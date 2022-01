SM-liigatuomio: 17-vuotiaan lupauksen harkintakyky petti kummallisesti – hölmöilyn seuraukset olivat kohtalokkaat

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Heikosti viime viikkoina esiintynyt Kärpät otti loppuviikolla kaksi isoa voittoa, kun se kaatoi kotonaan Pelicansin ja TPS:n. Kärppien kärkiosasto on timanttista luokkaa. Tästä saatiin tuoretta esimerkkiä, kun Ville Leskinen paukutti kahteen matsiin tehot 3+1. Leskinen on kärsinyt vammoista, mutta hän on pelikuntoisena takuuvarma piste per peli -pelaaja.

Puheenaihe

Pitkän hakuprosessin jälkeen SM-liigan uuden toimitusjohtajan nimi viimein julkistettiin. Kati Kivimäki on erittäin kiinnostava värväys liigalta. Kivimäellä on edessään iso savotta kirkastaa SM-liigan brändiä, mutta myös raporttien mukaan vankkaa osaamista markkinointipuolelta.

Tyyli

Mikkelissä roihahti lauantai-illan kunniaksi, kun Jukurien Libor Zabransky ja JYPin Ville Ottavainen aloittivat ei-spontaanin tappelun suoraan aloituksesta. Itse tappelun voi jättää omaan arvoonsa, mutta nahistelun jälkeen Zabranskyn provosointituuletus vastustajan penkille oli ihan virkistävää. Ei se urheiluhenkisin teko, mutta toi ainakin puhuttavaa.

Moka

JYPin kausi on ollut jo pidempään ohi, mutta viime viikolla sarjan jumbojoukkue kyykkäsi anteeksiantamattoman helposti kotonaan HPK:lle. JYPin selkäranka pamahti poikki jo 19 sekunnin jälkeen. Kaiken surkeuden päälle Jyväskylässä on loppukauden ajan putiikki auki, ja pelaajia yritetään lyödä lihoiksi.

Yllätys

SM-liigan tasaisuus pitää edelleen otteessaan. Piste-erot kymmenen parhaan joukossa ovat pysyneet herkullisen pieninä. Lukon mahtivire on tuonut entisestään lisää mielenkiintoa kotietupaikkataisteluun. Edessä on kutkuttavan hieno kiekkokevät. Toivottavasti yleisörajoitukset hellittävät.

Sasha Huttunen

Tähti

Rauman Lukon ykkössentteri Arttu Ilomäki veti vaatimattomasti viiden syöttöpisteen viikon kahdesta ottelusta. Krapulaisen syksyn jälkeen hallitseva mestari Lukko on hurjassa vedossa: yksitoista voittoa putkeen! Se on seuraennätys. Ilomäellä, yhdellä liigan parhaista senttereistä, on siinä iso roolinsa.

Puheenaihe

Pitkän etsinnän jälkeen SM-liiga löysi uuden toimitusjohtajan. Kati Kivimäki, kauppakeskus Triplan pomo, on oikein mielenkiintoinen veto. Hänellä on osaamista markkinoinnista ja brändinluonnista, joten jännittävää nähdä, miten hän saa uudistettua liigan tunkkaista brändiä.

Kati Kivimäki on SM-liigan uusi toimitusjohtaja.

Tyyli

Viime viikolla hehkutin Petri Kontiolaa. Nyt on Pekka Jormakan vuoro. Hän on niitä liigan Leijonista tuttuja velikultia, joita pitäisi brändätä paremmin ja tallentaa purkkiin. ”Valmennus toi vääriä munkkeja koppiin. Siitä heille iso miinus”, Jormakka kuittasi HPK-tappion tv-haastattelussa. Ai että!

Moka

Pekka Virran ensimmäinen kausi SaiPan ruorissa meni pieleen. Uskoin heidän yltävän kympin joukkoon, mutta ei. Sijoitus on tällä hetkellä neljästoista. Tyhjennysmyynti on jo alkanut. Nick Halloranin ja Jaroslav Janusin lisäksi Jaakko Lantta lähti. Surkea mahalasku.

Yllätys

Olin väärässä, kun sanoin, ettei Olli Jokisen Jukureilla riitä playoffeihin. Uskomatonta kyllä, Jukurit on vahvasti kiinni suorassa pudotuspelipaikassa. En olisi ikinä uskonut. Otan tästä mieluusti aasinhatun päähäni, koska Mikkelin loisto raikastaa koko SM-liigaa.

Teemu Suvinen

Tähti

HPK:n Michael Joly aloitti väkevästi, hiipui sitten ja sai jopa ongelmapelaajan maineen. Jarno Pikkararaisen alaisuudessa kanadalaisesta onkin kuoriutunut HPK:lle erittäin tärkeä pelaaja. Enää hän ei elä vain tehopisteistään vaan ymmärtää pelata joukkueelle. Hieno kehityskaari.

Michael Jolyllä on alkanut kulkea.

Puheenaihe

Tyhjennysmyynti-perinne on valitettava ja häpeällinen näytelmä. SaiPa on jo luopunut muutamasta pelaajastaan, ja JYPistä huhutaan pelaajia ulkomaille. Nyt jos koskaan tyhjennysmyynnit ovat kuitenkin ymmärrettäviä, sillä seurojen kassat ovat oikeasti kuivat. Tässä tilanteessa fanienkin kärsivällisyys luultavasti riittää paremmin kuin normaalisti.

Tyyli

Olli Jokinen ei arastele puheissaan. Lauantaina JYP-voiton jälkeen hän täräytti, että Jukureilla on harjoituksissa usein kovempi vaatimustaso kuin peleissä. Vielä viime kaudella tällainen kommentti Mikkelin suunnalta olisi ollut naurettavuuden huippu, enää ei.

Moka

TPS:n 17-vuotiaan Juraj Slafkovskyn harkintakyky petti kummallisesti Kärppiä vastaan. Hän iski kädellään Jaakko Niskalaa päähän. Virhe oli kohtalokas, sillä Kärpät kuritti TPS:ää oikein kunnolla viiden minuutin ylivoimalla. Hyvä opetus nuorelle kiekkoilijalle. Jussi Ahokas on tuskin silitellyt päätä ottelun jälkeen.

Yllätys

Karanteenit, tartunnat ja otteluiden siirrot aiheuttavat yllätyksiä päivä toisensa jälkeen. Turhauttavaa niin sarjan ystäville kuin pelaajillekin. Tunnelma alkaa selvästi kiristyä, ja paine uusien koronaprotokollien käyttöönottoon kovenee. Toisaalta viranomaisohjeita on noudatettava.