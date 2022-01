Kommentti: Jukureille naureskelu loppui – Olli Jokisen muukalaislegioona on SM-liigan kuumin joukkue

Mikkelin Jukurit on tämän SM-liigakauden suurin sensaatio, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Mikkelin Jukurit pelaa tänä keväänä SM-liigan pudotuspeleissä. Tämä ei ole klikkejä kalasteleva hot take, vaan todennäköisin skenaario.

Runkosarjaa on pelaamatta vielä hieman yli kolmannes, mutta jo tässä vaiheessa voi julistaa Jukurit kuluvan liigakauden suurimmaksi sensaatioksi.

Kuka näki, että 13. tammikuuta Jukurit keikkuu sarjassa neljäntenä? Ne ketkä nostivat käden pystyyn, valehtelevat sumeilematta.

Pistekeskiarvossa mitattuna Jukurit on tällä hetkellä sarjassa kuudentena. Mikkeliläisjoukkueen näkeminen kuuden parhaan joukossa on ennen näkemätöntä. Lyhyen, kaudella 2016–2017 alkaneen liigataipaleensa aikana Jukurit on rämpinyt sijoilla 11–14.

Täksi kaudeksi Mikkelissä lyötiin kovat piippuun. Naurunalaiseksi päätyneessä organisaatiossa päätettiin, että asioita täytyy tehdä eri tavalla.

Ratkaisu oli radikaali. Ensitöikseen seura palkkasi päävalmentajaksi pelaajalegenda Olli Jokisen, jonka valmentajakokemus on sanalla sanoen ohut.

Jokinen, 43, itse sanoi palkkauksensa jälkeen, että nyt Jukureihin tulee ”ulkomaalainen valmentaja, Vierumäen ulkopuolelta”. Jokinen toi mukanaan myös uudenlaisen, yksilöharjoitteluun keskittyvän valmennuskonseptin, jota ei ole testattu ammattilaistasolla.

Epäilijöitä on riittänyt – ymmärrettävästi. Arvioimme Urheilulehden SM-liigakausiennakossa Jukurit sijalle 12.

Jokinen löi ennen kautta entisestään vettä myllyyn kovilla puheillaan. Jokinen linjasi, että Jukurien selkeä tavoite on pelata pudotuspeleissä.

Kovilla puheille on tullut kauden aikana katetta. Jukurien pistekeskiarvo 36 ottelun jälkeen on 1,69. Kasassa on 61 pistettä. Aiemmilla täysillä kausilla viimeiseen pudotuspelipaikkaan, kymppisijaan on vaadittu noin 80 pistettä.

Jos rima lyödään 80 pisteeseen, Jukureille riittää pudotuspelipaikkaan se, että joukkue napsii jäljellä olevista 24 ottelustaan pinnoja 0,8 pisteen keskiarvolla. Vain täydellinen romahdus voi vesittää seurahistorian ensimmäisen pudotuspelipaikan.

Jukurit on kovaa vauhtia matkalla pudotuspeleihin.

Romahdus ei näytä todennäköiseltä. Jukurit pelaa laadukasta jääkiekkoa omintakeisella tyylillään.

Jokisen Jukurit on ottanut vaikutteita pohjoisamerikkalaisesta pystysuunnan tempokiekosta. Jokisen pitkä peliura NHL:ssä näkyy pelitapa-ajattelussa. Pukukopissakin valmennuskieli on englanti.

Jukurien kausi alkoi takellellen. Lokakuussa joukkue luisui kuuden ottelun tappioputkeen. Kauden synkimmän jakson (6.–23.10.) aikana Jukurit voitti yhdeksästä ottelustaan vain yhden.

Loka-marraskuun vaihteen viiden ottelun voittoputki herätti Jukurien kauden uudestaan henkiin.

Isoin muutos on tapahtunut viisikkopuolustamisessa. Alkukaudella Jukurit päästi halvalla tavalla maaleja. Vastustajat latoivat kaappeja ykkössektorista ja vaarallisista vastaiskuista. Lisäksi karkeat yksilövirheet maksoivat pisteitä.

