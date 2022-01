17-vuotias superlupaus iski vastustajaa päähän SM-liigassa – Lasse Kukkonen moitti C Morella törkeäksi: ”Selkeä ulosajo”

Juraj Slafkovsky ajettiin ulos, TPS lähti syöksyyn.

TPS:n 17-vuotias suurlupaus Juraj Slafkovsky hölmöili itselleen ulosajon lauantain SM-liigakierroksella.

Slafkovsky iski kädellään Kärppien Jaakko Niskalaa päähän ja sai 5+20-minuuttisen päähän kohdistuneesta taklauksesta, kun joukkueiden välistä ottelua oli pelattu 22.56.

– Käsi oli aika korkealla. Selkeä ulosajo. Voisi jopa sanoa aika törkeäksi. Ihan turha, olisi voinut taklata puhtaastikin, kärppälegenda Lasse Kukkonen linjasi C Moren selostamossa.

– Tunne vei vallan, kun hänen pelinsä oli alkanut hyvin.

Slovakkihyökkääjän ulosajo osoittautui ottelun käännekohdaksi, sillä Kärpät teki seuranneella ylivoimalla peräti kolme maalia: Ville Leskinen, Ludwig Byström ja Saku Mäenalanen veivät Kärpät 4-1-johtoon.

TPS viritteli päätöserässä vielä väkevän kirin, mutta Kärpät kuittasi kolme pistettä niukalla 5–4-voitolla. Ottelun voittomaali meni päätöserässä rangaistuslaukauksesta osuneen Mäenalasen nimiin.

Vuodesta 2019 TPS:n organisaatiossa pelannut Slafkovsky on Slovakian jääkiekon timantti. Maan pelaajatuotanto on tyrehtynyt 2000-luvun edetessä pahanpäiväisesti, mutta Slafkovsky varattanee ensi kesänä NHL:ään ensimmäisen kierroksen alkupuolella. Raamikas (192 cm / 102 kg) laitahyökkääjä on maan joukkueessa myös Pekingin olympiaturnauksessa.

Slafkovskya ei tunneta likaisena pelaajana. Hänen kauden aiempi saldonsa oli 20 ottelusta kuusi jäähyminuuttia. Tehopisteitä hänellä on 1+3.