SM-liigatuomio: Kurinpidolta järkyttävä päätös – tähtihyökkääjän törkeä temppu painettiin villaisella

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Jukurit napsii voittoja vakuuttavalla tahdilla kierroksesta toiseen. Keskiviikon vierasottelu TPS:aa vastaan oli mikkeliläisjoukkueelta keskinkertainen esitys, mutta Jukurien kärkipelaajat Petrus Palmun johdolla tekevät isoja maaleja ratkaisuhetkillä. Jukurien avainpelaajien kaarti on kivikova. Pekka Jormakka on noussut väkevästi eturiviin viime kierroksilla.

Kapteeni Petrus Palmu johtaa Jukurien hyökkäystä.

Puheenaihe

Silloin kun ei ole helppoa, silloin on vaikeaa. Liigaseurat joutuvat taiteilemaan lähes jokaisella kierroksella kokoonpanojen kanssa, kun koronakaranteenit ja olympiareissut ovat kutistaneet rostereita. Arvostettavaa silti, että joukkueet raapivat rivejä kasaan ja saavat pelattua otteluita ilman ottelusiirtoja.

Tyyli

Tapparan ikonihyökkääjä Kristian Kuusela johtaa tutun luotettavalla tehokkuudella kirvesrintojen mestaruusjahtia. Kuusela iski tiistaina ”yli 150 000 euron arvoisen maalin”, kun Tappara eteni CHL:n finaaliin. Todella kova suoritus Jussi Tapolan valmentamalta joukkueelta. Kuusela oli kentän valtias myös torstain kierroksella Turussa. Kuusela, 38, on kevään pelaajia.

Lue lisää: Kristian Kuusela iski yli 150 000 euron arvoisen maalin – Tappara pääsee pelaamaan jättipotista: ”Mestaruudella se tuplaantuu”

Moka

Lukon 27-vuotiaan jenkkihyökkääjän Scott Pooleyn taklaus KalPan puolustajaa Kim Nousiaista, 21, kohtaan oli viikon rumin pommi. Pooley lensi taklauksen jälkeen suihkuun, mutta SM-liigan kurinpitoryhmä ei antanut Pooleylle lisäkakkua. Käsittämätön ratkaisu, sillä Pooley ajoi hieman myöhässä Nousiaista rajusti suoraan päähän.

Yllätys

Sarjajumbona kyntävä Ässät katkaisi yhdeksän ottelun tappioputkensa keskiviikkona Lahdessa kovalla ilotulituksella. Patapaidat paketoivat ottelun käytännössä jo avauserän puolivälissä tekemällä kolme maalia. Ässien suoritusvarmuus on kuitenkin kaukana vaadittavasta. Omissa kolisee liikaa illasta toiseen.

Sasha Huttunen

Tähti

SM-liigan lyhin pelaaja, 168 senttiä pitkä Petrus Palmu nousi maali- ja pistepörssin kärkeen 43 ottelun saaliillaan 18+22=40. Viikkoon mahtui jatkoaikamaalit Lukon ja Sportin nuottaan sekä syöttö viime hetken voittomaaliin TPS:n vieraana. Palmu muodostaa yhdessä Aatu Rädyn ja Pekka Jormakan kanssa supersähäkän tehoketjun, jonka ratkaisuvoima tiukoilla hetkillä on lähes ällistyttävä. He kantavat sensaatiojoukkue Jukureita.

Puheenaihe

Yleisörajoitukset ovat järjettömiä. Lauantaina Nordiksen pihalla värjötteli HIFK-faneja after ski -hengessä, kun 8 200 katsomopaikan halliin sai ottaa vain 50 ihmistä. Pelicansin luotsi Tommi Niemelä piti vahvan puheenvuoron ottelun jälkeen. ”Tämä on tosi surullista. Jonkun pitäisi pikkuhiljaa ottaa se järki käteen. Nyt olisi aika niiden henkilöiden, keillä on se valta, antaa meille mahdollisuus nauttia yhdessä tästä maailman hienoimmasta lajista.” Aamen.

