Tyttöystävän sanat yllättivät SM-liigan 25-vuotiaan tähden täydellisesti – ”Molemmille tuli shokkina”

Kun KalPan kultakypärä Miikka Pitkänen lähtee illanviettoon, hän juo limpparia.

25-vuotias SM-liigatähti ei käytä ollenkaan alkoholia. Itse asiassa hän ei ole koskaan edes maistanut sitä.

– Ei ole ikinä tehnyt mieli. En ole nähnyt, että olisi tarvetta juoda. Tai että siitä olisi mitään hyötyä, Pitkänen sanoo ja vähän naurahtaakin.

– Olen vain kieltäytynyt, että ei kiitos.

Kuopiossa syntynyt ja Siilinjärven puolella Toivalassa lapsuutensa viettänyt Pitkänen ei kokenut edes teini-iässä kummempia houkutuksia.

– Kaveripiiri on ollut pienestä pitäen sellainen, että on valittu pihapelit ja ulkojäät bilettämisen sijaan. Siitä se on jäänyt.

Suomi on maa, jossa juomattomuutta saa usein selitellä enemmän kuin juomista. Tämän on myös Pitkänen huomannut.

– Kun menen uuteen joukkueeseen, moni kysyy, että mikset juo. No, kun ei sille ole varsinaisesti mitään syytä. En vain ole nähnyt alkoholia tarpeelliseksi. Tämä on aina se vastaukseni, hän sanoo hymyssä suin.

– Minulle limpparilinja on ihan riittävä.

Miikka Pitkänen kantaa KalPan kultaista kypärää. Tässä hän tuulettaa Hugo Gallet’n kanssa.

Absolutismi lienee yleistymään päin nuoremman sukupolven keskuudessa, mutta ainakin KalPan joukkueessa Pitkänen on ainoa laatuaan. Hän on poikkeustapaus, jonka valinta kuitenkin ymmärretään ja mitä myös arvostetaan.

Vaan minkä yllätyksen hän kokikaan tutustuessaan ruotsalaiseen tyttöystäväänsä Maja Göthbergiin. 24-vuotias Göthberg pelaa puolustajana KuPS:n naisten liigajoukkueessa.

– Kun tästä alkoholista tuli ensimmäisen kerran puhetta, kävi ilmi, ettei hänkään ole ikinä kokeillut, Pitkänen kertoo.

– Molemmille tuli shokkina, että oho, löytyy joku toinenkin näköjään. Mutta tämä sopii meille oikein hyvin!

Pitkänen on monessakin mielessä erilainen jääkiekkoilija moneen muuhun verrattuna. Jäällä hän erottuu pelityylillään. Kiekonkäsittely on samettista ja ratkaisut luovia.

– Tykkään sellaisesta venäläisestä taitokiekosta, hän sanoo.

KalPan markkinointiosasto on tituleerannut Pitkäsen ”Toivalan Datsjukiksi”. Esikuvansa nimen hän kuuli ensimmäistä kertaa ollessaan 12-vuotiaana Teemu Selänteen kiekkoleirillä.

– Tein jostain rankkarista maalin. Teemu sanoi, että se oli ihan kuin Pavel Datsjuk! Silloin juniorina aloin katsoa netistä, että kukas tämä Datsjuk on.

Siihen aikaan Detroit Red Wingsin punanutussa loistanut venäläinen NHL:n supertähti teki nuoreen savolaispoikaan lähtemättömän vaikutuksen. Hän kelaili ja pänttäsi Datsjukin kikoista tehtyjä YouTube-videoita.

– Datsjuk teki niin erilaisia ratkaisuja kuin muut. Hän oli todella oivaltava pelaaja, Pitkänen ihastelee.

– Olen kokeillut samoja kikkoja pienestä pitäen ja pikkuhiljaa oppinut ne ulkoa. Tykkään pelata samalla tavalla. Olen esimerkiksi pyrkinyt ottamaan puolustuspeliin Datsjukin mailannostoa.

