Kommentti: Tämä mies on puuttuva palanen – Veli-Matti Savinainen nostaa Tapparan mestarisuosikiksi

Veli-Matti Savinainen on Tapparan onnentalismaani, kirjoittaa Jussi Heimo.

Suomi-kiekkoiluun syntyi 1990-luvun alkuvuosina sanonta: ”Valitse Janne Ojanen, jos haluat menestyä.”

Kolme peräkkäistä mestaruutta Tapparassa 1986–88, nuorten MM-kulta kapteenina 1987 ja Kanada Cupin pronssi 1991 olivat ensiperustelut, jotka vahvistuivat Lillehammerin olympiapronssin ja Milanon MM-hopean 1994 – ja ennen kaikkea ensimmäisen MM-kullan jälkeen 1995.

Ojasesta ei jalostunut NHL:ssä tähteä, mutta upean uran päätteeksi SM-liigan kaikkien aikojen pistekuningas: 876 ottelussa 283+516=799 tehopistettä.

Kuka on sitten SM-liigan tämän hetken mestaruustalismaani, joka takaa kultajuhlat keväällä?

Ainakin Tapparalle ja Ässille se on ollut ilman muuta Veli-Matti Savinainen. Vellu väänsi, käänsi, kamppaili ja iski maaleillaan Tapparan nurin finaaleissa 2013 – ja siivitti Ässät juhlimaan Suomen mestaruutta Porin torille.

Tappara ehti hävitä perään 2014 ja 2015 kirpeästi kaksi finaalisarjaa Kärpille seitsemässä ottelussa. Kunnes joukkueeseen liittyi syksyllä 2015 muuan Veli-Matti Savinainen ja koitti uudenlainen kevät. Niks, naks ja Tappara oli terästä päätyyn saakka 2016. Hopeakirous vaihtui kullaksi. Sama toistui myös keväällä 2017.

Jälkimmäisellä kaudella Savinainen oli SM-liigan maalikuningas 30 osumallaan ja oli ratkaisevassa roolissa maaleillaan ja syötöillään myös pudotuspeleissä (5+6=11).

Siksi ei kannata ihmetellä, miksi Savinaisen ensimmäisenä saama puhelu tuli Tapparasta, kun Jokereiden KHL-kohtalo ratkesi.

Tappara ja Jussi Tapola halusivat kultatalismaaninsa takaisin. SM-liigaseurat tekivät hiljaisuudessa keskinäisen herrasmiessopimuksen, ettei mikään joukkue pestaa Jokereista kahta pelaajaa enempää.

Kiintiön toinen paikka täyttyi hyökkäävän puolustajan täsmätarpeeseen. Sille tontille hankittiin Otto Leskinen. Se tarkoitti samalla sitä, ettei omalle kasvatille Henrik Haapalalle voinut enää tarjota sopimusta.

Savinainen jätti kirvespaidat SM-liigan maalitykkinä 2017. Viidessä vuodessa Vellun pelaajaprofiili on muuttunut, mutta myös monipuolistunut. Maaleja ja pisteitä ei enää synny samaan malliin, mutta voittavia tekoja sitäkin enemmän.

Savinainen on ollut viime keväinä ensimmäisiä pelaajia, jolle Jukka Jalonen on soittanut, kun MM-leiri on alkanut. Syy on yksinkertainen: Leijonaluotsi on tiennyt, että Savinaiselta saa aina takuuvarman panoksen. Häntä voi peluuttaa missä tahansa roolissa – ja hän on aina parhaimmillaan silloin, kun kovimmat panokset ovat vaijerilla.

Viime keväänäkin Savinainen olisi ollut MM-kisajoukkueessa, mutta loukkaantuminen esti pelaamisen.

Savinainen on valmis menemään paikkoihin, missä mustelmia tulee. Tarvittaessa ylivoimalla maskimieheksi maalin eteen puolustajien poikittaisesta komposiitista välittämättä. Tai taistelemaan irtokiekoista ahtaimpiinkin väleihin taklauksia pelkäämättä.

Leijonissa Savinaisen voi sijoittaa Sebastian Ahon rinnalle tulosketjuun tai yhtä hyvin alivoimaa tappamaan. Laituriksi tai sentteriksi. Kaikki käy.

Savinaisen tekoja on turha mitata tavallisen tiistain liigaottelun perusteella. Arvio kannattaa tehdä sitten, kun yksittäinen playoff-sarja tai Suomen mestaruus on katkolla.

Jos Tappara tänä vuonna kannua nostaa, voitte olla varmoja, että Veli-Matti Savinainen on siinä tärkeä palanen – tavalla tai toisella.