HIFK:n pomo tuohtui rajoituksista – ”Haluaisin kuulla perustelut”

HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen kritisoi yleisörajoituksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti maanantaina Uudenmaan koronarajoitusten lieventämisestä, mutta SM-liigaseura Helsingin IFK:ta rajoitukset eivät lämmitä.

HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen kritisoi aluehallintoviraston tuoreinta päätöstä, jonka seurauksena HIFK saa ottaa kotipyhättöönsä Nordenskiöldinkadun jäähalliin enintään 50 katsojaa.

– Haluaisin kuulla joltakin, joka on tästä päättänyt, että miten on ehdottoman välttämätöntä ja oikeansuhtaista, että 8 200 katsojan halliin saa ottaa 50 henkeä. Sellaista henkilöä ei ole ainakaan vielä ilmaantunut, Valtanen kommentoi Ilta-Sanomille.

Aluehallintoviraston päätös on voimassa 15. helmikuuta asti. HIFK pelaa helmikuun kahden ensimmäisen viikon aikana neljä kotiottelua.

HIFK:n organisaatiossa hämmästellään myös koronakoordinaatioryhmän tuoreinta ehdotusta, jossa yleisötilaisuuksiin saisi ottaa 50 prosenttia kapasiteetista, mutta maksimissaan 500 henkilöä.

– Jos katsotaan urheilu- ja kulttuuripuolta, kaikki isot tapahtumat on peruttu helmikuulta. Tämä maksimissaan 500 henkilöä -sääntö ei koske Jokereita, koska KHL on tauolla, samoin jalkapallo on tauolla ja Mestis ei valitettavasti kerää sellaisia yleisömääriä. Ainoa, jota tämä rajoittaa pääkaupunkiseudulla, on Helsingin IFK, Valtanen ihmettelee.

– Jos joku sanoo minulle, että se on ehdottoman välttämätöntä, niin varmaan se sitten on, mutta haluaisin kuulla perustelut.

Aluehallintovirasto päättää koronakoordinaatioryhmän ehdotuksesta loppuviikosta. Sen tarkempaa tietoa HIFK:n johdossa ei ole rajoitusten höllentämisestä.

– Antti Kurvinen (tiede- ja kulttuuriministeri) ehdotti aiemmin, että yleisötilaisuudet ja urheilutapahtumat pitää saada auki, mutta lopulta tästä päättävät aluehallintovirastot. Tämmöisessä tilanteessa toiminnan suunnittelu ja ennakointi on aika haastavaa. Päivä kerrallaan mennään, sillä asiat voivat muuttua huomenna. Se ei ole kohtuullista, Valtanen korostaa.

– Jos tätä koronatilanteen johtamista hoidettaisiin jossain yrityksessä, niin kuin se näyttäytyy meille ja miten siitä on viestitty, niin mikä tahansa organisaatio olisi viikossa solmussa.

Aluehallintovirastojen linjaukset yleisörajoituksiin ovat kirjavaa luettavaa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä TPS, Lukko ja Ässät saavat ottaa halleihin yleisöä 50 prosenttia maksimikapasiteetista. Kärpät saa ottaa yleisöä ilman rajoituksia.

Muut liigaseurat saavat ottaa lehtereillä vain muutamia kymmeniä ihmisiä.

SM-liigaseurat ovat toista vuotta suunnitelleet huolellisesti ja viranomaisten ohjeistusten mukaisesti ottelutapahtumien koronaturvallisuustoimet niin, että ihmisten on turvallista tulla katsomaan otteluita.

– Olemme panostaneet siihen todella paljon, ja mielestämme onnistuneet siinä todella hyvin. Pitkään tätä on harjoiteltukin erilaisissa rajoitustilanteissa, sanoo Valtanen.

HIFK aloitti kuluvan liigakauden 50 prosentin yleisörajoituksilla.

– Todistimme, että pystymme hoitamaan sen suvereenisti.

Valtasen mukaan tarkkaa tietoa laajojen rajoitusten aiheuttamien isojen taloudellisten tappioiden korvaus- tai tukimekanismeista ei vielä ole, vaikka hallitus lupaili seuroille korvauksia rajoitusten kiristyessä.

– HIFK:ta ja koko yhteisöä koskeva haaste on se, että meillä on yli 3 000 kausikorttilaista, jotka ovat ostaneet oikeuden jokaiseen kotipeliin runkosarjassa. Emme saa nykyisillä rajoituksilla heitä halliin ja muita velvoitteita täytettyä. Se johtaa mahdollisesti isoihinkin korvausvelvollisuuksiin, koska rahat ovat tulleet etukäteen.