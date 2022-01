Mitä Pelicans lupasi Brad Lambertille? Näin kommentoi seurapomo

Pelicans pestasi Brad Lambertin. Janne Laukkanen kommentoi pelaajahankintaa.

Lahden Pelicans ilmoitti maanantaina, että seuran kasvatti Brad Lambert, 18, palaa turkoosiin paitaan.

Hän lähti Lahdesta kovan kohun saattelemana 2019, pelasi kauden HIFK:ssa ja siirtyi JYPiin.

JYPiä Lambert edusti maanantaihin asti, mutta Ilta-Sanomien tietojen mukaan Lambertille tunnusteltiin uutta seuraa jo viime kesänä.

Keskusteluita muihin liigaseuroihin käytiin myös syksyn aikana, mutta ainakin yhteen seuraan neuvottelut katkesivat, kun joukkue ei halunnut luvata pelaajalle paikkaa kärkikentistä ja ylivoimalta.

Millaisia lupauksia Pelicans on antanut Lambertille?

– Sopimus on tehty. En voi kertoa sen sisällöstä, urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen sanoo.

Laukkanen kertoo, että Pelicansille Lambert tuli tarjolle sunnuntai-iltana. Asiat etenivät nopeasti, ja nyt taitava hyökkääjä on taas Pelicansin pelaaja.

Pelicans on etsinyt jo pitkään uutta laitahyökkääjää. Tähtipelaaja Jiri Smejkal on helmikuussa sivussa ainakin kahdeksasta ottelusta, sillä hän edustaa Tshekkiä Pekingin olympiakisoissa. Lambert on osaltaan paikkaamassa tuota tyhjiötä.

– Olemme parin kuukauden ajan etsineet vahvistusta, mutta emme tienneet, kauanko siinä kestää. Tämä tuli eilen illalla eteen, ja hienoa, että saimme Bradin joukkueeseen.

Entinen NHL-puolustaja Laukkanen toivoo, että Lambert auttaa seuraa kevään isoissa peleissä – ja seura auttaa pelaajaa kohti parempaa tulevaisuutta.

– Hän vahvistaa erikoistilanne- ja hyökkäyspelaamistamme.

Julkisuudessa on pohdittu, jäävätkö jotkut urheilijat olympialaisten jälkeen jumiin Kiinaan, jos kohdalle osuu koronatartunta.

Smejkal on Pelicansin avainpelaaja, ja hänen pitkittynyt poissaolonsa olisi paha menetys joukkueelle.

– Kyllähän sellainen pyörii mielessä, mutta emme voi vaikuttaa asiaan, Laukkanen sanoo.

Pelicans julkaisi tiedotteensa yhteydessä 21 yhteistyökumppania, jotka mahdollistivat Lambertin siirron.

Seurassa painotetaan kiitollisuutta kumppaneita kohtaan: koronakurimuksen ja tyhjien katsomoiden takia ei edes tämä pelaajahankinta olisi onnistunut ilman auttavaa kättä.

– Ei ole salaisuus, että taloustilanteemme on heikko, seuran kehitysjohtaja Jesse Pyykkö toteaa.