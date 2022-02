SM-liigatuomio: Mitä ihmettä TPS:lle tapahtui? HIFK:n kohtelu vetää hiljaiseksi

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Tommi Koivunen.

Sami Hoffrén

Tähti

Viime viikot tahmeasti esiintyneen Pelicansin arvokkain pelaaja seisoo illasta toiseen tolppien välissä. Ykkösveskari Emil Larmi oli suurin syy, miksi tulikuuma Jukurit jäi kotonaan nollille lauantain kierroksella. Pussileukojen 25-vuotias tähtivahti torjui jo kauden kuudennen nollapelinsä. Samalla Larmi siirtyi nollapelitilaston kärkeen.

Puheenaihe

Runkosarja on ollut kiehtovan tasainen, mutta loppusuoran alkaessa kärkikolmikko (Ilves, HIFK, ja Tappara) on erottumassa pistekeskiarvojen perusteella. Neljänneksi parhaalla pistekeskiarvolla pelaava Lukko on sen verran väkevässä iskussa, ettei raumalaistenkaan runkosarjan voitto ole haihattelua. Kärkikuusikon superyllättäjät Jukurit ja HPK ovat näyttämässä suurseuroille Kärpille ja TPS:lle hauista.

Tyyli

Helsingin IFK aloitti uuden viikon tyylillä. Stadin punaiset ottivat irtioton arjesta ja harjoittelivat maanantaina Käpylän ulkojäällä lumisissa maisemissa. HIFK:n viestintä- ja markkinointiosasto teki myös tyylikästä työtä jakamalla harjoitusten antia sosiaalisessa mediassa. Näitä tempauksia näkisi mielellään lisää.

Moka

Lounais-Suomen liigaseurat saivat hieman iloita, kun alueen yleisörajoitukset höllenivät, mutta pääkaupunkiseudulla on toinen ääni kellossa. HIFK ”sai” luvan ottaa seuraaviin kotiotteluihinsa huimat 50 ihmistä sisään. Ei vain mene jakeluun. Nordenskiöldinkadun pyhätön yleisökapasiteetti on 8 200. Urheilu- ja tapahtuma-alan polkeminen surettaa.

Yllätys

TPS:n romahdus. Vielä joulukuun alussa TPS keikkui liigan piikkipaikalla, mutta sen jälkeen luisu sarjataulukossa alaspäin on ollut raju. TPS on voittanut 12 viime ottelustaan vain kaksi. Hyökkäyspelaaminen sakkaa kahta kauheammin kuin syyskaudella. Yllättävintä on se, että tiiviistä ja kurinalaisesta viisikkopuolustuksesta ei ole paljon enää jäljellä.

Sasha Huttunen

Tähti

Lukon Sebastian Repo on syttynyt liekkeihin. TPS:aa vastaan syntyi puhdas hattutemppu, kun Repo pääsi käyttämään tarkkaa laukaustaan paraatipaikalta. Tammikuu oli muutenkin hurja: yhdeksän maalia kuudessa ottelussa. Vaisun syksyn jälkeen 25-vuotias Repo lentää raumalaisjoukkueen tavoin korkealla. Varokaa, muut!

Sebastian Revolla kulkee.

Puheenaihe

Taitaa olla ajan kysymys, kun SM-liiga joutuu ilmoittamaan, ettei täyttä runkosarjaa saada pelattua. Tässä tapauksessa siirrytään edelliskauden tavoin pistekeskiarvoon, kun runkosarjan sijoituksia arvotetaan. Myös lyhennetyt puolivälierät ovat vaihtoehtona pöydällä. Minkäs teet. Tärkeintä on, että kausi saadaan pelattua loppuun – tavalla tai toisella.

Tyyli

Risto Dufva rikkoi 800 liigaottelun rajan päävalmentajana. Melkoinen temppu, sillä siihen ovat aiemmin yltäneet vain Hannu Aravirta, Jukka Rautakorpi ja Pekka Virta. Dufvan luotsaaman Sportin kausi on vahvan alun jälkeen lässähtänyt, mutta RD jaksaa painaa. 58-vuotias valmentajakonkari teki syksyn myötätuulessa kahden vuoden jatkosopimuksen Sportin kanssa.

Moka

KalPan kaudesta uhkaa tulla fiasko. Sijoitus on tällä hetkellä yhdestoista, eikä viivan päällä keikkuvien KooKoon tai Pelicansin pudottaminen tapahdu helposti. Eroa on jo sen verran. Viikon ainoassa ottelussa päävalmentaja Tommi Miettisen joukkue menetti kotijäällään pisteet JYPille. Ei näin. Savolaisten peli on ailahdellut aivan liikaa.

Yllätys

Playoff-saumansa menettänyt Jyväskylän JYP pommitti viikon kahdessa ottelussa komeat yksitoista maalia. Esimerkiksi Reid Gardiner, Antti Kalapudas ja Anttoni Honka ovat oivassa vedossa. Onkin mielenkiintoista nähdä, lyökö JYP heitä lihoiksi ennen siirtotakarajaa. Tiettävästi useampi JYPin peluri on ollut myyntilistalla.

Tommi Koivunen

Tähti

Lukon Anrei Hakulinen painoi viikon ainoassa ottelussaan harvinaislaatuisen Gordie Howe hat trickin: maali, maalisyöttö ja tappelu. Hakulisen entinen joukkuekaveri, tämän kyseenalaisen taklausyrityksen jälkeen noutanut TPS:n Jonne Tammela oli tosin nyrkkihipoissa paljon vahvempi.

Puheenaihe

Ässien touhu on surullista seurattavaa monella tasolla. Yhdeksän tappiota putkeen, tyhjennysmyynti ja nyt Porin kaupunki yrittämässä seuran pelastusoperaatiota veronmaksajien rahoilla. Porissa on muuten kevään 2013 mestaruuden jälkeen pelattu vain kerran puolivälierissä (2018, Kärpät voitti 4–1).

Tyyli

HIFK ei lähtenyt viime viikolla hakemaan ottelusiirtoja tai valittamaan, vaikka korona iski myös punaisiin. Kotiotteluun JYPiä vastaan lähdettiin kolmella ketjulla ilman lukuisia kärkipelaajia. Hurlumhei-matsi toi toki karun 6–7-tappion – ja viikonlopun pelitkin sitten peruttiin Ilveksen koronatapausten takia.

Moka

Käsittämättömät yleisörajoitukset jatkuvat. Esimerkiksi Helsingin IFK saa ottaa neljään seuraavaan kotiotteluunsa upeat 50 katsojaa jokaiseen. Tilanne on samankaltainen muuallakin paitsi Oulussa, Porissa, Raumalla ja Turussa. Mitä tähän voi enää edes sanoa? Hiljaiseksi vetää.

Yllätys

TPS:n Juraj Slafkovskyn typerä päähän kohdistunut taklaus palkittiin pelikiellolla. Kurinpitopäätöksen mukaan ”Slafkovsky on pelikiellossa TPS:n kuuden (6) seuraavan ottelun ajan”. Liigan kilpailujohtaja Arto I. Järvelä kertoi kuitenkin MTV:lle, että pelikielto on olympialaisten aikana jäissä – Slafkovskyhan, 17, on mukana Slovakian joukkueessa. Outo ja harvinainen tapaus.