Ilveksen valtava putki katkesi – Jukurit voitti kärkiottelun! HIFK hävisi taas, näin pelattiin SM-liigassa tiistaina

SM-liigassa pelattiin tiistaina kuusi ottelua.

Kärpät–Lukko 2–3

Tappara–JYP 5–2

HIFK–HPK 1–2 vl.

Jukurit–Ilves 3–1

KalPa–Ässät 2–3 ja.

Pelicans–KooKoo 1–2 ja.

Ilveksen peräti 14 ottelun pisteputki katkesi tiistain SM-liigakierroksella.

Jukurit otti kotonaan tylyn 3–1-voiton ja aiheutti Ilvekselle ensimmäisen suoran tappion sitten joulukuun 11. päivän (silloin HPK:lle 1–5).

Jukurien sankareita olivat tuttuun tyyliin kapteeni Petrus Palmu (1+1) ja päätöserässä tärkeän 3–1-maalin tehnyt Aatu Räty. Voitto-osumasta vastannut Joni Jurmo laukoi uransa toisen liigamaalin.

Kolme ottelua meni jatkoajalle. HIFK joka sai nyt ottaa 500 katsojaa 8200-paikkaiseen halliinsa, pelasi HPK:n kanssa varsinaisen peliajan tasan 1–1.

Kotijoukkue kärsi lopulta neljännen peräkkäisen tappionsa, kun Kerhon taikuri Michael Joly ja Ryan Johnston onnistuivat voittomaalikisassa.

HIFK:n kasvatti, HPK:n maalivahti Daniel Lebedeff jatkoi vahvoja otteitaan. Hänelle kirjattiin 34 torjuntaa. Päälle Lebedeff pysäytti vielä Eetu Koivistoisen ja Jere Innalan rankkarit.

HIFK:n maalilla torjunut Michael Garteig on ottanut 23 ottelustaan vain viisi kolmen pisteen voittoa, kun Niilo Halosen saldo 22 pelistä on 15 voittoa. Garteigilla on silti Halosta parempi torjuntaprosentti. Garteig torjui nyt 21 kertaa.

Alempaa pudotuspeliviivaa jahtaava KalPa kärsi kotonaan karun tappion, kun sarjajumbo Ässät haki 3–2-jatkoaikavoiton Derek Barachin osumalla.

Myös KalPan edellä olevat joukkueet, sijojen 9 ja 10 Pelicans ja KooKoo menivät Lahdessa jatkoajalle. Vieraiden puolustaja Sam Lofquist täräytti ratkaisun ajassa 64.20.

Alkuillan otteluissa Lukko löi Kärpät vieraissa 3–2, Tappara kukisti JYPin 5–2.