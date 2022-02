TPS:n voittoputki jatkui – Jonne Tammela kehuu venäläisiä kaksosveljiä: ”Löytävät toisensa vaikka silmät kiinni”

Jonne Tammelan mukaan Ushenin kaksosveljekset ovat kovia pelimiehiä.

Tampere

Oletteko huomanneet, että TPS on noussut takaisin SM-liigan kuumimpien joukkueiden joukkoon. Kahdeksasta viime ottelusta tilillä on seitsemän voittoa.

Turkulaisten vahvan vireen sai tiistaina tuta Ilves, kun TPS vei sarjapisteet mukanaan maalein 3–0.

Ottelun voittomaalin laukoi Markus Nurmi (1+1) vasta päätöserän lopussa, mutta paikkoja oli sitä ennenkin tukuttain.

– Tuttua juttua meille. Viimeistelyssä on ollut parannettavaa koko kauden. Viime aikoina olemme kuitenkin löytäneet keinot voittaa, Nurmi summasi.

Illan mielenkiintoisinta seurattavaa oli kakkosketjussa Jonne Tammelan kanssa pelanneet venäläiskaksoset Vjatsheslav ja Vladislav Ushenin.

– Kovia pelimiehiä molemmat. Kaikesta näkee, että he ovat pelanneet yhdessä ikuisuuden. Löytävät toisensa vaikka silmät kiinni. Kiekko liikkuu koko ajan nopeasti. Helppo heittäytyä peliin heidän kanssaan, vaikka yhteistä kieltä ei olekaan, Tammela kehui.

Tammela puhuu kaksikolle englantia.

– Eivät he sitä varmaan paljoakaan ymmärrä. Elekielen ohella olemme piirtäneet kuvioita myös taktiikkatauluun sekä käyttäneet maalivahti Andrei Karejevia tulkkina.

USHENINIT pelasivat alkukauden Admiral Vladivostokissa. Kun KHL päätti lyhentää runkosarjaa, kaksikko halusi jatkaa kauttaan Turussa.

Pistetili ei ole auennut vielä kahdessa ensi pelissä, mutta on vain ajan kysymys, milloin ryöpsähtää.

Ketju sai vyörytettyä lähes joka vaihdossa paineen Ilveksen päätyyn.

Kerran Tammelakin sai unelmatontin maalin edessä, mutta Marek Langhamer sai kuin ihmeen kaupalla hanskan kiekon tielle.

– En oikein vieläkään käsitä, mistä se siihen putkahti, Tammela kertasi.

Jos ovat Ushenin kaksoset todennäköisesti kova ase TPS:lle loppukaudesta, samaa voi ennustaa Tammelasta.

Alkukauden rasitusvamman takia huilannut hyökkääjä on vasta pääsemässä parhaaseen iskuun. Koossa on 27 peliin mukavat tehot 10+5=15.

– Paljon enemmänkin voisi paikkoihin nähden olla, mutta tehdään tähän saakka tekemättä jääneet maalit tärkeämmissä peleissä.

Tammela juhli viime keväänä Suomen mestaruutta Lukossa, mutta ei sellaisessa roolissa, jossa hän halua pelata.

– Tavoitteena on olla kärkiketjujen äijä. Siksi tulin Turkuun ja vastata myös panoksellani saamaani vastuuseen.

Ilves-pelin perusteella Tammela antaa koko ajan enemmän vastetta TPS:n päävalmentajalta Jussi Ahokkaalta saamalleen luottamukselle.

Tammelan ensimmäiset potkut ovat teräviä. Niiden avulla hän irtoaa nopeasti vastustajista – järjestää tilanteita, nousee maalipaikkaan tai hankkii vastustajalle jäähyjä, kuten Ilvestä vastaan. Kun lisäksi kiekko tottelee mailaa ja pelikäsitys on mainio, vastustajilla pitää kiirettä.

– Synkän 14 ottelun taaperruksen (vain 2 voittoa) jälkeen olemme löytäneet oikean suunnan. Pidimme jätkien kanssa palaverin. Päätimme yhdessä, että tappelemme loppukaudella jokaisessa tilanteessa täysillä. Se on näkynyt tuloksessa, Tammela sanoo.

TPS on saanut kokoonpanonsa vihdoin normaaliksi, kun loukkaantuneet ovat palanneet takaisin.

– Kilpailu kirittää kaikkia. Se näkyy harjoituksissa ja vahva tekeminen on siirtynyt myös peleihin, Tammela kokee.

Hyökkääjä uskoo, että TPS voi mennä keväällä vaikka päätyyn saakka.

– Meillä on ihan yhtä hyvät saumat kuin millä tahansa muulla seuralla Liigassa. Sarja on tosi tasainen. Kyse on siitä, mikä joukkue on oikeaan aikaan parhaimmillaan. En keksi mitään syytä, miksi se ei voisi olla TPS, jos nostamme koko ajan tasoamme kohti kevättä, Tammela luottaa.

Pidemmällä tähtäimellä Tammelan tavoitteena on ulkomaan kaukalot.

– Pitää elää hetkessä ja tehdä tulosta. Ei kukaan soittele 20–30 pisteen miehille. Näin minä sen näen.

Tammela kokeili jo kerran Pohjois-Amerikan (AHL, OHL, ECHL) valloitusta 2016–19, mutta se keikka kaatui loukkaantumisiin.

– Neljä polvileikkausta kahteen vuoteen. Siitä voi jokainen päätellä, mistä jäi kiinni.