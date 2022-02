SM-liigatuomio: Kaksinaismoralismi rehottaa – yksi seurapomo uskalsi älähtää

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

TPS on paininut maalinteon kanssa pitkin kautta, mutta sunnuntaina valokeilaan nousi yllättävä nimi, kun Mikael Pyyhtiä painoi tyylikkään hattutempun. 20-vuotias laitahyökkääjä ratkaisi superillallaan voiton Pelicansista. Luisteluvoimainen sähikäinen on vakiinnuttanut paikkansa TPS:n ykkösketjussa.

Puheenaihe

Järjettömältä tuntuneet yleisörajoitukset poistuivat vihdoinkin. Eivätkä yhtään liian aikaisin. Päivät pitenevät ja kansa pääsee taas halleihin katsomaan jääkiekkoa. Tästä tulee vielä kihelmöivä kiekkokevät.

Tyyli

TPS:n kapteeni Juhani Jasu ei tee usein maaleja, mutta silloin kun hän tekee, ne tihkuvat seksiä. Jasu, 34, painoi keskiviikon kierroksella hävyttömän hienon maalin KooKoon verkkoon. Osuma oli ”Eurajoen Patrice Bergeronille” kauden kolmas. Kiinnostaisi tietää, onko Kim Strömberg löytänyt vieläkään takaisin kotiinsa.

Moka

Kaksinaismoralismi rehottaa SM-liigassa. Osa joukkueista pakotetaan pelaamaan vajavaisilla kokoonpanoilla ja osan joukkueista SM-liigan johto armahtaa myöntymällä otteluperuutuksiin. Tällainen kikkailu romuttaa koko sarjan uskottavuutta. Pisteet JYPin urheilujohtaja Mikko Viitaselle, joka älähti epäkohdasta Twitterissä.

Yllätys

Suurimpiin mestarisuosikkeihin kuuluvan HIFK:n peli sakkaa tällä hetkellä yllättävän monella osa-alueella. Väkevän sydäntalven jälkeen HIFK on ajautunut synkkään tappiokierteeseen reilu kuukausi ennen runkosarjan loppua. HIFK on voittanut vain yhden ottelun kuudesta viimeisestä.

Sasha Huttunen

Tähti

Mikael Pyyhtiä. TPS:n 20-vuotias laituri taituroi hattutempun Pelicansin nuottaan ja on tehnyt viidessä viime ottelussa viisi maalia. Juuso Pärssisen laidalla viilettävä Pyyhtiä on sähäkkä turkulainen, jonka Columbus Blue Jackets varasi neljännellä kierroksella vuonna 2020. Flow-tila on nyt vahva.

TPS:n nuori hyökkääjä Mikael Pyyhtiä ratkaisi hattutempullaan voiton Pelicansista.

Puheenaihe

SM-liigassa alkoi kilpavarustelu. KHL:n runkosarja päättyikin olympiataukoon, joten playoffien ulkopuolelle jääneet seurat myyvät pelaajiaan – jopa melko halvalla. Liigaseurat ovat nälkäisiä markkinoilla: Kaikki haluavat vahvistua. Pelicans kotiutti Itävallasta Jesse Saarisen, joka voi olla yhä kova tekijä ylivoimapelissä.

Tyyli

Siinä on tyyliä, kun katsomoissa on taas väkeä. Jo maalikoosteiden katsominen on paljon hienompaa, kun askin ympärillä on eloa ja metakkaa. Pidetään tämä!

Moka

Koronan runtelema JYP pakotettiin pelaamaan, vaikka joukkue oli täynnä tartuntoja. Ei mitään järkeä. JYP joutui haalimaan kokoonpanoon pelaajia, jotka eivät ole liigatasoa. Se voi tehdä jopa hallaa näille pelaajille, kun tulikaste liigassa tapahtuu ”epäansaitusti” liian varhain. Bluesin konkurssikauden varamiespelaajat katosivat äkkiä kuvasta.

Yllätys

Olli Jokinen ja Jukurit ovat tämän kategorian kiintotähtiä. Viikon kolmesta ottelusta täydet pisteet, kuuden ottelun voittoputki ja jopa runkosarjan voitto on tähtäimessä! Suora playoff-paikka on tiukasti näpeissä. OJ:n voi jo julistaa liigakauden Vuoden henkilöksi.

Olli Jokinen on nostanut Jukurit korkealle.

Tommi Koivunen

Tähti

Olli Jokinen ja koko Jukurien joukkue. Kolme peliä, kolme voittoa. Ensin kaatui sarjakärki Ilves, välissä Jokisen kasvattajaseura KalPa ja lopulta KooKoo, jonka Jukurit oli lyönyt viimeksi syksyllä 2019. Mikkelissä on näytetty pitkää nenää epäilijöille ja arvostelijoille, joista hätäisimmät tyrmäsivät Jokisen jo vuosi sitten, kun hänen sopimuksensa tuli julki.

Puheenaihe

Vielä pari viikkoa sitten näytti, että HIFK kamppailee runkosarjan voitosta. Enää ei näytä. Koronan kurittama IFK on luisunut tappioputkeen. Maalivahtitilanne on hämmentävä: Michael Garteigilla on 25 runkosarjaottelusta vaivaiset kuusi kolmen pisteen voittoa, kun Niilo Halosella on 22 pelistä 15 suoraa voittoa. Garteigilla on silti parempi torjuntaprosentti, joka on molemmilla kehnonlainen (89,42 ja 88,78).

Tyyli

HPK:n Michael Joly painoi tiistaina Nordiksella koko HIFK:n viisikon solmuun ja oli lähellä tehdä yhden liigakauden hienoimmista osumista. Maali meni lopulta Tommi Tikalle, joka suti kiekon maaliviivan tuntumasta sisään. Syöttöpisteen saanut Joly harmitteli pelin jälkeen tv-haastattelussa, ettei saanut maalia nimiinsä.

Moka

KHL:stä lienee nyt saatavilla kovinkin halvalla pelaajia, jotka haluavat vain päästä kevääksi pelaamaan, mutta kuinka moni liigaan roudattava hankinta oikeasti vahvistaa uutta joukkuettaan? Mikä esimerkiksi on Kirill Slepetsin arvo Kärpille? No, jäädään odottamaan.

Yllätys

JYP joutuu parhaillaan pelaamaan liigapelejä melkeinpä Mestis-tason porukalla – silloin kun se pystyy pelaamaan. Kulisseista kuuluu kuitenkin kummia, sillä Jyväskylässä yritetään tehdä ensi kaudeksi hankintoja isolla rahalla.