Kommentti: Suosiiko runkosarjan pistekeskiarvo Lukkoa? Mureniko mestaruussauma siirtotakarajalla?

Somemyrskyn silmässä olevalla Lukolla on yhä kasassa kaikki voittamiseen vaadittavat palikat, kirjoittaa toimittaja Jussi Heimo.

Hallitsevan Suomen mestarin Lukon kausi on ollut vaihteleva. Esitykset ovat vaihdelleet sähläyksestä säkenöintiin. Tällä viikolla puheenaiheeksi on noussut seuran suosiminen runkosarjan pistekeskiarvoon siirtymisen takia.

Kun SM-liiga tiedotti tiistaina, että runkosarjan loppujärjestys määräytyy pistekeskiarvolla, monet fanit irvistivät vihaisesti.

Kun tarkkasilmäisimmät huomasivat, että oikeasti päätös tehtiin vain kahden Lukon perutun kotiottelun perusteella, puheet somessa, keskustelupalstoilla ja kiekkohenkisissä toriparlamenteissa vain yltyivät.

”Miten Liiga voi suosia yhtä seuraa tällä tavalla? Lukko nousi taulukossa ilmaiseksi viidenneksi ja hyötyy kohtuuttomasti päätöksestä.”

Nuo kaksi pelaamatta jäävää peliä ovat Lukko–HIFK ja Lukko–Sport.

Noista ainakin HIFK-ottelu olisi ollut taloudellisesti yksi kauden tuottoisimmista Raumalla.

Millaisia naamanliikkeitä olisi nähty tai ärräpäitä kuultu, jos mikä tahansa muu liigaseura olisi menettänyt kaksi kotipeliä? Budjetista olisi nuijankopautuksella viety kahden kotiottelun tuotot.

– Taloudellisesti tuntuva tappio – etenkin nyt, kun katsomorajoitukset ovat nyt poistuneet – mutta terveydellisesti ainoa mahdollinen päätös sen jälkeen, kun runkosarjan päätöspäivää ei enää eteenpäin voitu siirtää, Lukon toimitusjohtaja Jukka Kunnas kommentoi tuoreeltaan ratkaisua sanomalehti Länsi-Suomessa.

Urheilullisesta vinkkelistä Kunnas hyväksyi päätöksen.

– Mestaruutta kaikki joukkueet tavoittelevat. Nyt olemme samalla viivalla muiden joukkueiden kanssa.

Kunnas viittasi Lukossa viime viikot vahvasti jyllänneeseen pandemiaan.

Olisiko se ollut urheilullisesti oikein, että Lukko olisi pakotettu pelaamaan lukuisia otteluita A-juniorijoukkueella tai ympäri Suomea kootuilla hätälainoilla?

Lukon suosiminen voi näyttäytyä myös aivan uudessa valossa, kun päästään tämän viikon loppuun saakka. Raumalaiset kohtaavat torstaisen Ilves-tappion (2–3) jälkeen vielä lauantaina Ässät kotona ja sunnuntaina Pelicansin vieraissa.

Korona jyllää Lukossa edelleen ja pudottaa miehiä rivistä lähes päivittäin.

Keskiviikkona taudin takia KooKoo-pelistä avainpelaajista puuttuivat maalivahti Lassi Lehtinen, ykköspuolustaja Vili Saarijärvi ja hyökkääjä Linus Nyman. Taudin kiroissa olivat myös hyökkääjät Miro Markkula ja Niklas Ylitalo. Torstaina sairaiden listalle lisättiin maalivahti Artjom Zagidullin ja hyökkääjä Anrei Hakulinen.

– Viikonloppuna tilanne voi olla vielä vaikeampi, Lukon päävalmentaja Marko Virtanen murehti Ilves-ottelun jälkeen.

Mitä Lukon tilanteesta pitäisi isommassa kuvassa ajatella? Taisteleeko se kannusta tänä keväänäkin?

Joulu-tammikuussa tulleen 12 ottelun voittoputken ja sen aikaisen peliesityksen perusteella, Lukko kuului ehdottomiin mestarisuosikkeihin.

Kaikki voittamiseen vaadittavat palikat ovat edelleen kasassa, mutta käykö joukkueelle samoin kuin HIFK:lle viime keväänä? Korona iski niin pahaan saumaan runkosarjan lopussa, ettei joukkue yksinkertaisesti ehtinyt fyysisesti toipumaan siitä pudotuspelien alkuun mennessä.

Rauman torin aina lahjomattomissa keskusteluissa pystökaffella on oltu erittäin pettyneitä Lukon passiivisuuteen siirtotakarajalla: ”Vain Henri Ikonen – eikö ketään muuta? Eikö urheilujohtaja Kalle Sahlstedt halua uusia mestaruutta. Tämähän on suorastaan vitsi muiden kärkijoukkueiden hankintojen rinnalla!”

Toriparlamentin faktat ovat painavia, mutta niin ovat Sahlstedtin perustelutkin.

Hän on lukuisia kertoja korostanut, että hän luottaa joukkueen hitsautumiseen, roolien löytymiseen kauden aikana ja sopivaan pieneen kilpailutilanteeseen. Pitkäjänteisyytensä ansiosta Lukko viime vuoden Suomen mestaruutensakin voitti.

– Jos me nyt olisimme siirtotakarajalla röyhineet ja olisimme hankkineet 5–6 äijää, se ei ole oikein sitä, mitä Rauman Lukko edustaa. Me olemme reagoineet samalla tavalla kuin koko ajan, mitä mä olen Lukossa ollut töissä. Pikavoittoja ei haeta. Arki ja kehityskaari tuovat sen tuloksen, minkä me ansaitsemme, Sahlstedt kommentoi Länsi-Suomelle ennen kuin lähti Pohjois-Amerikkaan tarkkailemaan AHL- ja ECHL-pelaajia ensi kauden joukkueeseen.

Reissunsa ansiosta Sahlstedt vältti todennäköisesti pahimman Lukko-fanien syytösryöpyn, mikäli hän malttaa olla lukematta keskustelupalstoja.

Kevät näyttää, kuinka merkittävään rooliin eri liigaseuroihin Jokereista ja muista KHL-seuroista tulleet vahvistukset nousevat.

Nykyisilläkään pelaajilla Lukkoa ei kannata kokonaan vielä vetää yli SM-liigan kevään pudotuspelitaistelusta. Terveenä ja parhaalla tasollaan pelatessaan joukkue voi hyvin taistella vähintään mitalista. Hurmion löytäessään ehkäpä jopa niistä kirkkaimmista.