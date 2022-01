Kolmen lapsen isä Jonne Virtanen avautuu sekavista koronaohjeista – perheen karanteenimääräykset muuttuivat lennosta: ”Kuka tässä pysyy perässä?”

SM-liigapelaaja Jonne Virtasen perhe on keskellä karanteenihässäkkää.

Jonne Virtanen vastaa puhelimeensa kotoaan kesken perunankuorinnan.

– Oota hetki, mä kuivaan kädet..

– Noniin!

Virtasen, 33, kotona käy keskellä arkipäivääkin vilske, sillä perheen seitsemän- ja kahdeksanvuotiaat lapset ovat etäopetuksessa.

Perhe on suoraan sanottuna melkoisen koronahässäkän keskellä.

Sportin SM-liigajoukkuetta edustava Virtanen vapautui karanteenista keskiviikkona, mutta saman päivän aikana hänen kaksi vanhempaa lastaan asetettiin karanteeniin. Koululuokalta oli löytynyt koronaa.

Virtasen mukaan lasten karanteeni peruttiin kuitenkin vielä saman päivän aikana. Luokat siirtyivät kuitenkin etäkouluun.

– Näiden karanteeniin joutumisten perusteluiden ymmärtämiseen tarvitaan ydinfyysikon paperit! Virtanen tiivisti koronaohjeiden viestintäproblematiikan Twitter-tilillään.

Jonne Virtasen edustama Sport vapautui karanteenista keskiviikkona.

Turvallisin mielin voinee todeta, ettei Virtanen ole hämmennyksensä kanssa yksin. Monissa perheissä koetetaan nyt koulujen alettua luovia koronaohjeistusten ristiaallokossa.

Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet myös pirskahtelevat tiedot mahdollisista lasten ja nuorten sekä aikuistenkin harrasterajoituksista.

– Kuka tässä pysyy enää perässä? Korostan, etten ole korona-asiantuntija. En tiedä milloin on järkevää olla karanteenissa ja milloin ei. Mutta tämä viestintä ja ohjeistus... Eihän tässä ole mitään johdonmukaisuutta! Virtanen tilittää.

– Tääl on karanteenii.. Tuol on karanteenii.. Meillä jotkut ovat karanteenissa, vaikka heillä on kaksi rokotusta. Toiset eivät ole, vaikka on vain yksi rokotus. Tämä on vähän sama kuin kaksi ihmistä tienaa satatuhatta euroa ja toinen heistä maksaa siitä 70 prosenttia veroja ja toinen 20 prosenttia.

Epäselvätilanne voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.

Virtasen lapsilla ei nyt alkuperäisestä tiedosta poiketen olekaan virallista karanteenimääräystä, vaan luokka on ainoastaan siirtynyt etäopetukseen kotiin. Se aiheuttaa ongelmia vanhempien työssäkäynnille.

– Emäntä joutuu huomenna olemaan pois töistä. Miten tässä haetaan korvausta siitä, että hän ei pääsekään töihin, kun virallista karanteenimääräystä ei ole?

– Tällaisiakin olen kuullut, että toiset eivät joudu karanteeniin koronan sairastamisen jälkeen, jos sairastamisesta on kulunut alle kuusi kuukautta. Toisille se raja on ollut neljä kuukautta samalla alueella. Ei käy kateeksi heitäkään, jotka soittavat ja ohjeistavat karanteeneista.

Yhtäkkiä haastattelu keskeytyy hetkeksi.

– Mä olen puhelimessa! En ehdi ihan vielä katsoa, katson ihan kohta, Virtanen sanoo yhdelle lapsistaan ja pahoittelee keskeytystä.

Taustalla on menossa lasten sählypelit.

– Olen tänään seurannut tätä etäopetusta... Sairaanhoitajista on puhuttu paljon, mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä opettajillakin on aivan mahdoton tehtävä, Virtanen sanoo viitaten etäopetukseen ja karanteeniviidakkoon.

Koululaisten joululomat loppuivat vasta äskettäin, mutta koulutartunnoilta ei ole vältytty.

– Olipa yllätys, että koulussa jollain oli korona. Koulusta tuli jo viestiä jossa pahoiteltiin, että tässä tulee nyt kaikennäköistä. Nyt neljän päivän jälkeen jo joka toisella luokalla jollain korona, jotkut ovat karanteenissa ja toiset eivät ole, Virtanen sanoo.

– Meidän perheessä on ollut yhteensä kahdeksan koronatartuntaa. Koulusta ne ovat tulleet. Meidän lapsemme olivat jossain vaiheessa seitsemän kuukauden ajanjaksolla kaksi kuukautta karanteenissa.

Virtanen kaipaisi selkeitä linjauksia.

– Nyt pitäisi tehdä jokin päätös. Pistetäänkö koulut kokonaan etäopetukseen – ja mikä sen haitta sitten on? En tiedä ymmärtävätkö meidän päättäjät, miten huono tilanne joillain lapsilla on. Jos lapset pannaan etäopetukseen, niin osa lapsista käy yksin sitä koulua, eivätkä he saa edes sitä yhtä kunnon ruokaa päivässä. Ainut liikunta eli koulumatka jää pois. Onko päättäjillä tietoa siitä, ovatko he eläneet vastaavalla tavalla?

Toisaalta koulujen tartunnat, altistumiset ja karanteenit aiheuttavat päänvaivaa niin opettajille kuin vanhemmillekin.

Sitä Virtanen ei ymmärrä lainkaan, että hallitus suositti lasten liikunnan ja urheilun rajoittamista.

– Jonkun päättäjän kannattaisi tulla katsomaan, missä kunnossa meidän lapset yleisesti ovat. Meillä on kouluikäisiä lapsia, jotka eivät osaa juosta takaperin, Virtanen lataa.

– Tämä on valtavan iso ongelma, johon pitäisi herätä.