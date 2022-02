Lauri Marjamäki tarttui Kärppien umpisolmuun – käski pelaajansa kirjoitushommiin: ”Ne liimattiin pukukopin seinään”

Kärppien pelissä on vielä paljon tekemistä, mutta ilmapiirissä näkyi erilaista rentoutta.

Kärpät–Ässät 4–1

Oulu

Lauri Marjamäen paluuottelu Kärppien peräsimessä oli tuloksellisesti onnistunut, mutta Oulussa takin nappien on pysyttävä yhä visusti kiinni. Marjamäen peräänkuuluttamat parannuskohteet oli silti helposti nähtävissä jo vuorokauden yhteisen taipaleen jälkeen.

Yhtenäisyys, tiiviys ja kamppailuhalukkuus. Niitä valmentaja halusi jäällä nähdä, ja joukkue vastasi huutoon maanantaina voittamalla kotikaukalossaan Ässät 4–1.

– Jos me ollaan avoimia ottamaan vastaan asioita, niin ”Late ”kyllä laittaa pelin kuntoon. Hän on valmentanut kauan ja tietää, miten näitä pelejä voitetaan. Kun ollaan hoksottimet hereillä, niin homma paranee, hyökkääjä Juhamatti Aaltonen sanoi ottelun jälkeen.

Iin taikuria kuunnellessa selväksi käy se, miten välttämätön muutos oli. Nyt ainakin pukukoppiin hiipinyt henkinen umpisolmu on aukeamassa, mutta kysymys kuuluu, riittääkö hiekka Kärppien tiimalasissa enää pitkään kevääseen.

Juhamatti Aaltonen on valmis kantamaan vastuuta.

Marjamäen viesti joukkueelle on ollut selvä: tällä aikataululla ainoa mahdollisuus on luoda äärimmäisen yksinkertaiset sekä tarkat raamit sille, miten joukkue kaukalossa pelaa.

– Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa: me pelataan juuri niin kuin mä sanon, koska meillä ei ole aikaa. Siitä ei voi tehdä minkäänlaisia kompromisseja, Marjamäki sanoi suoraan.

– Kysymys on siitä, että valmennus näyttää miten me halutaan pelata ja miten me ei haluta pelata. Ja lopulta kaikki sitoutuu, mutta tarvitaan viestin viejiä.

Marjamäki siirtyi Kärppien valmentajaksi Jokereista, jonka kausi KHL:ssä päättyi Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa. Marjamäki toimi oululaisjoukkueen päävalmentajana aiemmin 2013–2016.

Marjamäelle tilaa joutui tekemään potkut saanut Lauri Mikkola.

Lue lisää: Kärpät antoi potkut päävalmentajalleen! Palkkasi tilalle Lauri Marjamäen Jokereista

Marjamäki pilkkoi ne pelin osa-alueet palasiksi, mihin hän ei ollut ensisilmäyksellä tyytyväinen. Mutta nuo kohdat eivät ole tässä hetkessä oleellisia. Alisuorittanut joukkue tarvitsee ensisijaisesti positiivisia kokemuksia.

– Käskin kaikkien kirjoittaa kaksi asiaa, missä he ovat hyviä pelaajina ja ne liimattiin pukukopin seinään. Että he muistavat, miksi ovat tässä joukkueessa, Marjamäki jatkoi.

Kärppien joukkue on alavireestä huolimatta kyllästetty niin kovalla laadulla, että pysyvä muutos voi hyvinkin onnistua. Maanantaina Jokereista saapuneet täsmähaut Julius Junttila ja David Sklenicka tuovat lisää vaihtoehtoja.

Etenkin tshekkiläinen Sklenicka, 25, on merkittävä lisäys materiaaliin. Neljä tuntia ennen maanantaista ottelua Ouluun saapunut puolustaja jakoi niin painavia taklauksia, ettei vastaavia ole Raksilassa tällä kaudella nähty.

– Lauantai-iltana Lauri ehdotti, että voisin lähteä saman tien hänen mukaansa. Mutta minulla on paljon tavaraa ja asunto Helsingissä piti siivota. Minun pitää olla vielä parempi ja tiedän pystyväni olemaan parempi, katsojien suosikiksi noussut puolustaja sanoi.

Vieressä velmuillut Aaltonen julisti tulokkaalle vielä suorempaa analyysiä.

– Mä rakastan tuota Sklenickaa, kaveri vetää hirveitä pommeja ja pelaa fyysisesti.

Palataan vielä Marjamäen peräänkuuluttamiin viestin viejiin. Sellainen löytyi myös Aaltosesta, joka vastasi huutoon kypärätempulla. Hänelle Marjamäen sanat olivat kuin bensaa liekkeihin.

– Jokaiselta pelaajalta odotetaan asioita, mutta tässä bisneksessä tietyillä jätkillä on tietyt vastuut. Silloin pitää astua esiin. Ja tiesin, että nyt on myös mun astuttava esiin, Aaltonen sanoi.