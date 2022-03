SM-liigatuomio: Kaikkien aikojen hurjin siirtoruletti sähköisti kiekkokevään – mutta jokin koko touhussa haiskahtaa

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi johtaa jykevästi eturivistä tupsukorvia kohti pudotuspelejä. Tunnollisena pistelinkona tunnettu Suomi painoi helmikuun kahdeksassa viimeisessä ottelussa komeat tehot 3+10. Erona aiempiin kausiin on se, että Ilveksen hyökkäystehot eivät lepää enää pelkästään terävän kärjen varassa. Ilves on leveä nippu.

Puheenaihe

Jokerit veti perjantaina töpselin irti mädäntyneestä KHL-seinästä, ja dominot alkoivat kaatua. Joukkopako Jokereista sataa SM-liigan laariin. Tämän kevään SM-liigan siirtotakarajasta muodostui kaikkien aikojen villein ja kiinnostavin siirtoruletti, mikä nostaa koko liigan tasoa. Kilpavarustelu sähköistää kevään kannujahtia.

Tyyli

Ilveksen markkinointikoneisto on omaa luokkaansa SM-liigassa. Ilves ensinnäkin näytti, miten nimekäs paluumuuttaja Marko ”Mörkö” Anttila toivotetaan tervetulleeksi takaisin seuraan. Tähän päälle Mörkö-kamat olivat myynnissä tunti julkistuksen jälkeen. Chapeau, Ilves.

Moka

Kärpät lähti kauteen suurena mysteerinä. Pitkään seurassa vaikuttanut Lauri Mikkola oli paperilla linjakas valinta uudeksi päävalmentajaksi, mutta Mikkolan, 41, alaisuudessa Kärpät ei vakuuttanut missään vaiheessa. Tahmeaa kautta on raukkamaista kaataa yhden miehen niskaan, sillä Kärpät on myös epäonnistunut pelaajahankinnoissaan. Lauri Marjamäki on tuttu pelastaja, mutta aikaa kelkan kääntämiseen ei ole ruhtinaallisesti.

Yllätys

SM-liigaseurojen kiihkeä kilpavarustelu nostaa väistämättä kysymyksen, mistä seurat ovat yhtäkkiä löytäneet rahaa nimekkäisiin pelaajahankintoihin? Toki laatupelaajia on saatavilla normaalia halvemmalla, mutta silti. Koronakurimus on iskenyt liigaseurojen kassaan, mutta onko kassakriisi ollut todella niin dramaattinen kuin seurat ovat aiemmin viestineet?

Mörkö karjuu keväällä Ilveksen paidassa.

Teemu Suvinen

Tähti

Tampereen paikallispelin sankari Matias Mäntykivi. Hän huudatti Ilveksen faneja oikein kunnolla iskemällä voittomaalin perjantain ottelussa vain kuusi sekuntia ennen päätössummeria. Tehopisteet 2+1. Derbyssä oli upea tunnelma. Tamperelaisyleisö nautti jääkiekosta.

Puheenaihe

SM-liiga on nyt aivan uudessa tilanteessa. Tämän kauden voimasuhteet heittivät häränpyllyä, kun Jokerien pelaajat vyöryivät SM-liigaan. KHL:n tulevaisuus on hämärän peitossa. Voi hyvin olla, että eurooppalaisiin kiekkosarjoihin, myös SM-liigaan, on jatkossa tarjolla parempia pelaajia kuin mihin on totuttu. Eurooppalaisen jääkiekon marssijärjestys muuttuu. Tämä on tietysti marginaalinen sivujuonne karmean sodan seurauksista.

Tyyli

Pelicans keräsi rahat kokoon ja hommasi Hannes Björnisen takaisin Lahteen Jokereista. Tämä on SM-liigan merkittävin yksittäinen kevään pelaajasiirto. Björninen pystyi jo aiemmin Pelicansissa pelatessaan kääntämään otteluita yksin – nyt hän saattaa yksin kääntää luisuun ajautuneen Pelicansin kauden viimeisellä mahdollisella hetkellä.

Hannes Björninen vahvistaa kasvattajaseuraansa Pelicansia.

Moka

Ihmetyttää, mistä liigaseuroilla riittää nyt rahaa KHL-pelaajien värväämiseen. Siitä ei ole kovin kauaa aikaa, kun pelaajat ja muut työntekijät joutuivat leikkaamaan palkkojaan kassakriisien takia. Vaikka KHL-vahvistusten korvaus keväästä ei olisi suurensuuri, jokin sarjan mielenkiintoa nostattavassa siirtovyyhdissä haiskahtaa oudolta.

Yllätys

Kärppien radikaali ja sähäkkä toiminta. Kärpät heitti ”seuran miehen” Lauri Mikkolan pellolle ja värväsi ilman kevättöitä jääneen Lauri Marjamäen pikapikaa puikkoihin. Epäilemättä tarvittava ryhtiliike kevättä varten, sillä Kärpät on ollut aneeminen. Mikkolan piikkiin ei voi kuitenkaan kaataa koko epäonnistumista, sillä joukkueessa oli kovasta nimilistasta huolimatta kriittisiä aukkoja.

Tommi Koivunen

Tähti

Lauri Marjamäen ensimmäisen SM-kullan Kärpille 7. loppuottelun jatkoerässä 2014 naulannut Juhamatti Aaltonen painoi Marjamäen paluuottelussa hattutempun. Aaltonen teki helmikuussa kuusi maalia ja tuplasi kauden maalisaldonsa.

Puheenaihe

Ennennäkemätön siirtokaruselli ja huippupelaajien virta liigaan. Edes NHL-työsulut eivät ole tuoneet näin nopeasti tällaista määrää pelaajia, jotka nostavat merkittävästi liigan tasoa. Tässä tilanteessa se tosin tuntuu – vähän kaiken muun tapaan – täysin merkityksettömältä.

Tyyli

Ilveksen Matias Mäntykivi luopui pelinumerostaan 12 kaikesta päätellen kyselemättäkin, kun Marko Anttila saapui Tampereelle. Viime vuoden kiekkopuheenaiheisiin lukeutui vanhempien pelaajien kunnioittaminen liigassa: ainakaan kaikki eivät ole vielä sitä unohtaneet.

Moka

Maajoukkueen kapteeninakin toiminut Anttila piti MTV:n ja Jatkoajan juttujen mukaan yhä mahdollisena Jokereissa pelaamista ensi kaudella. ”Ikävä tilanne Jokereille” tuntui sekin aika karmealta kuvaukselta.

Yllätys

Pelaajavirta oli jokseenkin odotettavissa, mutta Marjamäen pikapesti Kärppiin tuli kyllä puskista – vaikka se onkin looginen ratkaisu molempien osapuolten kannalta.