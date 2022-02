Kommentti: Hillitön siirtorumba avaa herkullisen näkymän SM-liigan tulevaisuudesta

Eurooppalaisen ammattilaisjääkiekon hierarkia on menossa uusiksi, sillä taloudellisille savijaloille rakennetun KHL:n tulevaisuus on hämyinen, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Hannes Björninen, Marko Anttila, Iiro Pakarinen, Niklas Friman, Veli-Matti Savinainen, Otto Leskinen, Teemu Turunen, Miikka Salomäki, Julius Junttila, David Sklenicka…

Nimilista on mykistävä. On olympiavoittajia, maailmanmestareita, Suomen mestareita ja kansainvälisillä kentillä marinoituneita pelaajia. Maanantaina alkanut pelaajavirta SM-liigaan on historiallisen kovaa luettavaa.

Koskaan aiemmin siirtotakarajalla ei ole todistettu yhtä väkevää siirtoaaltoa ulkomailta SM-liigaan. No, koskaan aiemmin Suomessa majaansa pitävä jääkiekkojoukkue ei ole jättänyt kautta kesken KHL:n propagandaliigassa Venäjän aloittaman sodan takia.

Poikkeukselliset ajat vaikuttavat poikkeuksellisella tavalla Euroopan pelaajamarkkinoihin.

Jokerien päätös vetäytyä KHL:n pudotuspeleistä avasi padot, ja SM-liigan seurat ovat aktivoituneet.

Siirtosuma Jokereista SM-liigaan ei ole sinänsä yllättävä, koska kevään MM-kotikisoihin on aikaa vielä 11 viikkoa.

Jokerien kokoonpanossa on (tai oli) monia potentiaalisia kisapelaajia, eikä pitkä pelaamattomuus tässä kohtaa palvele näiden pelaajien valmistautumista Tampereen MM-karkeloihin.

Se on yllättävää, että SM-liigaseurat ovat löytäneet lähes kaksi vuotta kestäneen koronakurimuksen jälkeen ylimääräistä rahaa nimekkäisiin hankintoihin.

Vuosi sitten SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi ilmoitti Ilta-Sanomien haastattelussa, että liigaseurat ovat olleet jo pidemmän aikaa kriittisessä tilassa. Konkurssiuhka oli Kallioniemen mukaan aito.

Tämän kevään siirtoruljanssia seuratessa aito konkurssiuhka ei ole ensimmäinen sana, joka pomppaa mieleen.

Toki on selvää, että normaalissa maailmantilanteessa liigaseuroilla ei olisi ollut mitään saumaa hankkia Jokereista maajoukkuetason pelaajia kannujahtia varten. Silti. Eivät björniset, anttilat ja pakariset ilmaiseksi SM-liigassa loppukautta pelaa.

Nimekkäiden vahvistusten, parhaassa tapauksessa omien kasvattien hankkiminen on varmasti helpompi perustella ja myydä seurojen yhteistyökumppaneille, jotka ovat rientäneet hankintatalkoissa myös apuun. Näin tapahtui esimerkiksi Björnisen ja Pelicansin tapauksessa.

Urheilullisesti on mahtavaa, että SM-liigassa nähdään keväällä tukku Leijonista tuttuja huippupelaajia. Tämä nostaa koko sarjan tasoa ja tuo valtavasti lisää mielenkiintoa loppukaudelle.

Kiivas kilpavarustelu tuo aivan uudenlaista värinää liigakevääseen.

Kuluva kevät voi hyvin olla merkittävä käännekohta myös eurooppalaisessa ammattilaisjääkiekossa.

Hierarkia on menossa uusiksi, sillä taloudellisille savijaloille rakennetun KHL:n tulevaisuus on hämyinen.

IIHF on aivan oikein sulkemassa pois Venäjän ja Valko-Venäjän kansainvälisestä jääkiekosta. Jos itärajan takana reagoidaan kiekkopakotteisiin ulkomaalaiskiellolla, Euroopan muut kiekkosarjat hyötyvät siitä.

Venäläiset saavat jatkossa pelailla jääkiekkoa keskenään omassa ”superliigassaan”, ja samaan aikaan muissa eurooppalaisissa kiekkosarjoissa, kuten SM-liigassa, nähdään jatkossa entistä enemmän laatupelaajia. Kelpaa.