Kova kulissiveto: Pori haluaa pelastaa Ässät veronmaksajien rahoilla

Porin kaupunginhallituksessa on kaikessa hiljaisuudessa valmisteltu hanketta, jossa Porin kaupunki ostaisi koko Isomäki Areena Oy:n osakekannan.

Porissa on valmisteilla miljoonien eurojen arvoinen pelastusoperaatio, joka maaliin mennessään helpottaisi kenties ratkaisevasti jääkiekon SM-liigaseura Ässien vakavaa talousahdinkoa.

Keskiössä on Porin kaupungin ja HC Ässät Pori Oy:n yhteisesti omistama halliyhtiö, Isomäki Areena Oy.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaupunginhallituksessa on valmisteltu hanketta, jossa Porin kaupunki ostaisi koko Isomäki Areena Oy:n osakekannan itselleen. Tällä hetkellä kaupunki omistaa halliyhtiöstä 56 prosenttia ja Ässät loput.

Ässiä rasittaa noin neljän miljoonan euron laina halliyhtiölle. Ässät on lisäksi kaupungille tuhdisti velkaa jäävuoroista, tiettävästi jopa 200 000–300 000 euroa.

Jo lähes kaksi vuotta jatkuneen koronakurimuksen aikana porilaisseura on ajautunut tilanteeseen, jossa se ei ole enää aikoihin pystynyt lyhentämään varsinaista lainaa. IS:n tietojen mukaan Ässät on maksanut vain lainan koronhoitokulut.

Mikäli operaatio realisoituisi tässä muodossa eli Porin kaupunki käyttäisi veronmaksajien rahoja halliyhtiön osakekannan ostamiseen, Ässät vapautuisi kokonaan lainataakastaan.

Kaupunginhallituksessa on kaavailtu, että siinäkin tilanteessa Ässät saisi joka tapauksessa jatkaa Isomäki Areenan ravintolatoimintaa yksinoikeudella.

– Miljoonien eurojen suuruisen lainataakan poistuminen taseesta olisi Ässille pelastus. Sen jälkeen seuralla olisi aivan uudella tavalla mahdollisuus kehittää toimintaansa ja kenties hankkia sellaista ulkoista pääomaa, jota se ei nyt tässä tilanteessa saa, yksi sisäpiirilähteistä sanoo.

– Nyt kun koronarajoitukset ovat olleet lähes jatkuvasti päällä ja seuran tulot ovat pudonneet merkittävästi, vaihtoehdot uhkaavan tilanteen korjaamiseksi ovat vähissä. Käsittääkseni Ässät ja kaupunki ovat neuvotelleet hyvässä ja lupaavassa hengessä ongelmatilanteen ratkaisemisesta.

Isomäen jäähalli.

Porin kaupunginhallitus ei ole pitänyt meteliä Ässiin liittyvistä suunnitelmistaan. Valmisteluvaiheen matalan profiilin tiedotuspolitiikka on odotettua, sillä veronmaksajien rahoja on pohdittu käytettäväksi oy-pohjalta toimivan yrityksen tukemiseen.

HC Ässät Pori Oy:n toimitusjohtaja Mikael Lehtinen.

Aivan täysin salassa operaatiota ei kuitenkaan ole pidetty. HC Ässät Pori Oy:n toimitusjohtaja Mikael Lehtinen viittasi siihen seuran joulukuisessa taloustiedotteessa.

– Olemme tehneet taustalla jo pitkään töitä sen eteen, että Isomäki Areena saadaan yhtiöitettyä uudelleen. Tämän järjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa kilpailukykymme tapahtumaliiketoiminnassa, Lehtinen lausui tiedotteessa.

– Asiaa on valmisteltu pitkään Porin kaupungin kanssa ja aikataulullisesti toivon, että hanke on maalissa vuodenvaihteessa. Asian mahdollinen viivästyminen on yksi isoimmista tulevaisuuden haasteistamme.

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd) vahvistaa, että kaupunginhallituksen pöydällä on vaihtoehto koko areenayhtiön osakekannan ostamisesta.

– Erilaisten keinojen mietintä on kaupungin intresseissä, koska urheilu on yksi keskeinen porilainen valttikortti. Ässien ja koko jääurheilun merkitys on kaupungille suuri. Toisaalta tiedostamme koko ajan, että kaupungin keinot julkisena toimijana ovat hyvin rajalliset, Laulainen sanoo.

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen.

Suunnitelmassa on kyse veronmaksajien rahoista. Arja Laulainen, miten se on otettu valmistelussa huomioon?

– Kyse on ilman muuta paitsi veronmaksajien rahoista myös lainsäädännöstä. Eli kuten sanoin, on tarkasti selvitettävä, missä muodossa kaupunki ylipäätään pystyisi tukemaan oy-pohjaista toimintaa, Laulainen alleviivaa.

– Tällä hetkellä Ässien mahdollinen tukeminen on vasta pohdintatasolla. Tämän enempää asiasta ei pysty tässä vaiheessa valottamaan.

Areenayhtiön taseessa oleva lainataakka on ilmeisen iso rasite Ässille?

– Näin varmasti on, Laulainen toteaa.

Ässien päävalmentaja Karri Kivi marraskuisessa ottelussa Isomäen jäähallissa.

Ässien taloustiedotteen mukaan sen taustayhtiön liikevaihto laski viime vuoden touko–lokakuussa 9,45 prosenttia verrattuna koronaviruspandemiaa edeltävään ajanjaksoon 2019–2020.

– Edellisellä kaudella kävimme kovan taistelun pitääksemme Ässät taloudellisesti elossa. Selvisimme tästä monien toimien kautta, ehkäpä merkittävimpänä mainittakoon kustannustuet, Lehtinen selvitti joulukuussa.

– Tällä kaudella tämä taistelu valitettavasti jatkuu sillä erotuksella, että kustannustukia ei ainakaan toistaiseksi ole ollut saatavissa.

HC Ässät Pori Oy:n suurin osakkeenomistaja on juniori- ja harrastekiekkoa pyörittävä Porin Ässät ry.