Pitkänen pelaa vahvaa kautta KalPassa. 37 ottelussa on syntynyt mainiot tehot 11+13=24.

Mutta mikä silmiinpistävintä, taitoniekka on laukonut peräti 184 kertaa. Se on neljänneksi eniten koko liigassa – ja keskimäärin viisi kertaa ottelussa.

Muutos aiempaan on selkeä, kun Pitkänen on totuttu näkemään enemmän syöttelijänä kuin viimeistelijänä.

Pelintekijänä tunnettu Miikka Pitkänen on alkanut laukoa hanakammin. Tulosta tulee.

Monipuolisempi hyökkäyskeinoarsenaali on tuonut tulosta. Loppiaisena Pitkänen täräytti suoraan syötöstä näyttävän lämärin HIFK:n rysään.

– Tykkään tehdä maaleja, ei siinä mitään, mutta yleensä olen ollut enemmän pelintekijä ja syöttäjä. Luonnehtisin ehkä edelleen itseäni enemmän pelintekijäksi.

Laukomisintoa on lisännyt siirtyminen keskeltä laitaan. Aiemmin sentterinä pelannut Pitkänen viilettää jo toista kautta Aapeli Räsäsen laiturina. Voidaan puhua tutkaparista.

Räsänen on yksi sarjan parhaista aloittajista.

– Se on aika tärkeää, että Aapeli pystyy voittamaan ensimmäisen aloituksen. Kiekko on sitten meillä, Pitkänen sanoo.

Päävalmentaja Tommi Miettisen luotsaaman KalPan pelisysteemi on toimiessaan mallikas. Joukkueen hyökkäyspeli on kaunista pitkine pyörityksineen, mutta kuopiolaisnippua vaivaa ailahtelu. Omissa kolisee toisinaan halvalla ja lujaa.

Tämän myös Pitkänen myöntää.

– Taso on vielä heitellyt vähän. Sekä minulle että joukkueelle on tullut myös vähän heikompia pelejä. Tasaisuutta pitää saada lisää.

Sarjasijoitus on tällä hetkellä yhdestoista.

Miikka Pitkänen pitää Pavel Datsjukia esikuvanaan.

Pitkänen nousi liigan huipulle KooKoon nutussa kaudella 2018–2019, kun hän latoi 60 ottelussa hirmutehot 16+32=48. Pitkäsen laituri Malte Strömwall voitti sekä liigan pistepörssin että maalikuninkuuden ja singahti niillä näytöillä KHL:ään.

Ulkomaille halajaa myös Pitkänen. Hän on pelannut koko tähänastisen uransa Suomessa. Kouvolasta Kuopioon palanneen pelurin sopimus KalPan kanssa päättyy tähän kauteen.

Fakta Miikka Pitkänen SYNTYNYT: 27.4.1996, Kuopiossa PELIPAIKKA: Laitahyökkääjä. Pelannut myös keskushyökkääjänä. PITUUS / PAINO: 177 cm, 75 kg AIEMMAT SEURAT: KalPa –2017, KooKoo 2017–2019, KalPa 2019– SAAVUTUKSET: SM-hopeaa 2017 MUUTA: Seurustelee KuPS:n naisten liigajoukkueen ruotsalaispuolustajan Maja Göthbergin kanssa.

Ensi kauden osalta kuviot ovat vielä auki.

– Kyllä minulla on unelmana ja tavoitteena pelata ulkomailla noissa isoissa sarjoissa. Sinne tähtään ja haluaisin päästä. Sitä kohti tehdään töitä koko ajan, hän kertoo.

– Toinen tavoite olisi saada pukea leijonapaita päälle.

Vielä Pitkänen ei ole saanut Jukka Jaloselta puhelinsoittoa, mutta näillä otteilla se päivä vääjäämättä lähestyy.