimeistään lähteä hallille katsomaan liigakiekkoa.

Tyyli

Rauman Lukko järjesti tyylikkään seremonian puolustajalegenda Janne Niskalan kunniaksi. Tällaisia kiekkokulttuurihetkiä ei voi olla hehkuttamatta liikaa. Koko liigauransa (475 ottelua) Lukossa pelannut Niskala oli aikansa merkittävimpiä ja viihdyttävimpiä puolustajia SM-liigassa.

Moka

Niskalan juhlaottelun aikana tapahtui myös hävettävä episodi, kun Äijänsuon jäähallissa räjähti avauserän aikana kaksi paukkupommia. Poliisin mukaan paukkupommit heitettiin hallin käytävälle vierasjoukkue TPS:n kannattajien fanikatsomosta. Nyt niitä valoja päälle, pellet! Porttikieltoa vaan asianosaisille.

Lue lisää: SM-liigaottelussa räjäyteltiin paukkupommeja – seurauksena rikosilmoitus

Yllätys

Turun Palloseuran kotiotteluiden katsojakeskiarvo on tällä kaudella 2 960. Lukema selittyy paljolti toki aiemmilla (naurettavilla) yleisörajoituksilla, mutta silti lukema on vaatimaton vajaat 12 000 katsojaa vetävässä hallissa. Viime viikolla tubettajien lätkämatsi keräsi Turkuhalliin lähes 8 000 katsojaa, mikä laittaa miettimään.

Sasha Huttunen

Tähti

Viikon tähti on Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela. Liigan kärkiseura löi tiskiin aivan käsittämättömät jatkosopimukset, kun se onnistui kiinnittämään käytännössä kaikki avainpelaajansa jokaiselta pelipaikalta. Tämä on mestaruutta kohti porskuttavalta joukkueelta ennennäkemätöntä, mutta se kertoo Ilveksen elinvoimasta, hyvästä ilmapiiristä ja arjen laadusta.

Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela on tehnyt loistavaa työtä.

Puheenaihe

Liiga on ennätyksellisen tiukka. Runkosarjan voitto on kolmen (Ilves, Tappara ja Jukurit) kauppa, kun jäljellä on enää 4–5 kierrosta. Niin kuuden kuin kympin joukkoon käydään hurjaa taistelua sijoituksista. Mahtavaa seurata pelejä, joissa on panosta.

Tyyli

SaiPan kausi oli floppi, mutta se saa tässä maailmantilanteessa kauniin ja arvokkaan päätöksen. SaiPa nimittäin pelaa kauden viimeisen ottelunsa keltasinisissä erikoispaidoissa, joiden tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Ukrainan lapsille Unifecin kautta. Iso käsi Lappeenrantaan!

Moka

TPS:n hankkimat KHL-kaksoset, venäläishyökkääjät Vjatsheslav ja Vladislav Ushenin ovat olleet surkuhupaisia ukkoja – ainakin tähän asti. Vjatsheslavin saldo on kymmenen peliä ja tehot 1+0, Vladislavilla kahdeksan peliä ja 0+2. Vladislav Ushenin lensi viime viikolla suihkuun potkaistuaan ääliömäisesti JYPin Braden Christofferia.

Yllätys

Ilveksen ”Mörkö-Marko” Anttila kuusi peliä, 0+0 ja -3. Tapparan Veli-Matti Savinainen viisi peliä, 0+0 ja -1. HIFK:n Teemu Turunen seitsemän peliä, 0+2 ja -1. Näiden KHL-tähtien pitäisi jo pikkuhiljaa alkaa vastata huutoon.

Teemu Suvinen

Tähti

Kunnia kuuluu Pekka Virralle, joka nousi valmentajien ottelutilaston kärkeen ohi Hannu Aravirran. Virta sai perjantaina täyteen 888 ottelua SM-liigan runkosarjassa. Kunnioitettava ura jo nyt. Matkalle mahtuu menestystä, vaikeuksia ja ristiriitoja.

Puheenaihe

Tartuttiko Leijonien ketjukaveri Marko Anttila clutch-ilmiön Hannes Björniseen? Björninen teki Leijonille voittomaalin olympiafinaalissa ja jatkaa samalla linjalla SM-liigassa. Viime viikolla hän ratkaisi Pelicansille tärkeät pisteet Kärppiä vastaan tekemällä tasoitusmaalin kaksi sekuntia ennen päätössummeria ja upottamalla oululaiset jatkoajalla. Kylmänviileää työtä – aivan kuten Anttilalla.

Pensselisetä-Björninen johtaa Pelicansia vakuuttavalla tavalla.

Tyyli

Kärpät ei kerää tyylipisteitä, eikä siihen enää olisi varaakaan. Kun Kärpät saapui vierailulle Nordiksen perjantailöylyihin lähes täyden katsomon eteen, Lauri Marjamäki viritti keskialueelle tiiviin trapin. Kärpät ei ottanut ainuttakaan riskiä koko ottelussa. Tulos 60 minuutin jälkeen: 0–0. Lisäpiste Ouluun jatkoajalla.

Vain tulos ratkaisee. Kärpät haki perjantaina kireän 1-0-jatkoaikavoiton HIFK:n vieraana.

Lue lisää: Kärpissä kuohui ennen HIFK:n kohtaamista – Lauri Marjamäeltä raju purkaus joukkueen tilasta

Moka

TPS:n tämän kauden ulkomaalaishankinnat eivät ole osuneet lainkaan nappiin – päinvastoin. Viimeisin hutihankinta olivat venäläiskaksoset, joiden panos on jäänyt vaatimattomaksi. TPS jäi kilpavarustelussa jalkoihin muiden isojen seurojen vahvistuessa mm. Jokerien raunioilta.

Yllätys

Yllättävä kiusanteko. Aivan tuuliajolla seilaillut JYP niisti yllättäen pisteitä KooKoolta ja Ilvekseltä. Sport kaappasi tärkeitä pisteitä KalPalta. Pudotuspelijunasta jääneiltä joukkueilta on nähty pirteitä esityksiä. Ehkä pelaajatkin pelaavat nyt tulevaisuudestaan, kun kiekkomarkkina on murroksessa?