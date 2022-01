SM-liigan kauden huipennus uhattuna? Näin vastaa liigapomo

Koronakaranteenit mylläävät SM-liigan otteluohjelmaa.

Kaksi vuotta kestänyt koronakurimus koettelee hermoja päivittäin myös SM-liigan toimistolla. Koronavirustartuntojen aiheuttamat karanteenit ovat sotkeneet liigan ottelukalenteria pahasti viime viikkoina.

– Palapeliä pyöritellään päivittäin. Tiistaina aamulla meillä oli yhdeksän pelin päivämäärät auki, sen jälkeen seitsemän ja nyt tuli yksi lisää HPK:n tilanteen takia, kommentoi SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä Ilta-Sanomille.

– Tämä on jokapäiväistä selviytymisprojektia kauden loppuun. Tavoite on viedä kausi maaliin niin hyvin kuin pystytään. Ei tässä auta muuta kuin yrittää selviytyä.

Otteluperuutuksia on kerääntynyt viime viikkoina siihen tahtiin, ettei Järvelä ole pysynyt enää laskuissa.

– Lopetin laskemisen jokunen aika sitten, mutta jos alkuperäisestä lähdetään liikkeelle, niin lukema on varmaan 50:n pintaan. Se on kuitenkin aika paljon vähemmän kuin viime vuonna.

Viime kaudella runkosarjassa sijoitukset määräytyivät pistekeskiarvon mukaan, kun vain Lukko pystyi pelaamaan suunnitellut 60 ottelua. SM-liiga voi joutua saman tilanteen eteen tänäkin keväänä.

– Ratkaisuja täytyy tehdä parin viikon sisällä. Avataanko perälautaa, jatketaanko kautta vai mitä tehdään? Siinä vaiheessa nähdään, paljonko meillä on pelaamattomia pelejä. Meillä on päätös, ettei viikossa tarvitse pelata neljää peliä enempää.

Miten todennäköistä on, että pudotuspelit pelataan lyhennettyinä ottelusarjoina?

– Pöydällä on useampia vaihtoehtoja. Harkinnassa on nyt se, että lyhennetään puolivälieriä. Ensimmäisenä vaihtoehtona työkalupakissa ei ole välierien ja finaalisarjan lyhentäminen.

Tampereen Nokia-areenassa pelattavat MM-kotikisat 13.–29. toukokuuta rajoittavat kauden venyttämistä.

– Se laittaa Tampereen hallin kanssa perälaudan. Siellä ei voi pelata toukokuun 2. päivän jälkeen.

SM-liigaseurat ovat yhdessä sopineet toimintatavoista, jotka ovat tämänhetkisiä viranomaismääräyksiä tiukemmat, mutta alueelliset erot vaikuttavat siihen, joutuuko koko joukkue karanteeniin vai.

– Joillain alueilla joukkue laitetaan karanteeniin ja joissain ei. Alueellinen tartuntatautilääkäri määrittelee, miten operoidaan ja laitetaanko joukkue karanteeniin, selventää Järvelä.

– Normaali, työssä käyvä ihminen on nopeammin työkykyinen sairastuttuaan koronaan. Huippu-urheilija ei ole samalla tavalla viiden päivän jälkeen täydessä iskussa valmis tekemään omaa työtään, jos vertaa toimistotyöntekijään.

Tiistaina HIFK ilmoitti, että joukkueessa oli vajaan kahden viikon mittaisen ottelutauon aikana useampia koronatartuntoja. HIFK:n joukkue oli omaehtoisessa karanteenissa, joka päättyi sunnuntaina. HIFK pelaa tämän viikon kolme ottelua vajaalla kokoonpanolla.

Vastaavia päätöksiä nähtäneen muissakin joukkueissa.

– Ratkaisevin asia on se, että tässä tapauksessa HIFK oli viime viikon pelaamatta. Olennaista on tietää, mikä tautitilanne joukkueissa on. HIFK:ssa tilanne on stabiloitunut, ja he tietävät ketkä ovat terveitä ja ketkä eivät, Järvelä tähdentää.

– Kaikki tulevat tämän tekemään, mutta eri tartuntamäärät joukkueissa vaikuttavat. Joissain joukkueissa voi olla yli kymmenen tartuntaa ja joissain vain muutama. Esimerkiksi oletettavasti Ilveksen mukana on nuoria pelaajia keskiviikkona Vaasassa.

Joillakin joukkueilla pelitahti on ollut karanteenien ja otteluperuutusten takia erittäin repaleinen vuodenvaihteen jälkeen.

– Omikron jyllää tällä hetkellä yhteiskunnassa, eivätkä jääkiekkopelaajat ja seurat ole tästä irrallaan. Se osuu myös pelaajiin ja seurahenkilöihin ihan samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin, vaikka seurat yrittävät tehdä todella tarkkaan kaikki asiat, sanoo Järvelä.

Pisin pelitauko on KooKoolla, joka on ollut telakalla koko tammikuun. Oranssimustat pelasivat edellisen kerran 30. joulukuuta, minkä jälkeen joukkue asetettiin karanteeniin. KooKoon piti palata askiin tiistai-iltana Hämeenlinnassa, mutta ottelu peruttiin HPK:ssa todettujen korontartuntojen takia.

Pelaajista huokuu ymmärrettävä turhautuminen jatkuviin otteluperuutuksiin. KooKoon hyökkääjä Ville Meskanen tviittasi tiistain peruutusuutisen jälkeen osuvasti:

– Etsitään vastustajaa tosi tarkoituksella.

Lukuisista ottelusiirroista huolimatta Järvelä vakuuttaa, että liigakausi saadaan pelattua loppuun tänä keväänä – tavalla tai toisella.

– Kyllä me viedään tämä kausi läpi. Uskotaan siihen ja tehdään kaikki sen eteen.