Yllätysnimi nousi Leijonien olympiaspekulaatioihin – tässäkö on SM-liigan aliarvostetuin pelaaja?

Ilveksen Jarkko Parikka on yksi SM-liigan takuuvarmimmista puolustajista. Taso pysyy korkeana joka ilta.

Tampere

Ilves–Kärpät 4–0

Jos mittarina käytetään otsikoissa esiintymistä, Ilveksen puolustaja Jarkko Parikka, 24, on hyvin lähellä SM-liigan aliarvostetuimpien pelaajien kärkeä – ellei jopa listan ykkönen.

Kun arvostusta kysytään oman joukkueen pelaajilta tai valmentajilta, Parikan nimi löytyy aina joukkueen tärkeimpien tai parhaiden pelaajien listalta.

– Aina tietää mitä saa. Panos on takuuvarma joka ilta. Parikka näyttää teoillaan esimerkkiä, miten puolustetaan laadukkaasti joka ilta, Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä vahvistaa.

Parikan taidot on huomattu Ilveksen ulkopuolellakin. Hän pelasi ensimmäiset EHT-ottelunsa jo kaudella 2018–19.

Sen jälkeen maajoukkuekomennuksia on tullut joka kausi.

– Olen kerta kerralta huomannut pärjääväni paremmin ja paremmin kansainvälisissä peleissä. Viime keväänä näytöt riittivät jo melkein MM-kisapaikkaan. Putosin ihan viimeisten joukossa lopullisesta kisaporukasta, Parikka kertaa.

Parikka on viime kaudet tunnettu jämäkkänä oman pään suojelijana. Neljän viime kauden plusmiinus-lukemat ovat häikäisevän vakuuttavat: +16, +17, +20 ja nyt +17.

Tällä kaudella yleispuolustajan otteisiin on tullut myös aivan uudenlaista tehokkuutta. Vaikka Parikka ei pelaa lainkaan ylivoimaa, hän iskenyt jo peräti yhdeksän maalia ja koonnut yhtä monta syöttöä.

– Jätkät on tarjoillut hyviä paikkoja. Kun on tullut onnistumisia, olen noussut rohkeammin maalipaikkoihin ja laukonut enemmän kuin aiemmin, Parikka perustelee.

Puolustajista enemmän maaleja SM-liigassa on tehnyt vain Pelicansin Teemu Eronen (12), samaan on yltänyt Lukon hyökkäysaseena tunnettu Vili Saarijärvi (9).

Kun puolustustaidot ovat illasta toiseen lähes samaa luokkaa kuin Kärppien Atte Ohtamaalla, Parikka on noussut jopa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi olympiajoukkueeseen.

Löytyykö nimesi 20. tammikuuta julkaistavalta Pekingin pelaajalistalta?

– Katsotaan, miten torstaina käy, Parikka kuittaa arvoituksellisesti.

Näytöt SM-liigassa ja esitykset Leijonissa ovat olleet sen verran vakuuttavia, että valinta voisi olla mahdollinen.

Jos on Parikan tekemistä ilo seurata, vahvasti kulkee myös Ilveksen peli.

Kärpät jäi pahasti kissapetojen jalkoihin.

Ilves otti tyylipuhtaan 4–0-voiton ja löi jo neljännen kerran tällä kaudella Kärpät.

– Voimme lähteä luottavaisin mielin pelaamaan mitä tahansa joukkuetta vastaan. Oma tasomme riittää, voittoihin ei tarvita mitään venymistä eikä suotuisia pomppuja, Parikka tietää.

Saman vahvistaa sarjataulukko. Voitto nosti Ilveksen takaisin SM-liigan kärkipaikalle ja venytti tamperelaisten pisteputken jo kymmeneen otteluun.

Ilveksen luisteluvoima on tällä hetkellä häikäisevää. Vaikuttaa siltä, että joukkueen jokainen pelaaja kiitää jäällä.

– Se on tulosta onnistuneesta harjoittelusta. Joukkueessa on myös sellaisia pelaajatyyppejä, joilla on luontaisesti kyky luistella nopeasti.

Kärppiä vastaan peli vaikutti ajoittain jopa isät vastaan pojat -peliltä. Ilves ehti käytännössä lähes jokaiseen irtokiekkoon ensimmäisenä ja voitti lähes jokaisen kaksinkamppailun.

– Osa tästä on myös yhteisen ajatuksemme nopeutta. Erityisesti hyökkäyspäässä kaikki ketjumme pelaavat hyvin samalla sivulla. Pystymme reagoimaan tapahtumiin oikea-aikaisesti, Parikka analysoi.

Jarkko Parikka on noussut Leijonien rinkiin.

Kevättä ajatellen Ilveksellä on kuitenkin vielä paljon parannettavaa ylivoimatehokkuudessa (14,91 %) ja avoimien tappamisessa (80,34 %). Molemmissa Ilves on liigatilastossa vasta sijalla 11.

– Erikoistilanteita täytyy vielä hioa. Ja koko viisikon puolustamisessa on viilattavaa, mutta uskon niiden kehittyvän ennen kevään tärkeimpiä pelejä, Parikka luottaa.

Parikan oma peli on kehittynyt koko ajan. Hän on aina ollut hyvä luistelija, mutta usein ratkaiseviin ensimmäisiin potkuihin on tullut vielä lisää terävyyttä.

Myös vastustajien siirtäminen tai pitäminen pois maalipaikoilta on ollut esimerkillistä.

Taidat nykyään jo olla Ilveksen vahvin mies?

– Kehitystä on tapahtunut, mutta voimassa olen vasta kakkonen. Tuomas Salmela on ihan hevonen, ei sille kukaan punttisalilla pärjää.