SM-liigatuomio: Mitä nyt taas, Brad Lambert? 18-vuotiaan teinitähden kohuratkaisu jakaa mielipiteet täysin

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Lukon kultakypärä Vili Saarijärvi haastaa Atte Ohtamaan tosissaan tämän kauden parhaan puolustajan palkinnosta. Tulikuuma 24-vuotias rovaniemeläinen johtaa takalinjoilla Lukon kiekollista peliä taidokkaasti illasta toiseen. Yli 24 minuuttia ottelua kohti pelaava Saarijärvi on Lukon arvokkain pelaaja.

Puheenaihe

Vaisun syksyn pelannut Lukko nousee kohisten sarjataulukossa. Hallitseva mestari paahtaa yhdeksän ottelun voittoputkessa, ja ensimmäistä kertaa tällä kaudella paikka kuuden joukossa on realismia. Lukko on pannut luukut vakuuttavalla tavalla kiinni. Viisikkopuolustus on tiivistynyt, mikä heijastuu myös timanttiseen alivoimapeliin.

Tyyli

Iin taiteilija Juhamatti Aaltonen rikkoi lauantaina 500 liigaottelun rajapyykin. Kärppien 36-vuotias laitahyökkääjä ei ole enää dominoiva hahmo kaukalossa, mutta tyyli on pitänyt kaikki nämä vuodet. Tukevilla nilkkateipeillä ja kärkierkoilla rokkaava Aaltonen on aina uskaltanut erottua massasta – niin hyvässä kuin pahassa.

Juhamatti Aaltonen saalisti lauantain juhlaottelussaan syöttöpisteen.

Moka

Jatkuvien ottelusiirtojen ja karanteenien takia SM-liigan otteluohjelma on pahasti levällään. Joukkueet joutuvat kikkailemaan pelipäivien ja alkamisaikojen kanssa siihen malliin, että on vaikea pysyä perässä, milloin mikäkin ottelu pelataan.

Yllätys

Brad Lambertin siirto JYPistä takaisin Pelicansiin oli pommi. Kesästä lähtien Lambertin taustajoukot kaupittelivat poikaa muihin liigaseuroihin, mutta kauden edetessä 18-vuotias hyökkääjälupaus sai paremmin juonesta kiinni ja loisti nuorten MM-kisoissa. Pelicansissa Tommi Niemelän alaisuudessa Lambertilla on hyvät saumat lyödä läpi, mutta jatkuvat seuravaihdot herättävät kysymyksiä Lambertin ympärillä.

Sasha Huttunen

Tähti

Pakko hehkuttaa Vili Saarijärveä. Lukon vikkelä puolustaja suorastaan dominoi. Liike on tasoa turbonappi, syötöt napsahtavat lapaan ja viikon kruunu oli Kärppiä vastaan tehty viime hetken soolomaali, joka toi tärkeät kolme pistettä. Saarijärven otteista kannattaa nyt nauttia, sillä lehtitietojen mukaan ensi kaudella suuntana on Sveitsin liiga.

Lukon Vili Saarijärvi on SM-liigan paras kiekollinen puolustaja.

Puheenaihe

Brad Lambert karisti taas yhden liigaseuran pölyt. Sekä JYPissä että Lambertin leirissä on varmasti ollut vikaa, mutta melko naurettavaa ja Lambertin uran kannalta vahingollista tämä säntäily on. On hyvin mielenkiintoista nähdä, miten nuorten pelaajien valmentajana ansioitunut Tommi Niemelä käsittelee kohuttua teinitähteä.

Tyyli

Ilveksen velikulta Petri Kontiola tuli tyylillä sisään viime lauantain kotipeliin Pelicansia vastaan. Ilveksen somessa jakamalla videolla Kontiola istui auton kyydissä kohti Nokia-areenaa ja fiilisteli: Musat täysillä, tikkari suussa ja aurinkolasit päässä. Raikas ote! Ja tulosta tuli: kotivoitto ja Kontiolalle tehot 1+2.

Moka

Vahvan syyskauden jälkeen Pelicans on syöksynyt karmeaan alamäkeen. Viikko ei tuonut pisteen pistettä. Edellinen kolmen pisteen voitto tuli 8. joulukuuta JYPistä! Sen jälkeen seitsemästä ottelusta on kuusi tappiota ja yksi hikinen rankkarikisavoitto SaiPasta. Päävalmentaja Niemelä on ikuinen ilopilleri, mutta nyt hänenkin olemuksessaan on ollut hermoilua.

Yllätys

Kärpillä ei kulje, mutta 18-vuotias tulokashyökkääjä Ville Koivunen kimaltaa. 34 ottelun tehosaldo on huikea 11+13=24. Tulokkaiden pistepörssin ykkönen on vahva ehdokas Jarmo Wasama -palkinnon voittajaksi ohi loukkaantumisesta kärsivän Joakim Kemellin. Carolina varasi Koivusen viime kesänä toisella kierroksella numerolla 51.

Kärppien Ville Koivunen johtaa tulokkaiden pistepörssiä 34 ottelun tehoilla 11+13=24.

Teemu Suvinen

Tähti

HIFK:n puolustaja Jordan Schmaltz kuittasi kevyet viisi (1+4) tehopistettä murskavoitossa SaiPaa vastaan. Tasoaan nostaneesta Schmaltzista on muodostumassa todellinen valttikortti HIFK:n takalinjoille kevättä ajatellen. Ei ihme, että on kolkutellut NHL:n portteja.

Puheenaihe

Sillä ei mielestäni ollut lähtökohtaisesti suurta merkitystä, tuliko SM-liigan uusi toimitusjohtaja ”lajin sisältä” vai ulkoa, kunhan on osaamista uudistumisesta ja brändin rakentamisesta. Nyt osaamista pitäisi olla. Työnsarkaa Kati Kivimäellä riittää. Saako hän tuekseen muita uusia osaajia?

Tyyli

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen esiintyi jämäkästi C Moren studiossa ja nosti esiin hieman varjoon jääneen ongelman: Suomesta tahtovat loppua ammattijääkiekkoilijat kesken. Markkinat ovat ”kuivat”, koska koronan takia usea jääkiekkoilija on lopettanut. Moni myös siirtyi pelaamaan ulkomaille vähemmän ammattimaisiin sarjoihin.

Moka

Ei ole liigaseuroilla helppoa. Esimerkiksi Kuopiossa aluehallintovirasto lätkäisi kerralla kokoontumisrajoitukset kuukaudeksi eteenpäin. Valtavat tappiot. Lisäksi kausikorttilaiset eivät saa vastinetta rahoilleen. Ostavatko he ensi kaudella kausikortteja, jos tilanne on yhtään epävarma? Seuraukset rajoituksista ovat pitkäkestoisia.

Yllätys

Brad Lambertin siirtyminen Pelicansiin eikä Kanadan junioriliigaan. Vasta 18-vuotiaan pelaajan joukkueshoppailu on hurjaa, mutta viimeisin siirto tuntuu järkevimmältä. JYP on umpisolmussa, eikä Lambert kuulunut joukkueen ytimeen. Siksi häntä on nyt turha kritisoida. Toisaalta kohina Lambertin ympärillä ei ainakaan rauhoittunut.