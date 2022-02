Ilves Tampereen paikallispelien herra – Matias Mäntykivi upotti Tapparan kolmannen erän viime sekunneilla

Tampere on ainakin runkosarjan loppuun saakka keltavihreä. Matias Mäntykivi nousi sankariksi, kun Ilves kaatoi Tapparan neljännen kerran tällä kaudella.

”Vihreäkeltainen, ylivoimainen – me ollaan Ilves Tampereen!”

”Ilves ykköseksi, yhdessä me juhlitaan!”

”TAMPEREEN YKKÖNEN – Ilves!”

Ilveksen kannattajat ottivat kaiken ilon irti makeasta paikallispelivoitosta.

Tapa, jolla se tuli oli Ilves-faneille mahdollisimman herkullinen. Lähes täysi tupa – 11 629 kannattajaa – näki Nokia-areenalla, kun Matias Mäntykivi iski 4–3-voittomaalin vain 5,6 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.

– Kun tekee tarpeeksi myöhään, ei vastustaja ehdi enää tasoittaa. Silloin myös voitto maistuu kaikkien makeimmalta, Mäntykivi hersytteli.

Mäntykivi kuvaili ensin maaliaan vaatimattomasti kiekkojargonilla:

– Olin sopivasti maalin edessä ja huitaisin vain sinne päin.

Niinkö se tosiaan meni?

– No, ei. Sain ensin Tapparan avausyrityksen poikki siniviivalla ja sitä kautta pidettyä paineen Tapparan päädyssä. Syötin kiekon päätyyn, jossa Eemeli Suomi voitti kamppailun kahta pelaajaa vastaan. Menin maalille ja kiekko tuli Suomelta juuri oikeaan paikkaan. Nostin kiekon maltilta läheltä Heljangon olkapään yli ylänurkkaan.

Mahtoi olla huikea fiilis, kun areena räjähti?

– Todellakin. Vaikken alun perin Tampereelta olekaan, näissä derbyissä on aina ainutlaatuinen tunnelma. Meillä on uskomattomat fanit – ollut koko kauden. Nyt pystyimme antamaan heille parasta mahdollista vastinetta. He jaksoivat kannustaa meitä alusta loppuun – niilläkin hetkillä, kun ote oli vahvasti Tapparalla, Mäntykivi kiitteli.

Mäntykivi ei suotta kehunut Ilves-faneja. He ovat kauden aikana osoittaneet äänekkyytensä ja uskollisuutensa muutenkin kuin paikallispeleissä.

Ilveksellä on Liigan kovin yleisökeskiarvo 4973 katsojaa per ottelu. Yksittäisten lipunostajien määrä 119 352 on reilut 13 000 katsojaa enemmän kuin saman verran kotiotteluita (24) pelanneella HIFK:lla (106 012). Osittain eroa selittää Helsingissä voimassa olleet tiukemmat koronarajoitukset.

Pitkässä juoksussa Ilves-fanien uskollisuus lisää seuran taloudellista kilpailukykyä merkittävästi.

– Ilvestä parempaa paikkaa pelata ei tällä hetkellä Suomessa ole. Areenalla aina mahtava tunnelma ja tosi kova joukkue ympärillä. Uskon vahvasti, että olemme kovia myös keväällä, Mäntykivi hehkutti.

Ilveksen kannattajilla oli aihetta riemuun.

Mäntykivi teki ottelussa myös Ilveksen avausosuman ja syötti toisen. Pisteet nostivat hänet tämän kauden paikallispelien tehokkaimmaksi Ilves-pelaajaksi. Viidessä ottelussa saldo on 2+4=6.

Perjantaina maalin ja syötön keränneellä sekä takaisin Liigan pistepörssin kärkeen nousseella Tapparan Anton Levtchillä on kasassa derbyistä yhtä monta (3+3) pinnaa.

Ilveksellä on viime kierroksilla ollut suurta vaihtelua kokoonpanossa joukkueessa kiertäneen koronan takia.

– Itse olen tartunnan toistaiseksi välttänyt, mutta heti kolmen viikon loukkaantumistauon jälkeen neljä peliä viikkoon olisi ollut liian suuri riski. Siksi huilasin keskiviikon KooKoo-pelin, Mäntykivi perusteli.

Sentteri on tehnyt tällä kaudella lopullisen läpimurron loistavaksi liigapelaajaksi. Aiempi yhden kauden piste-ennätys (1+8=9) on jo lähes kolminkertaistunut: 41 ottelua 11+16=27.

– Jos samanlaisten kaverien kanssa saan tulevissakin matseissa pelata, lisää mukavia juttuja on taatusti tiedossa. Parempia jätkiä vierelleen ei voi oikeastaan edes toivoa, Mäntykivi viittasi laitahyökkääjiin Joonas Odeniin ja Eemeli Suomeen.

Kuvaile ketjunne roolijakoa?

– Oden (perjantaina 2+1) on Liigan nopein pelaaja. Jos hänelle saa kiekon toimitettua edes vähän vastustajan etupuolelle tyhjään tilaan, hän tulee takaa ohi ja ehtii siihen aina ensimmäisenä.

– Suomi on kiekollisena yksi Liigan parhaista. Hän näkee kentän loistavasti ja syöttö tulee juuri oikeaan aikaan lapaan. Pitää vain huolehtia itse, että on sellaisessa paikassa, johon voi syöttää, Mäntykivi kehui.

Nopeus – luistelu ja ajatus – on myös Mäntykiven suurin vahvuus.

Niiden ansiosta hän pystyy tekemään lähes koko ajan oikeita ratkaisuita ja voittamaan irtokiekkoja.

Myös keskushyökkääjälle aina tärkeä puolustuspeli on ollut tasapainoista. Siitä kertoo Ilveksen selvästi paras tehosaldo: +17.

Ei kannata yllättyä, jos Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä päättää lukita Tappara-pelin ratkaisseen kolmikon pidemmäksikin aikaa yhdessä pelaamaan.