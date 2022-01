Kommentti: Tähtipelaajan raivokohtaus alleviivaa Kärppien tuskaa – SM-liigan suurseura on pahassa kriisissä

Kärpät on ajautunut synkkään syöksykierteeseen, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Lauri Mikkolan valmentama Oulun Kärpät on ajautunut väärille raiteille.

Ennusmerkit olivat pitkään ilmassa. Nyt sen voi julistaa ääneen: Oulun Kärpät on virallisesti kriisissä.

Kärppien luisu on jatkunut jo viikkoja. Puolen Suomen joukkueen hätätila eskaloitui maanantain vierasottelussa Ilvestä vastaan. Ilveksen 4–0-voittolukemat lähinnä imartelevat Kärppiä, jolla ei ollut mitään palaa tulikuumaa tupsukorvanippua vastaan.

Kärppien kokenut ykkösvahti Stanislav Galimovin raivokohtaus kolmannen maalin jälkeen kuvasti osuvasti sitä tuskaa, joka joukkueessa on tällä hetkellä päällä. Harvoin näkee, että ykkösvahti liputtaa itsensä vapaaehtoisesti tolppien välistä penkille.

Galimovin tunteenpurkaus oli ymmärrettävä.

Venäläisvahdin edessä pelannut joukkue ei osoittanut minkäänlaista ammattiylpeyttä koko illan aikana. Galimov jäi maalillaan täysin yksin.

Sarjakärki Ilves teki mitä huvitti. Oululaisryhmän aneemisuutta kuvastaa se, ettei Kärpät saanut aikaiseksi yhtään laukausta ykkössektorista 60 minuutin aikana.

Ottelun jälkeen Kärppien kopissa pidettiin perinteinen kriisipalaveri. Näin ei voi jatkua.

Muita joukkueita enemmän pelannut Kärpät on sarjataulukossa sijalla neljä. Pistekeskiarvossa mitattuna sijoitus on yhdeksäs. Viime viikkojen saldo on oululaisittain karmea.

Kärpät on viimeksi pystynyt voittamaan kaksi ottelua peräkkäin lähes yhdeksän viikkoa sitten, marraskuun puolivälin tienoilla. 11 ottelun kuntopuntarissa Kärpät (3-1-7) on vasta sijalla 12.

Ensimmäistä kautta SM-liigassa päävalmentajana työskentelevä Lauri Mikkola on tällä hetkellä nuoren valmentajauransa kovimmassa paikassa. Paine kurssin kääntämiseen on kova.

Syyskauteen mahtui muutamia varsin vahvojakin jaksoja, mutta viime viikkojen aikana Kärpät ei ole vakuuttanut oikeastaan millään osa-alueella.

Lauri Mikkolan luotsaama Kärpät on voittanut viidestä viime ottelustaan yhden.

Ennen kautta Kärppien ympärillä leijaili isoja kysymysmerkkejä.

Mikko Mannerin viimeisestä kaudesta tuli kaikkea muuta kuin uljas viimeinen tanssi. Mannerin alaisuudessa Kärppien viime kausi oli limbo.

Tähän kauteen Kärpät lähti isoilla muutoksilla.

Kärkiosasto meni käytännössä kokonaan uusiksi, samoin valmennus. Joukkuetta on pyritty nuorentamaan ja antamaan lisää vastuuta nuorille pelaajille. Valittuun linjaan vaikutti osaltaan koronakurimus, joka höyläsi muiden liigaseurojen tapaan myös Kärppien pelaajabudjettia.

Ei Kärpät edelleenkään pelaa pennosilla. Joukkueen ilmoittama pelaajabudjetti ennen kautta oli 2,5 miljoonaa euroa, mikä on sarjan neljänneksi suurin.

Rahaa on palanut nimekkääseen kärkiosastoon, joka on kannatellut myös pikkupetoja monena iltana.

Viime viikkojen luisussa Kärpät on pysynyt tuloksissa kiinni lähinnä vahvan erikoistilannepelaamisen ansiosta.

11 viime ottelussa Kärppien ylivoima (28%) on ollut sarjan neljänneksi tehokkainta. Alivoimaprosentti (83,3) on pysynyt myös asiallisella tasolla.

Kärppien avainpelaajat ovat SM-liigan tähtiluokkaa. Kapteeni Atte Ohtamaa, Saku Mäenalanen, Ville Leskinen ja vasta 19-vuotias Topi Niemelä ovat pelipaikkojensa parhaimmistoa. Nelikosta laitahyökkääjä Leskinen on tosin joutunut seuraamaan paljon otteluita sivusta loukkaantuneena.

Saku Mäenalanen (kesk.) on Kärppien paras pistemies tehoilla 8+25=33.

Galimov, 33, on kantanut maalillaan mallikkaasti vastuuta, mutta kova pelikuorma alkaa hiljalleen näkyä konkarivahdin otteissa. Ulkomaalaisvahvistuksista Troy Bourke ja Petter Emanuelsson ovat täyttäneet tonttinsa.

Niemelän lisäksi nuorista pelaajista Ville Koivunen, 18, pelaa huimaa kautta. Koivunen johtaa SM-liigan tulokkaiden pistepörssiä komeilla tehoilla 11+13=24.

Paperilla Kärppien pitäisi kilpailla paikasta kuuden joukkoon, mutta pelillisesti Kärpät ei vakuuta.

Kärpät hakee edelleen tasapainoa ja oikeaa rytmiä viisikkopelaamiseensa.

Mikkolan Kärpät haluaa puolustaa paljon etuperin ja paineistaa, muttei laput silmillä. 5–5-peliin on pyritty tuomaan viime kautta enemmän kaksivaiheisuutta ja monipuolisuutta, mutta heikoin tuloksin.

Keskialueen ylityksissä ei ole riittävästi kiihtyvyyttä ja kerroksisuutta. Hyökkäysalueen hyökkäyspelistä puuttuu variaatioita.

Kärkijoukkueisiin verrattuna Kärpät ei juurikaan hyödynnä paikanvaihtoja, vaan junnaa mieluummin tuttuja raiteita pitkin. Hyökkääjät pörräävät b-pisteiden alapuolella ja pakit seisovat viivassa. Kiekkoa roiskitaan maalille pienistä sektoreista tai viivasta.

Staattinen hyökkäyspelaaminen heijastuu myös puolustuspelaamiseen. Viidessä viime ottelussa Kärpät on tehnyt tasaviisikoin vain 1,4 maalia ja päästänyt 2,6 maalia.

Paljon päänvaivaa Kärpille aiheuttaa puolustusvalmiuden säilyttäminen. Joukkue on ollut viime viikkoina haavoittuvainen vastustajien nopeissa suunnanmuutoksissa, jotka aiheuttavat vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä omiin.

Valmennusryhmällä on iso savotta saada joukkue samalle sivulle.

Urakka ei helpotu tulevina viikkoina. On todennäköistä, että Kärpät menettää ykköspuolustaja Ohtamaan ja ykköshyökkääjä Mäenalasen useammaksi viikoksi, sillä kaksikko vahvistanee Leijonia Pekingin olympialaisissa.