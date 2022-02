Uutuuskirja: Kaapista tullut ex-kiekkoilija väittää TPS-väen kieltäytyneen liimaamasta pride-tarroja kypäriin – seurapomo tyrmää väitteen

Janne Puhakan kirjassa väitetään TPS:n työntekijöiden kieltäytyneen liimaamasta pride-tarroja pelaajien kypäriin.

Entinen ammattikiekkoilija Janne Puhakka, 26, kertoo uutuuskirjassaan Ulos kaapista (Johnny Kniga, WSOY) erikoisen väitteen SM-liigaseurasta. Uransa lopettamisen jälkeen syksyllä 2019 Puhakka kertoi ensimmäisenä SM-liigassa pelanneena jääkiekkoilijana olevansa homoseksuaali.

Pian Puhakan ulostulon jälkeen marraskuussa 2019 SM-liigaseura TPS järjesti Pride-ottelun, jonne Puhakka oli kutsuttu kunniavieraaksi.

– HC TPS on Suomen mustavalkoisin joukkue Liigassa, mutta vastaavasti me haluamme kantaa mukanamme Liigan värikkäimpiä arvoja. TPS:lle yhdenvertaisuus edustaa yhtä arvopohjamme kivijaloista, TPS:n liiketoimintajohtaja Heidi Aho lausui tuolloin seuran nettisivulla.

TÄMÄN VIIKON Tiistaina ilmestyneessä kirjassa väitetään, ettei sateenkaariottelu miellyttänyt kaikkia TPS:ssa. Kirjassa todetaan, ”etteivät ihan kaikki turkulaiset muutenkaan olleet täysillä Pride-teeman takana. Eivät edes kaikki tepsiläiset” ja väitetään, etteivät jotkut seuran työntekijät olleet ”innokkaita liimaamaan sateenkaaritarroja pelaajien kypäriin”.

Aiheeseen palataan vielä toistamiseen kirjassa. Silloin ääneen pääsee pelaaja-agentti Ilkka Larva, joka kertoo kuulleensa väitteen itsekin ja jatkaa näin:

– Uskon. Suuri osa Tepsin kannattajista ajattelee niin. Tiedän paljon ihmisiä, jotka eivät halunneet maksaa siitä, että seura vaihtaa Mustat Kobrat Pride-matsiin, Larva sanoo teoksessa ja toteaa antavansa kaikkien kukkien kukkia.

Mustat Kobrat oli mainetta niittänyt tanssiryhmä, joka kannusti turkulaispelaajia 1990-luvulta 2000-luvun puoliväliin. TPS luopui lopullisesti cheerleadereistä vuonna 2017.

TPS käytti pride-kypäriä SM-liigaottelussa Ilvestä vastaan marraskuussa 2019.

TPS:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Eero Tuominen vastaa Ilta-Sanomille kirjan väitteisiin.

– Olin itse projektin yhtenä vastuuhenkilönä tarroja liimaamassa. Muistan ottaneeni sen omalle vastuulleni, siinä ei kyselty keneltäkään mitään. Toki kaikki tiesivät, että tarrat sinne laitetaan, mutta niiden kiinnitys oli minun työtehtäväni ja lähdin ne itse liimaamaan ja liimasinkin. Siinä ei kyselty vaan tehtiin.

Tuominen ei kuullut vastaväitteitä tarrojen liimaamiselle.

– Jos voimakkaita vastasanoja olisi tullut, uskon että olisimme käyneet siitä isoja keskusteluita. En pysty spesifisti muistamaan, oliko tällaista. Otin tarrat toimistolta ja sitten toimittiin.

Et käynyt liimaamassa tarroja siksi, että joku muu ei suostunut?

– En käynyt.

TPS pelasi viimeisimmän pride-ottelun pari viikkoa sitten.

Tuomisen mukaan myöskään TPS:n myöhempiä pride-otteluita ei ole kritisoitu seurassa.

– Seuran arvomaailma on hyvin vahva ja selkeä. TPS on sitoutunut pride-teemaan entistä vahvemmin vuosien aikana. Se kertoo siitä, että tietynlainen avarakatseisuus on lisääntynyt.

Pelaaja-agentti Larva väittää kirjassa, että suuri osa ”Tepsin” kannattajista olisi pride-teemaa vastaan. Seuran toimistolle kantautunut viesti on päinvastainen.

– Vastareaktiot ja ihmettely on vähentynyt, Tuominen tarkentaa.

– Kannattajat ovat pysyneet tukenamme otteluteemasta riippumatta.