Pelaamisen rakenteessa oli ongelmia, joita joukkue jumppasi yhdessä kuntoon. Puolustusalueen puolustuspeli on tiivistynyt, puolustusvalmius ympäri kaukaloa on paremmalla tolalla ja kiekollista pelaamista on veivattu hieman riskittömämpään suuntaan.

Jukurit haluaa pelata nopeatempoista lätkää, johon kuuluu aggressiivinen paineistaminen kentän jokaisella osa-alueella. Alkukaudella vaade oli turhan kova. Joukkue pakotti peliä väkisin ylöspäin, mikä repi viisikkoa pitkäksi.

Syötöt olivat etäisyyksiltään pitkiä ja viisikko venyi liikaa leveys- ja pystysuunnassa. Tästä vastustajat rokottivat armotta. Valmennusryhmä teki kotiläksynsä ja muokkasi pelaamista ”suomalaisempaan” malliin.

Pelin pakottaminen pystysuuntaan väheni, mikä on tuonut Jukurien pelaamiseen tarvittavaa tiiveyttä. Pelaajat tunnistavat tilanteita paremmin, mikä näkyy syöttöketjujen ja siirtokiekkojen välisessä suhteessa. Joukkue hyökkää ja puolustaa tasapainoisemmin yhdessä.

Materiaaliltaan Jukurit kuuluu liigan alempaan keskikastiin, mutta kapea kärkiosasto on kova.

Joukkueen arvokkain pelaaja on kapteeni Petrus Palmu, joka pelaa elämänsä kautta. Pistepörssin kakkoseksi keskiviikon kierroksen jälkeen noussut Palmu, 24, on hyökkäyksen dynamo.

Hyökkäyksen kärjen muodostavat Palmun lisäksi Simon Stransky, Aatu Räty, Jarkko Immonen ja Joachim Rohdin. Rädyn saapuminen Kärpistä kesken kauden oli merkittävä lisä. 18-vuotias huippulupaus on tuonut Jukureille kaivattua leveyttä keskikaistalle kokeneen Immosen ja Otto Mäkisen rinnalle.

Konkarisentteri Jarkko Immonen on Jukurien sisäisen maalipörssin jaetulla kärkisijalla 13 maalillaan.

Kärkipelaajien vahva panos näkyy ylivoimalla. Jukurien ylivoima on tehnyt reilun parin kuukauden aikana tulosta 28,8 prosentin tehokkuudella. Myös alivoimapeli on jämäköitynyt, eikä vähiten ykkösmaalivahti Oskari Salmisen ansiosta.

Puolustus ei häikäise, mutta alakerrasta löytyy päteviä ulkomaalaisia peruspuolustajia. Kesken kauden tullut jykevä tanskalainen Oliver Larsen johtaa puolustusta. Linus Nässen ja Niclas Lundgren ovat luotettavia peruspuolustajia. Nuori tshekki Libor Zabransky tuo kiekollista osaamista.

Jukurien huippuvireen kutsuminen suonenvedoksi olisi raakaa vähättelyä. 20 ottelun kuntopuntarissa Jukurit on koko sarjan paras joukkue 47 pisteellään. Lokakuun 23. päivän jälkeen Jukurit on hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kahdesti.

Jukurit on sitoutunut ja työteliäs joukkue, josta huokuu valtava näytönhalu. Samalla naureskelu Mikkelin suuntaan on loppunut. Jukurien energinen pelaaminen perustuu vahvaan luisteluun, tinkimättömään työmäärään ja kurinalaisuuteen, joka näkyy oikeina valintoina pelin sisällä.

Nopeassa ajassa Jukureista on tullut myös varsin houkutteleva paikka nuorille, kehittyville pelaajille. Rädyn ja Patrik Puistolan, 21, kaltaiset kehitystarinat ovat Jukureille parhaita käyntikortteja tulevaisuutta ajatellen.