Tapparan tehohyökkääjä hurmaa – tärkeä oivallus johti hirmuvireeseen: ”Olen oppinut”

Patrik Virta on noussut kuin huomaamatta SM-liigan tehopörssin ykköseksi.

Patrik Virta on toisen polven ammattikiekkoilija. Arkistokuva.

Huomasitteko, että keskushyökkääjä Patrik Virta pelasi taas kokonaisvaltaisen ottelun, kun Tappara löi perjantaina TPS:n 4–2 ja syvensi turkulaisten (14 viime ottelua – vain 2 voittoa) synkkää syöksykierrettä.

Vahvan peruspelaamisen ohella Virta keräsi lähes huomaamatta kolme maalisyöttöä.

Virta ei loista läheskään aina ottelun parhaana pistemiehenä, mutta useana iltana hän on se pelaaja, joka näyttää muille eteen tekemällä alusta loppuun voittavia asioita.

Virta on malliesimerkki pelaajasta, joka on pystynyt kehittämään itseään koko ajan. Nuoruusvuosien kikkamestarista on kasvanut kovalla työllä kokonaisvaltainen huippupelaaja.

Kerrataanpa, miten kaikki oikein on tapahtunut.

Virta löi Liigassa läpi Turun Palloseurassa kausina 2016–2018.

Ensimmäisen kauden jälkeen kesällä 2017 New York Rangers varasi hänet NHL-draftin 7. kierroksella numerolla 207. Perään tuli vielä kovempi tykkikausi, kun Virta nakutti liigassa yhden kauden piste-ennätyksensä: 14+26=40.

Moni odotti Virran lähtevän yrittämään NHL-valloitusta. Virta valitsi kuitenkin suunnakseen KHL:n.

– Pohjois-Amerikasta ei tullut kunnon tarjousta. Pelaajana halusin kokemusta kovasta sarjasta ja Slovan Bratislava tuntui siihen hyvältä vaihtoehdoilta.

Slovakian keikka jäi lyhyeksi, kun maisema vaihtui Ruotsin SHL:n Örebrohon jo 21 pelin jälkeen syksyllä 2018.

– Omaan piikkiin menee. En yksinkertaisesti ollut treenannut ennen lähtöä tarpeeksi hyvin enkä ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa. KHL on kova miesten liiga, jossa pelataan tiuhaan ja matkustetaan paljon. Ruotsissa kärsin samasta asiasta vielä pari kuukautta. Loppukaudella luistin kulki jo paljon paremmin ja opin sikäläisen pelityylin.

Vuosi ei mennyt kuitenkaan hukkaan, kun Virta koki uransa kannalta merkittävän oivalluksen.

– Huipputasolla ei riitä joku hieno laukaus ylänurkkaan silloin tällöin – tai hyvä syöttö jollekin ketjukaverille. On pystyttävä pelaamaan kokonaisvaltaisesti voittavaa kiekkoa. Lisäksi fysiikan pitää olla rautaisen kova, jotta pärjää tärkeissä kaksinkamppailuissa, Virta paaluttaa.

Patrik Virralla on ollut aihetta hymyyn. Arkistokuva.

TPS-vuosina Virran pelaajaprofiili oli ollut yksilötaidoilla erottuva kikkailija, joka taikoi tärkeitä maaleja henkilökohtaisilla ratkaisuillaan.

Virta yllätti kuitenkin Tapparan kannattajat kokonaisvaltaisella pelillään syksyllä 2019.

– Tulin Tapparaan nimenomaan kehittämään oivaltamiani puutteita. Aloin keskittymään moniin pieniin asioihin. Aloituksiin, mies miestä vastaan -tilanteiden voittamiseen ja viimeistelyn terävöittämiseen. Samoin siihen, että otan ensimmäisen potkun oikeaan suuntaan.

– Toinen tärkeä syy Tampereelle tulemisessa oli halu menestyä. Tappara oli silloin ja on edelleen Top 3 -porukka Suomessa. En ole vielä voittanut mitään, mutta tällä kaudella se on taas mahdollista sekä mestareiden liigassa (CHL) että SM-liigassa.

Virta, 25, on pelaajana parhaassa iässä ja kehittyy koko ajan.

Hyökkääjästä ei otsikoita ole revitty – poikkeuksena 4 maalin ilta JYPiä vastaan viime keväänä.

Tällä kaudella hän on hoitanut joka ilta hommansa laadukkaasti. Tehopisteillä (39. 13+16=29) mitattuna hän on matkalla uuteen yhden kauden piste-ennätykseen – eikä kaukana ole viime kauden maalipotin (21) ylittäminenkään.

Kokonaisvaltaisesta kehittymisestä kertoo eniten plusmiinustilasto: +20. Vastustaja on koko kauden aikana tehnyt vain 8 maalia tasaviisikoin Virran ollessa jäällä.

– Olen oppinut pelaamaan viisaammin. Vielä viime kaudella kohelsin ajoittain turhaan tai puristin välillä mailaa. Olen ottanut rennommin, sijoittunut järkevämmin ja käyttänyt oveluuttani.

Virta ei ole vielä päässyt pelaamaan Leijonissa. Pelitaso riittäisi jo nyt EHT-tasolle.

– A-maajoukkue on ollut unelma pikkupojasta saakka. Kun tarpeeksi jaksaa painaa hommia ja tekee oikeita tekoja jäällä, joskus kutsu voi tullakin.

HPK:n kasvatti Patrik Virta on toisen polven kiekkoilija. Isä Tony edusti Suomea neljä kertaa MM-kisoissa ja pelasi Minnesota Wildissa kahdeksan NHL-ottelua.

– Nuorempana sanoin, että ehdoton tavoitteeni on pelata änärissä vähintään yksi matsi isää enemmän. NHL-varaukseni on rauennut, eikä mitään muitakaan yhteyksiä sinne suuntaan ole ollut vuosiin. Tällä hetkellä NHL on kaukainen haave, mutta jätetään senkin toteutumiselle vielä joku optio, Virta sanoo.