Pekka Virran mystinen avautuminen kameroiden edessä kohahdutti – nyt mestarivalmentaja selventää lausuntojaan

Pekka Virran avauskausi SaiPassa on ollut tuskainen. Katse on suunnattu tulevaisuuteen.

Pekka Virta siirtyi suuren huomion saattelemana täksi kaudeksi Lappeenrannan SaiPaan. Viime kaudella sijalle 13 valuneelle SaiPalle meritoituneen mestarivalmentajan palkkaus toi rutkasti uskottavuutta.

Virta, 52, huipensi neljän vuoden projektinsa Raumalla viime keväänä Suomen mestaruuteen. Lukossa Virran käsissä oli nimekäs, SM-liigan ehdottomaan kärkeen kuulunut pelaajamateriaali.

Lappeenrannassa lähtökohdat tähän kauteen olivat tyystin erilaiset, mutta Virta myöntää, että tulokset ovat olleet odotettua heikompia.

– Tämän hetken meno on suunnattu kovasti tulevaisuuteen. Tulos tältä kaudelta ei ole se, mitä lähdimme hakemaan. Syitä voisi selitellä maailman tappiin asti, muttei siinä ole hirveästi seliteltävää, kun katsoo saldoamme. Emme ole saaneet joukkuetta voittamaan, ja siitä vastuu kuuluu valmennukselle, Virta niputti Ilta-Sanomille.

Kun runkosarjaa on pelattu yli puolet, nuorekas SaiPa on sarjataulukossa sijalla 14. Eroa viimeiseen pudotuspelisijaan on jo 15 pistettä. SaiPalla on pelaamatta 22 ottelua.

– Olen elänyt näitä tilanteita ennenkin. Kuopiossa KalPan kanssa olimme kaksi vuotta viimeisiä ennen kuin siellä alkoi tapahtua. Kun toisen kerran Kuopiossa menin ovesta sisään, olimme myös viimeisiä. Ei se Raumallakaan lähtenyt lentoon välittömästi. Nyt pyrimme tekemään SaiPassa niitä asioita, joita nuo reissut opettivat, Virta sanoi.

Viimeisestä 16 ottelustaan SaiPa on voittanut vain kaksi. Viime lauantaina Raumalla kärsityn tylyn 0–6-kylvetyksen jälkeen Virta antoi huomiota herättäneen puheenvuoron joukkueen tilasta.

Nyt Virta haluaa selventää puheenvuoroaan.

– Ehkä olisi pitänyt pystyä selvemmin sanomaan, mitä tarkoitin. Sanomani ei ollut se, että pelaajat eivät yrittäisi tai tekisi sovittuja asioita. Minulla ei ole mitään valittamista pelaajien pyrkimyksistä. Päinvastoin. Yritys on tapissa kaikilla.

– Ei tässä ole mitään draamaa. Enemmän draamaa aiheuttaa se, että pitäisi alkaa varmaan tekstittää lehdistötilaisuuksia. Tai sitten olla sanomatta mitään. Tarkoitus ei ole ollut missään kohtaa hämmentää mitään ihmeellisen suurta, mutta tästä on nyt puhuttu ja kyselty, koska tämä on pieni ja notkea organisaatio. Siinä mielessä se viesti oli väärä ja minun vikani, Virta totesi.

Virran lausunnot lehdistötilaisuuksissa ovat nousseet otsikoihin aiemminkin, kuten esimerkiksi marraskuun lopulla, kun hän tuskaili joukkueensa tehottomuutta ja totesi muun muassa, että ”parhaat ovat tehneet maalinsa jo täyteen tältä kaudelta, ja silti hävitään jatkuvasti”.

– Hetkellisesti siinä tilanteessa olisin voinut toimia toisin, mutta kyse oli siitä, että haluan puolustaa pelaajia, että aika täytyy ansaita. Ainoastaan kielletyillä aineilla pystytään nopeuttamaan jotain prosessia. Lopulta lahjakkuus tulee esille ja hyvät pelaajat tulevat läpi, oli se sitten Lappeenrannassa, Helsingissä, Uppsalassa tai Moskovassa, Virta perusteli.

– Kun katsoo taaksepäin, niin olen sanonut joskus kovemminkin asioista. Voi olla, että väriä tarvitaan jollain tavalla lisää, mutta eivät lausunnot ole tarkoitushakuista. Myönnän tietenkin sen, että olisihan se kivempi vitsailla lehdistötilaisuuksissa mukavien voittojen jälkeen.

SaiPa hävisi viime viikolla kolme ottelua putkeen. Maaliero oli synkkä 4–15.

Virran mukaan hihna on kaikilla kireällä, kun tappioita kasaantuu.

– Tappiot syövät miestä ja joukkuetta rotan lailla, kun valmistaudumme ja kolme kertaa viikossa petymme, vaikka yritämme tehdä kovasti töitä. Se pieni positiivinen energia, mikä on olennaista voittojen kautta, olisi kaikille tärkeää.

– Tilanne on tiedostettu, eikä tässä haihatella mihinkään. Teemme kovasti töitä ja pyrimme olemaan joka pelissä voiton syrjässä kiinni, että prosessi menee eteenpäin. Voittamaan oppii voittamalla, Virta linjasi.

Virta ei ulkoista itseään häviävästä yhtälöstä.

– Häviävässä joukkueessa on vaikeaa saada parasta suoritusta, varsinkaan samanaikaisesti. Varmasti joitain asioita olisin tehnyt toisin, jos nyt alkaisi tehdä uudestaan eli en yritä pakoilla vastuutani. Tästä asiasta on keskusteltu paljon seurajohdon ja pelaajien kanssa.

Virran mukaan joukkueen heikot tulokset eivät johdu sisäisistä tai kaukalon ulkopuolisista klikeistä.

