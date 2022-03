Tappara muisti Jonne Virtasta omintakeisella jäähyväiskirjeellä – tiedätkö, mitä tämä ilmaisu tarkoittaa?

Jonne Virtanen kehui Tapparan tyylikästä elettä.

SM-liigauransa kuluvaan kauteen päättävä Jonne Virtanen, 33, pelasi tiistaina viimeistä kertaa Tapparaa vastaan, kun hänen edustamansa Vaasan Sport vieraili Nokia-areenalla.

Sport voitti 3–2, mutta sarjapisteiden ohella Virtaselle jäi ottelusta toinenkin mukava muisto. Tappara oli kirjoittanut liigakonkarille jäähyväiskirjeen, jota Virtanen esitteli Twitterissä.

– Tyyliä ei voi ostaa, hän kirjoitti julkaisussaan.

Virtanen ei ole koskaan pelannut Tapparassa, mutta seura kiitti häntä siitä huolimatta kovasta taistelustaan ja periksiantamattomasta asenteestaan uransa aikana.

Kirjeen viimeinen virke saattaa kuitenkin hämmentää, mikäli ei ole Tampereelta kotoisin.

– Sinä jos joku olet todella maukkaat ja isot teivolaisesi ansainnut. Toivottavasti nautit, Tappara kirjoitti.

Teivolaiset tarkoittavat Teivon Lihan lihapullia, jotka nauttivat Tampereella kulttimainetta.

Tammikuussa Virtanen joutui pettymään upouuden Nokia-areenan tarjoiluihin, kun Sport lähetettiin Tapparalle koetun murskatappion jälkeen nälkäisenä kotiin. Hallilla ei ollut pelaajille lainkaan ruokaa.

Kirjeellä haluttiin todennäköisesti pahoitella tuota kömmähdystä.

Tiistain ottelussa Sport pelasi pahasti vajaamiehisenä. Virtanen suhtautui pelaajatilanteeseen huumorilla.

– Kun tänään aamulla tulin hallille, katsoin, että molemmat Riskat (Filip ja Erik) pelaavat ylivoimaa ja itse en. Kyllä se siinä kohtaa tuli selväksi, että on oikea päätös lopettaa. Sata kertaa sadasta: jos kaksi Riskaa pelaa ylivoimaa ja itse et mahdu, niin silloin kannattaa lopettaa, hän vitsaili C Moren haastattelussa.