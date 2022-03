SM-liigassa kylmäävä tilanne – 21-vuotiaan suurlupauksen pelottava loukkaantuminen hiljensi yleisön

JYPiä vastaan loukkaantunut Juuso Pärssinen oli ottelun jälkeen tajuissaan, joukkuetoveri vahvisti C Morella.

Juuso Pärssinen on TPS:n kantavia voimia.

Jääkiekon SM-liigassa pelaavan TPS:n ykkössentteri Juuso Pärssinen loukkaantui ikävän näköisesti keskiviikkoillan ottelussa JYPiä vastaan.

21-vuotias Pärssinen joutui Jan Scotkan jyräämäksi hyökkäyssiniviivalla. Slovakkipakki sai tilanteesta 5 + 20 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Pärssistä hoidettiin jäällä yli viiden minuutin ajan. Turun Gatorade Centerissä oli hiljaista, ja kummankin joukkueen pelaajat seurasivat tilannetta huolestuneen oloisina.

Huoltotoimenpiteitä tai selällään maannutta Pärssistä ei näytetty C Moren tv-kuvissa.

– Pärssinen on käännetty kylkiasentoon jään pinnalle, ja paareja valmistellaan. Hänen ympärillään on neljä pelaajaa sekä TPS:n lääkintä- ja huoltohenkilökuntaa, selostaja Aleksis Ärje selvitti.

Lopulta Pärssinen vietiin paareilla pois kentältä. Yleisö antoi nuorelle tähdelle raikuvat suosionosoitukset.

TPS:lle kaksi pistettä voittolaukauskilpailussa ratkaissut Eetu Liukas kommentoi Pärssisen vointia C Moren haastattelussa ottelun jälkeen.

19-vuotias Liukas oli silmin nähden säikähtänyt joukkuekaverinsa loukkaantumisesta.

– Tuo on jotakin, mitä et todellakaan halua nähdä oman joukkuekaverin kohdalla. Taas sitä tajusi, mikä on suurempaa kuin peli.

Liukas vahvisti, että Pärssinen oli tajuissaan.

– Näin käytävällä. Hän oli hereillä, mikä on suuri helpotus itselleni. Toivotaan, että Pärä on kunnossa. Vaikea sanoa mitään tällä hetkellä, Liukas totesi C Morella.

TPS julkaisi ennen iltakymmentä twiitin, jossa Pärssisen tilannetta kommentoitiin seuraavasti:

– ”Voitettiinko?” kysyi Juuso Pärssinen ennen ambulanssin lähtöä.

Pärssinen on Nashville Predatorsin seitsemännen kierroksen NHL-varaus kesältä 2019. Hän on tehtaillut tällä SM-liigakaudella tehot 9+23.