– Toiminnan ympärillä on vallan positiivinen ja toinen toistaan tukeva arki niin joukkueen kuin seuran sisällä. Sitä on turha kenenkään yrittää provosoida toiseksi, vaikka lyötyä yritetään lyödä lisää.

Virralla on SaiPassa menossa kolmen vuoden projektin ensimmäinen kausi. Tällä hetkellä käynnissä on inventaariovaihe.

– Pyrimme löytämään pelaajarungon, jota käytämme tulevaisuudessa. Sitä kautta yritämme ohjata vähäiset rahavarat niin, että saisimme paremman onnistumisprosentin niin sanottuihin vahvistuksiin. Ei se ole mikään salaisuus, ettei se mennyt ihan nappiin tällä kaudella, Virta ilmoitti.

– Tässä ajassa on tehty jo vaihdoksia. Ideana on löytää ne ihmiset, jotka uskovat tähän juttuun ja ovat valmiita tekemään helvetisti töitä. Pienellä paikkakunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa.

Kasvukipuja oli odotettavissa, mutta ne ovat realisoituneet suuremmin kuin Virta osasi odottaa kun hän hyppäsi SaiPan vaihtopenkin taakse.

– Aina sitä uskoo uuteen ja positiiviseen. Näkymät olivat hyvät, kuten nähtiin harjoituspeleissä. Pelasimme hyvää jääkiekkoa, mutta sitten heti toisessa pelissä loukkaantui joukkueen isoin johtaja (Jarno Koskiranta) koko kaudeksi sivuun. Sen jälkeen huomasimme, että Dominik Lakatos ei pysty auttamaan meitä. Siinä kohtaa menetimme kaksi kärkihyökkääjää, Virta perkasi.

– Nimiä en enempää mainitse, mutta joidenkin odotusarvot olivat tietenkin korkeammat. Olen myös moneen tyytyväinen ja yllättynyt.

Profiilihankinnoista pahiten on pettänyt David McIntyre, joka palasi Kisapuistoon isoin odotuksin. Edellisellä liigavisiitillä 2015–16 McIntyre paukutti 56 pistettä, mutta tällä kaudella 34-vuotias kanadalainen on kerännyt tehot 4+9.

Läpimurtokautta pelaava Ville Petman on puolestaan tehnyt 11 maalia 38 ottelussa. Kultakypärä Petman on SaiPan ainoa pelaaja, joka on rikkonut kymmenen maalin rajan.

Tylppä kärki on näkynyt tehottomuutena. SaiPan tehtyjen maalien keskiarvo 2,03 on koko sarjan toiseksi heikoin lukema. Silti SaiPa ei ole halunnut turvautua lyhytaikaisiin lainapelaajiin.

– Tätä olisi pystynyt varmasti paikkaamaan matkan varrella sillä tavalla, että olisimme saaneet jokusen voiton enemmän ja taistelleet vielä kymppipaikasta, mutta se olisi ollut enemmän ”liimaa leikkaa” -tyyppistä, millä ei ole tulevaisuutta.

Loppukauden ajan näyttöpaikkoja on tarjolla sellaisille pelaajille, joilla on tulevaisuudessa mahdollisuus nousta isompaan vakiorooliin.

– Haluan nyt antaa jääaikaa kärjen takana oleville pelaajille. Uskon, että tämä nykyinen runko, joka suorittaa, on se, mihin SaiPan mahdollinen menestys nojaa, Virta sanoi.

Yksi esimerkkitapaus on tolppien välissä. Leijonissa debytoinut ykkösvahti Niclas Westerholm loukkaantui marraskuun lopulla, mikä oli kova kolaus SaiPalle.

Vaikka Westerholmin loukkaantuminen kirpaisee, Virta haluaa nähdä tilanteessa hopeareunuksen.

– Juho Markkasen kasvu ei olisi ikinä paljastunut meille ilman Niclaksen poissaoloa. Tulevaa ajatellen voi nyt sanoa, että Markkanen on tuleva liigan huippumaalivahti.

Jaroslav Janus (oik.) vaihdettiin Lukko-ottelussa maalilta 0–3-tilanteessa. Juho Markkanen torjui ottelun loppuun.

Virta peräänkuuluttaa kärsivällisyyttä. SaiPassa rakennetaan pidempää projektia, jonka tarkoituksena on luoda uudet talon tavat toimia ja kestävä seurakulttuuri, joka ei ole riippuvainen yksittäisistä värväyksistä.

– On vaikea nähdä nähdä ihmisen kokonaisarvo ja paineen alla toimiminen ennen kuin on siinä tilanteessa. Se on kuin palo-opiston paras, vahvin ja nopein kaveri, joka antaa letkuja torniin ja tekee kaikki ennätykset, mutta kun jossain palaa, voi olla, ettei hän pysty sammuttamaan mitään tai uskalla mennä lähellekään liekkejä, filosofoi Virta.

– Jääkiekossa on vähän sama asia. Kun on tiukka paikka ja pelataan oikeasti voitosta, ja mukana on painetta ja kärsimystä, silloin paljastuu nopeasti, millainen pelaaja on. Se taas auttaa tulevaan, mutta samaan aikaan saattaa lamaannuttaa senhetkistä toimintaa.

SaiPan seurakulttuurin uudistaminen on alkutekijöissä.

– Vielä en ole siinä onnistunut valtavan hyvin, mutta se ajatus on kirkkaana päässä. Olen näyttänyt sen historiassa kolme kertaa, että se on mahdollista. SaiPassa ei ole vielä yhtään mitalia, ja sen tyyppisistä asioista minä haaveilen. Ne eivät tule sillä tyylillä, millä täällä on perinteisesti tehty.