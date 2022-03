Kommentti: HIFK:n tähtisikermässä on yksi iso kysymysmerkki keväällä

On yllättävää, ettei HIFK vahvistanut maalivahtiosastoaan siirtotakarajalla, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Paperilla lähes kaikki näyttää Helsingin IFK:n kannalta hyvältä.

Pelaajamateriaali pursuaa laatua ja syvyyttä. Sydäntalven aikaiset isoimmat pelilliset ongelmatkin alkavat olla takana, ja paikka kuuden joukossa on HIFK:n omissa käsissä.

Ilmassa on silti yhä yksi iso kysymys: riittääkö maalivahtipeli mestaruuteen?

HIFK lähti tähän kauteen jälleen kerran kovin satsauksin. Urheilujohtaja Tobias Salmelainen hankki liigan mittatasolla mitattuna paksulla pinkalla vahvistuksia kokoonpanoon.

Ovista astelivat sisään muun muassa viime kevään pudotuspelien paras pelaaja Eetu Koivistoinen, Leijonissa MM-kisoissa säväyttänyt maaliruisku Jere Innala, SM-liigan kaksinkertainen maalikuningas Olli Palola, jo viime kaudella EHT-tasoa kohti kehittynyt Kasper Kotkansalo ja AHL:ssä marinoitunut kokenut huippupuolustaja Jordan Schmaltz.

HIFK:n hyökkäyksessä ja puolustuksessa oli kauden alusta lähtien kova kilpailu peliajoista, mutta maalivahtiosasto on herättänyt kysymyksiä.

Saksan liigasta SM-liigaan palannut Michael Garteig oli jo lähtökohtaisesti riskiveto HIFK:lta ykkösveskarin ruutuun. Garteigin viime kausi ei sujunut raporttien mukaan erityisen väkevästi, joten epäilyksiin oli perusteita.

Kauden aikana epäilykset eivät ole hävinneet mihinkään Garteig, 30, on jakanut vastuun seitsemän vuotta nuoremman Niilo Halosen kanssa. Molemmilla veskareilla on ollut vahvat jaksonsa.

Joulukuun EHT-turnaukseen valittu Halonen näytti jo hetken aikaa ryöstävän ykkösveskarin tontin Garteigilta, mutta kevättä kohti mentäessä peluutus on kääntynyt vahvemmin Garteigin suuntaan.

Kummankaan torjuntaprosentit eivät häikäise. Molempien prosentit ovat alle 90:n (Garteig 89,97 ja Halonen 88,78), vaikka HIFK on puolustanut varsin laadukkaasti viisikkona ja pitänyt vastustajien vaaralliset maalipaikat kireissä lukemissa.

HIFK:n maalivahtien hämmentävin ero näkyy voittotilastossa. Halonen on voittanut 22 ottelustaan 15. Tilillä on vain kaksi tappiota varsinaisella peliajalla. Garteig on voittanut 33 ottelustaan vain yhdeksän. Tappioita varsinaisella peliajalla on 15.

Harvoin näkee yhtä räikeää jakaumaa voittoprosenteissa saman joukkueen maalivahtien kesken.

HIFK näytti hauista värväämällä ennen siirtotakarajaa Iiro Pakarisen sekä Teemu Turusen Jokereista ja Reid Gardinerin JYPistä. Aiemmin kesken kauden takalinjoille saapui varmaotteinen Sam Jardine.

Se yllätti isosti, ettei HIFK vahvistanut maalivahtiosastoaan siirtotakarajalla.

Luulisi, että yrityksessä ainakin oli. Eiköhän urheilupomo Salmelaisen puhelin ollut kuumana, mutta sopivaa laatulohea ei löytynyt tähän hätään.

Pelkän hankkimisen ilosta uutta maalivahtia olisi ollut turha raijata koppiin, mutta HIFK:n toimistolla saattaisi olla tällä hetkellä aavistuksen levollisempi olo lähteä pudotuspeleihin, jos haaviin olisi tarttunut laadukas veskarivärväys.

Tällä hetkellä HIFK on yhden kortin varassa, sillä Halonen on telakalla, eikä kolmosvahti Roope Taponen, 20, näytä olevan peluutuksen perusteella todellinen vaihtoehto tolppien väliin. Garteig kantaa niskassaan kovia paineita, sillä tämä kevät on HIFK:n tähtisikermälle näytönpaikka.

Maalivahtitilanteen lisäksi löytyy toki muitakin perusteita, miksi HIFK ei näytä tällä hetkellä suurimmalta mestarisuosikilta. Ykkössuosikin tittelin jakaisin Tampereen Tapparan suuntaan, mutta HIFK on Tapparan jälkeen suurimpia mestarisuosikkeja jo tolkuttoman kovan rosterinsa takia.

Punaisten hyökkäyksen laadusta kertoo paljon se, että olympiavoittaja Pakarinen ja Turunen viilettävät nimellisessä kolmosketjussa Otto Paajasen laidoilla. Puolustuksessa on myös runsaudenpulaa.

Garteig (tai Halonen) voi toki onnistua ja torjua HIFK:n mestariksi, mutta se on selvää, että maalivahtipelin tason pitää nousta nähdystä.