Tyyli

Kohulupaus Brad Lambert, 18, teki ensimmäisen maalinsa Pelicansin paidassa. Hyökkäyspään aloitusvoittonsa jälkeen hän löi riparin sisään, mikä toi 1–0-vierasvoiton HIFK:sta. Tuuletuksesta näki, että osuma maistui. Lambertin uusi alku Lahdessa on ollut vaikea. Seitsemän peliä, tehot 1+0, eivätkä viisikkopelin lainalaisuudet tule vieläkään selkäytimestä.

Moka

Lukon hyökkääjä Scott Pooley taklasi KalPan puolustajaa Kim Nousiaista päähän ja lensi suihkuun. Nousiainen loukkaantui tilanteessa. Pooleyn taklaus tuli myöhässä, mutta SM-liigan kurinpidon mielestä ei kuitenkaan liian myöhään. Nousiainen oli juuri antanut syötön eteenpäin, kun Pooley taklasi häntä kurinpidon mukaan 0,5–0,6 sekuntia myöhemmin. Nousiainen oli siis kiekollinen pelaaja. Ei pelikieltoa.

Yllätys

HPK:n 22-vuotias kakkosmaalivahti Daniel Lebedeff tekee läpimurtoaan kaikessa hiljaisuudessa. Tilastot ovat liigan parhaat: torjuntaprosentti 93,8 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,51. Eetu Laurikaisen kirittäjä on toki pelannut vähemmän otteluita, mutta toiminta on silti varsin vakuuttavaa. Lebedeff on aloittanut 12 ottelua ja hävinnyt niistä vain kaksi varsinaisella peliajalla. Otteet palkittiin hiljattain jatkosopimuksella.

Tommi Koivunen

Tähti

Jukureista on muiden avainpelaajien ohella syytä nostaa esiin myös maalivahti Oskari Salminen. Olli Jokisen ryhmän suuriin kysymysmerkkeihin lukeutui ennen kautta myös maalivahtipeli. Salminen on noussut liigan maalivahtieliittiin. Vastuu (maalilla 42 pelissä 44:stä) on kuin Martin Brodeurilla tai Miikka Kiprusoffilla konsanaan.

Puheenaihe

Loppusuora häämöttää, ja Ilves on matkalla ensimmäiseen runkosarjan voittoonsa sitten kevään 1988. Alkusyksyn suurin pettymys hävisi kymmenestä ensimmäisestä pelistään neljä varsinaisella peliajalla. Sen jälkeen saldo on 32 pelistä sama: vain neljä suoraa tappiota. Ilves vie etenkin pelien kolmannet erät kovalla prosentilla nimiinsä.

Sarjakärki Ilves on vahvassa iskussa.

Tyyli

HIFK on kaukalon ulkopuolella ottanut mallia Tamin 60 minuutin paineesta. Seura otti jokaisella rintamalla voimakkaasti kantaa käsittämättömiin yleisörajoituksiin: tähtipuolustaja Jordan Schmaltz, urheilujohtaja Tobias Salmelainen ja myyntijohtaja Raakel Koittola Twitterissä, toimitusjohtaja Jukka Valtanen IS:n haastattelussa...

Moka

Pooleyn tapausta ei voi olla liikaa alleviivaamatta. Pallo on ja pysyy vuodesta toiseen hukassa kurinpidolta. Päävammoja ei satunnaisia korulauseita lukuun ottamatta oteta vieläkään vakavasti.

Yllätys

KHL päätti panna putkan runkosarjan osalta jo kiinni. Takavuosina tammi-helmikuussa nähtiin pelaajasiirtoja Suomesta idän ihmeliigaan, mutta miten käy nyt? Amurin hyökkääjä Kirill Slepets (14 ott. 0+0) siirtyi jo Oulun Kärppiin.