Lauri Marjamäki lupaa palauttaa perinteiset arvot pahasti kyntäneen Kärppien arkeen. Aikaa siihen ei ole hukattavaksi asti.

Lauri Marjamäen viikonloppu on ollut vauhdikas.

Oulu

Kun kutsu pikakomennuksella kasattuun lehdistötilaisuuteen tavoitti sähköpostin aamulla, kirkastui yhtälö mielessä saman tien. Ympyrä oli valmis sulkeutumaan, vaikka käänteet olivat monin paikoin kipeitä ja samalla nopeita.

Kivulias tilanne oli Kärpille, joka joutui uhraamaan ensimmäisen kauden päävalmentajan Lauri Mikkolan – viimeisen päälle seuran miehen – jo ennen runkosarjan loppua.

Niin suureen pelilliseen umpisolmuun Kärpät Mikkolan komennossa ajautui. SM-liigan jättiläisiin lukeutuvan oululaisseuran uhkana oli ja on edelleen pudota kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle.

Ja yhtä lailla nopea päätös oli Lauri Marjamäelle, jonka kausi Jokereissa päättyi, kun Venäjän sotatoimet Ukrainan maaperällä alkoivat. Parissa päivässä kaikki meni totaalisen uusiksi.

– Meikäläisellä tapahtuu välillä nämä paikan vaihdot nopeaan ja muuvit on kovia, mutta onneksi Sari (Marjamäen vaimo) on aina ollut tukena. Hän ymmärtää mun palon valmentamiseen, salamana Kärppien kosiskeluihin myöntävästi vastannut Lauri Marjamäki sanoi.

Marjamäki istui lauantai-iltana Jokerien päättäjäisissä ravintola Hookissa, kun puhelin soi. Edessä oli herkullinen siipiannos ja alla Marjamäen itsensä mukaan ”pari olutta”, mutta vastausta ei tarvinnut kauaa miettiä.

Tulevien päivien kulku muuttui nopeasti. Marjamäen piti ajaa tänään muun perheen seuraksi Rukalle hiihtoloman viettoon, mutta lopulta hän päätyi sunnuntai-aamuksi Helsinki-Vantaan lentokentälle. Siitä alkoi toinen jakso Kärppien päävalmentajana.

– Viime kesänä olin varma, että pidän välivuoden, kun sopimus Jokereihin päättyy. Kuitenkin tämä kausi, Jokerien joukkue ja korona on tehnyt sen, että olen löytänyt uudelleen palon valmentamiseen. Ja vaimo sanoi hyvin, että en minä pysy kolmea päivää paikallaan, jos en valmenna, Marjamäki sanoi.

– Nyt on tullut liikaa peruutettuja pudotuspelejä ja keväitä, niin on kiva jatkaa kautta. Olen tosi innoissani, haluan auttaa seuraa ja tuoda oman korteni kekoon. Vähän nostalgisia tunteita nousi pintaan, kun kone lentokentälle laskeutui aamulla. Päivälleen kuukautta vaille yhdeksän vuotta siitä on, kun edellisen kerran minut esiteltiin Kärppien päävalmentajana.

Marjamäki voitti Kärpissä mestaruuden kausilla 2013–2014 ja 2014–2015. Tuolloin espoolaislähtöinen Marjamäki löysi Oulusta uransa suurimman ponnahduslaudan, joka vei hänet lopulta Leijonien ja Jokerien peräsimeen. Marjamäki on useita kertoja vuosien aikana muistellut suurella kaiholla vuosiaan kaupungissa, jossa hänellä on edelleen laaja ystäväpiiri.

Siksi Marjamäki vastasi heti myöntävästi, kun Kärpät apua pyysi. Näin olisi tuskin tapahtunut minkään muun liigaseuran kohdalla.

– Nyt on sovittu, että hoidetaan tämä ensin ja kauden jälkeen katsotaan, tykätäänkö toisistamme vielä silloinkin. Olen tiennyt sen, että joskus palaan Kärppiin, mutta en uskonut sen tapahtuvan näin nopeaan. Tätä tämä jääkiekkomaailma kuitenkin on.

Marjamäen ensiesiintyminen tutun yleisön edessä koittaa jo huomenna, kun Kärpät saa vastaansa sarjan hännille asemoituneen Porin Ässät.

Kärppien sarjatilanne on niin tukala, että tulosta pitäisi saada aikaiseksi heti, vaikka Marjamäen kosketuspinta nykyjoukkueeseen rajoittuu toistaiseksi tunnin mittaiseen palaveriin, jonka hän veti juuri ennen lehdistötilaisuutta.

– En ajattele tätä riskinä. Mun ei tarvitse näyttää mitään kenellekään, vaan tämä on mahdollisuus. Teen kaikkeni, että tuo joukkue pelaa hyvin ja alkaa voittaa. Mutta kuinka nopeasti ja koska se tapahtuu, sitä en tiedä, Marjamäki toppuutteli.

– Kunhan kaikki ymmärtävät, mitä yritetään tehdä ja jokainen laittaa itsensä likoon, niin se riittää. Eihän me huomisesta tiedetä mitään. Voi olla, että kaikki menee aivan perseelleen, mutta mulle jäi hyvä kutina. Että joukkue osti sen ajatuksen, että tämä on lopulta simppeliä hommaa.

Mitään sirkustemppuja Marjamäki trendin kääntämiseen ei aio tehdä. Sapluuna on hyvin pitkälti sama, millaisena Kärpät esiintyi edellisen kerran Marjamäen komennossa.

– Tiivis, kurinalainen viisikko. Se on voittavan jääkiekon perusta. Ollaan viisikkona samassa kuvassa ja lähellä toisiamme. Silloin pelaajat pystyy onnistumaan, kun saavat tuen toisistaan. Virheitä tulee aika paljon joka pelissä, niin tärkeintä on, että joku paikkaa vieressä.

– Kurinalaisuus, jäähyttömyys, kamppailuhalu. Sellainen kilpailuhalu ja pelaamisen vimma täytyy löytyä, ja se vaatii oikeanlaisen röyhkeyden ja tunnetilan, Marjamäki päätti.

Kärpät julkaisee uusia pelaajia huomenna, jolloin myös SM-liigan siirtoraja umpeutuu. Ei tarvitse olla kovinkaan taitava ennustaja arvioidakseen tulevien hankintojen olevan nimenomaan kautensa päättäneitä Jokerien pelaajia.