Oskari Salminen, 22, on iso tekijä Jukurien sensaation takana – kertoo nyt käänteen tehneestä hetkestä

Jukureiden maalivahti Oskari Salminen torjuu kiekkoja uskomattomalla varmuudella ottelusta toiseen SM-liigassa.

Oskari Salminen on urakoinut valtavan määrän otteluita mikkeliläisten maalilla.

Tampere

Jos SM-liigan kovimman urakkamiehen titteli jaettaisiin jo nyt, sen voisi myöntää Jukureiden kiistattomaksi ykkösmaalivahdiksi nousseelle Oskari Salmiselle, 22.

Kotkan Titaanien kasvatti on torjunut itsensä tällä kaudella lopullisesti liigan maalivahtieliittiin.

Salminen on aloittanut Jukureiden kauden 50 pelistä peräti 47.

– Välillä on saanut pelissä huhkia oikein kunnolla, mutta kertaakaan en ole vielä tuntenut seuraavana päivänä itseäni väsyneeksi. Jukureissa lepo ja huoltava harjoittelu on hoidettu mainiosti, Salminen sanoo.

Salmisen esitykset ovat aivan kauden alkua lukuun ottamatta olleet sensaatiomaisen vakuuttavia.

– Käänteentekevä hetki oli, kun muutin ajatteluani. Lopetin virheiden kelaamisen ja niiden ajattelemisen kokonaan. Päätin keskittyä treenaamaan mahdollisimman hyvin ja antaa mennä vaan. Sen jälkeen koppi on tarttunut ihan mukavasti.

Mukavasti on aika lievästi sanottu. Tilillä on komeat 23 voittoa – eniten SM-liigassa. Lisäksi 11 kertaa Salminen on pitänyt huolta, että ottelun ratkaisu venyy vähintään jatkoajalle.

Sunnuntain kärkiottelussa Tapparaa vastaan Jukurit oli ottavana osapuolena kaksi erää, mutta Salminen piti joukkueen mukana pelissä.

– Joukkue palkitsi työni hyvin sen jälkeen, kun nousimme päätöserässä rinnalle ja jatkoajalla voittoon.

Viikonloppu oli kova mittari Jukureille, kun se kohtasi Nokia-areenassa peräkkäisinä päivinä liigan kaksi kärkijoukkuetta.

– Tulimme Tampereelle sillä mielellä, että järjestämme molemmille ensimmäisen tappion Tampereen ulkopuoliselle joukkueelle, Salminen kuvaa mikkeliläisten itseluottamustasoa.

Voitot Ilveksestä ja Tapparasta nostivat Jukurit runkosarjan piikkipaikalle.

Päävalmentaja Olli Jokisen puheille hymähdeltiin ennen kauden alkua, kun hän ilmoitti Jukureiden tavoitteeksi suoran pudotuspelipaikan.

– Mielestämme Top 6 oli juuri sopivan korkea rima meille. Jos tavoitetta ei aseta riittävän korkealle, niin eihän sitä voi saavuttaa. Nyt kun pelit ovat kulkeneet, olemme nostaneet tavoitteen virallisesti Top 4:ään, mutta ainakin minä haluan taistella loppuun saakka jopa runkosarjan ykköspaikasta, Salminen linjaa.

Salminen on ennen tätä kautta saanut torjua kiekkoja ilman suurempaa huomiota, vaikka esitti jo viime keväänä KooKoossa mainioita otteita.

– Koin, etten saanut Kouvolassa niin paljon vastuuta kuin olisin ansainnut. Jukureissa tiesin kaiken olevan itsestäni kiinni. Nyt peliaikaa on tullut jopa reilusti yli odotusten, mutta olen valmis pelaamaan vaikka kaikki kauden loput pelit, Salminen sanoo.

Tasaisen varmat esitykset ovat nostaneet Salmisen potentiaaliseksi vaihtoehdoksi Leijonien tuleviin EHT-turnauksiin.

– En koskaan juniorina ollut lähelläkään maajoukkuerinkiä, mutta nyt Suomi-paitaa voi pitää jo konkreettisena tavoitteena.

Salminen tarkkaili nuorena suomalaisvahdeista Tuukka Raskin ja Pekka Rinteen esityksiä.

Raamien (195 cm / 100 kg) ja peittävän torjuntatyylinsä puolesta hän muistuttaa Rinnettä.

– En ole tuota aiemmin ajatellut, mutta hyväksyn tuon vertauksen. Yhteistä meille on sekin, että läpimurto SM-liigaan tapahtui vasta vähän vanhemmalla iällä.

Salminen unelmoi nuorempana Pohjois-Amerikassa pelaamisesta.

– Aiemmin se oli vain pikkupojan haave. Nyt sitä voi sanoa jo pidemmän ajan tavoitteeksi. Uskon, että se on hyvin mahdollista toteuttaa hyvin SM-liigassa pelaamalla. Ei tarvita mitään välisteppejä. Kevin Lankinen on tästä mainio esimerkki.

Lyhemmällä tähtäimellä Salmisen ajatukset ovat keväässä.

– Meitä ei vieläkään pidetä mestarisuosikkina, mutta aiomme pudotuspeleissäkin näyttää olevamme varteenotettava vastustaja mille tahansa joukkueelle, Salminen lupaa.