SM-liigatuomio: Tässä on sarjan paras pelaaja – liigaseurat näyttävät tyylikkyyttä Jokerien suuntaan

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Pelicans sai kovimman mahdollisen vahvistuksen pudotuspelipaikkajahtiinsa. Jokereista kasvattajaseuraansa loppukaudeksi palannut Hannes Björninen on SM-liigan arvokkain pelaaja joukkueelleen ja koko sarjan paras pelaaja. Björnisen sisääntulo oli tuttua pensselisetää: välittömästi kapellimestarin sauva käteen ja turkoosiorkesteri haltuun.

Puheenaihe

Suomalaisen jääkiekon kehdossa kelpaa seurata liigakiekkoa tällä hetkellä hulppeissa olosuhteissa. Tampereen kiekkokeväästä on kehittymässä äärimmäisen herkullinen, kun Tappara ja Ilves ovat kerrankin samaan aikaan huipulla ja kilpailevat Kanada-maljasta. Tämä tekee nannaa koko SM-liigalle.

Tyyli

Kärppien tuore tshekkivahvistus David Sklenicka näytti lauantain kierroksella, miten innokasta kärkikarvaajaa kannattaa huijata oikein huolella. Sklenicka pani lantion liikkeelle ja vei HIFK:n Micke-Max Åstenin kouluun. Sklenicka on ”liian” hyvä puolustaja SM-liigaan. Kykyjä voi olla tulevaisuudessa jopa NHL:ään.

Moka

Jokerien kauden keskeytys toi liigajäille kovan kattauksen kansainvälisen tason pelaajia, mutta vielä yhden jokeritähden olisi toivonut näkevänsä tänä keväänä SM-liigassa. Ei tämä nyt varsinainen moka ole, mutta on sääli, ettei mikään liigaseura päässyt yhteisymmärrykseen Jokerien mainion kapteenin Brian O’Neillin kanssa. Tiettävästi HIFK ja Kärpät olivat miehen perässä.

Yllätys

Ilveksen konkarisentteri Petri Kontiola selvisi tempustaan yhden ottelun pelikiellolla. Kontiola potkaisi Sport-ottelussa Aaro Vidgreniä luistimellaan vaarallisen näköisesti. Odotin kurinpidolta räikeää ylilyöntiä ja kovaa kakkua, mutta kurinpidon ratkaisun perustelut kestävät päivänvaloa. Varomaton, muttei sikamainen teko Kontiolalta. Eteenpäin.

Teemu Suvinen

Tähti

Otto Leskinen on tullut ryminällä sisään Tapparaan. KHL-Jokereista hankittu puolustaja on pelannut kaksi ottelua ja tehnyt niissä kolme maalia. Esiintynyt muutenkin isännän elkein – varsinkin hyökkäyssuuntaan erinomainen. Tapparan puolustus on nyt pelottavan kova.

Puheenaihe

Mitä tapahtui syksyn jälkeen Joakim Kemellille? JYPin 17-vuotias huippulupaus teki viikonloppuna ensimmäisen maalinsa sitten lokakuun lopun. Loukkaantuminen katkaisi syksyn huippuvireen, ja sen jälkeen elkeissä on ollut yliyrittämistä. Ehkä nyt helpottaa? Taidot eivät ole kadonneet.

Tyyli

Liigaseurat ovat suhtautuneet tyylikkään positiivisesti Jokerien mahdolliseen paluuseen, vaikka helsinkiläisseuran retki KHL:ään oli ruma ja lähtö tyylitön. Tyylikästä oli sekin, kuinka Hartwall halusi repiä kylttinsä entisen Hartwall-areenan seinistä pois. Keskeisellä paikalla tönöttää nyt hylätyn näköinen muisto Jokerien farssimaisesta seikkailusta Venäjälle.

Moka

Pelicansin kotiottelussa sunnuntaina Lukkoa vastaan oli surullinen yleisömäärä: 2 092 katsojaa. Näin siitä huolimatta, että joukkue taistelee viimeisestä pudotuspelipaikasta Leijonien kultasankarin Hannes Björnisen johdolla. Kyseessä oli vielä kaiken lisäksi perhepeli. Aurinkoinen sunnuntaisää ei selitä kaikkea.

Hannes Björninen johtaa Pelicansia keskikaistalla vakuuttavasti.

Yllätys

SaiPan U20-joukkueen pelaajat saivat hikoilla viikonloppuna. Perjantain ottelussa joukkueella oli yhdeksän pelaajaa – sunnuntaina määrä oli tippunut kahdeksaan. Huvittava kuva vaihtopenkiltä kertoo kaiken – penkillä on enemmän toimihenkilöitä kuin pelaajia. SaiPan U20 pelaa ”merkityksettömiä” pelejä, joten osa pelaajista on liigajoukkueen matkassa, osa U18-joukkueessa. Loukkaantumisetkin vaivaavat. Silti tällainen ei tee sarjan arvostukselle muuta kuin hallaa.

Tommi Koivunen

Tähti

KHL:stä vyöryi liigaan uusia tähtiä, mutta täytyy taas nostaa esiin HPK:n Michael Joly. Teki jo alkusyksystä pisteitä, kasvoi Jarno Pikkaraisen alaisuudessa korvaamattomaksi liigatähdeksi joukkueelleen. Joly on 50 pelissä takonut peräti 43 pistettä, kun joukkueen kolme seuraavaksi parasta pistemiestä ovat 24 pinnassa. Kanukki on myös joukkueensa plus-miinuksissa ykkönen (+16).

Michael Joly paukuttaa kovaa jälkeä Kerhossa.

Puheenaihe

Käsillä on herkullinen kiekkokevät. Pitkä ja välillä puuduttava runkosarjakin on edennyt pisteeseen, jossa jokaisen kierroksen kiinnostusarvo on tapissa. Runkosarjan voitosta, kotiedusta, suorista pudotuspelipaikoista ja 10. sijasta käydään kaikista kovaa kamppailua.

Tyyli

HIFK:n väriläiskä, huippupuolustaja Jordan Schmaltz tarjosi Oulussa katsojalle vastustajan mailaa. Hauska välikohtaus, vaikka Troy Bourken staga ei yleisölle kelvannutkaan.

Moka

Kunnia totta kai Jukureille, joka teki upean nousun. Kertoo kuitenkin paljon JYPin kaudesta ja joukkueesta, miten se suli viime hetkillä. Jukurien aggressiivinen karvaus toi tulosta ensin keskialueella ja sitten JYPin omalla alueella, ja Pekka Jormakka täräytti voitto-osuman ajassa 59.43. Tasoituksen Jukurit teki 58.58.

Yllätys

Joku voisi yllättyä, että Iikka Kangasniemi sai vasta nyt puhkottua 40 tehopisteen rajan liigassa. Kangasniemi, 27, on monesti ollut lähellä (39, 36, 36, 35) mutta loukkaantumiset ja kevätkauden hyytymiset ovat aiemmin aiheuttaneet sen, ettei hän ole rikkonut merkittävää rajaa.