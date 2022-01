SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi alkaa lämmetä kevättä kohti. Syyskausi ei ollut totuttua tykitystä, mutta viime kierroksilla on alkanut taas reppu heilua. Suomi, 26, on johtanut tulikuumaa Ilveksen hyökkäystä. Vuoden kolmessa ensimmäisessä voitossa Suomi mätti tehot 2+4 ja siirtyi omalle paikalleen joukkueen sisäisen pistepörssin kärkeen.

Kapteeni Suomi johtaa joukkoja.

Puheenaihe

Eipä olisi uskonut pari kuukautta sitten, että tässä vaiheessa kautta Ilves paahtaa sarjan ykkösenä. Tupsukorvien materiaalin leveydestä kertoo se fakta, että peräti 12 pelaajaa on tehnyt vähintään 15 pistettä ja kymmenen pelaajaa on kerännyt vähintään 18 pistettä. Ilveksestä löytyy uusia vastuunkantajia ja sitä kautta ratkaisuvoimaa. Yllättäen ykköspyssy on Antti Saarela (12 maalia).

Tyyli

KalPan kultakypärä Miikka Pitkänen tunnetaan pehmeistä käsistään ja taidokkaista alustuksistaan, mutta Toivalan Datsjuk osaa myös paikan tullen laukoa tulisesti. Loistavaa kautta pelaava 25-vuotias laitahyökkääjä latasi torstaina HIFK:ta vastaan häikäisevän maalin suoraan syötöstä.

Moka

SaiPa aloitti vuoden 2022 nolosti. Viikon kolmesta ensimmäisestä ottelusta joukkue otti kuokkaan jokaisessa, ja harvinaisen rumalla tavalla. Omissa soi huolella, sillä SaiPa päästi kolmessa ottelussa 15 maalia ja teki itse vain neljä. Pahin kylvetys tapahtui lauantaina Raumalla, kun Lukko murskasi SaiPan 6–0. Kisapuistossa on turha haaveilla pudotuspeleistä.

Yllätys

Tapparan ylivoimapeli on tökkinyt pitkin kautta, mistä kertoo yksi hämmentävä tilastoknoppi. Tapparan kahdeksanneksi tehokkain ylivoimapelaaja on ollut ykkösvahti Christian Heljanko, jolla on kasassa tehot 0+2. 24-vuotiaan veskarin leipälapio on ollut kuumana tällä kaudella, sillä kasassa on jo kolme syöttöpistettä. Neljällä aiemmalla kaudella Heljanko keräsi 130 runkosarjaottelussa tehot 0+2.

Sasha Huttunen

Tähti

Jouko Myrrä, Ilves. Tupsukorvat sujahtivat sarjakärkeen kolmen voiton viikolla. Maaleja syntyi peräti 14. Ilveksen ase on raikas ja tasaisen leveä maalintekorintama. Marek Langhamer on yksi SM-liigan parhaista maalivahdeista ja tuo tarvittavan selkänojan Myrrän miehistölle.

Puheenaihe

Omikron herättää isoa huolta liigaseuroissa. Joukkueita on karanteenissa, otteluita siirretään, eikä yksikään seura saa ottaa yleisöä tällä hetkellä. Näinä päivinä pitäisi myös ratkaista, ketkä liigapelaajat lähtevät Jukka Jalosen olympiajoukkueeseen kohti Pekingiä. Onko halukkaita?

Tyyli

Pelaajat haluavat pitää ääntä päättäjien suuntaan hakkaamalla mailojaan otteluiden alussa. Pelaajayhdistyksen pelaajille välittämässä viestissä puhutaan suoraan mielenilmauksesta, mutta viestintä taisi epäonnistua. SM-liiga kiirehti kommentoimaan, ettei kyseessä ole poliittinen viesti.

Moka

Kärpät avasi kalenterivuoden kotitappioilla Ilvestä ja Jukureita vastaan. Oululaisten touhu ei tällä hetkellä aivan valtavasti vakuuta, joten nyt mitataan tulokasluotsi Lauri Mikkolan stressinsietokykyä. Kokoonpano elää. Nimekkäät Juhamatti Aaltonen ja Axel Rindell saivat maistaa katsomokomennuksia.

Yllätys

Antti Pihlström oli jo luisumassa ulos kuvasta KHL-Jokerien alaketjuissa, mutta nyt hän elää uransa uljasta renessanssia HPK:ssa. Aivan kauden kynnyksellä Kanta-Hämeeseen siirtynyt Pihlström, 37, on herranjestas HPK:n ykkössentteri! SaiPaa vastaan syntyi mahtitehot 2+2.

Teemu Suvinen

Tähti

Sarjakärkeen noussut Ilves on tällä hetkellä todella raikas hyökkäyssuuntaan. mutta kokonaisuus vielä arveluttaa. Hyökkäyskoneisto jyllää usean ketjun voimin. Esiin on noussut myös vauhdikas Joonas Oden, jolla on pitkään ollut elementit tehomieheksi liigakentille.

Puheenaihe

Pekka Virta ja SaiPa. Mystisiä puheenvuoroja lehdistötilaisuudessa ja tappioita. Kasvukipuja? Maa on järähdellyt usein aluksi siellä, mihin Virta on vaatimustasonsa juntannut. Yleensä lopputulos on kuitenkin ollut pitkässä juoksussa hyvä. Nyt mitataan jokaisen osapuolen kärsivällisyyttä: löytyykö yhteinen sävel?

Tyyli

Moni U20-joukkue (A-nuoret) veivät harjoituksensa koronarajoitusten takia ulkojäille. Sitkeää ja kunnioitettavaa toimintaa – ja parhaimmillaan myös mukavaa vaihtelua pelaajille. Kun asenne on kunnossa, niin vaihtoehtoja löytyy vaikeinakin aikoina. Pitäisikö liigapelejä järjestää ulkona, jotta yleisö pääsisi katsomoihin?

Moka

Kärpät keikkuu yhä hyvillä sijoilla, mutta peli ei vakuuta. Puolustus on aika ajoin kuin reikäjuustoa. Hyökkäyksessä on tulivoimaa, mutta pelaaminen ei ole tasapainossa. Laadukkaalla materiaalilla pitäisi pystyä parempaan – kärkijoukkueet ovat karkaamassa oululaisilta.

Yllätys

Potentiaalinen maalintekijä Patrik Puistola on hakenut itseään miesten peleissä, mutta on nyt löytänyt itseluottamuksensa Mikkelistä. Yritti jo kauden toista ilmaveivimaalia lauantaina. Käynnissä on nyt Puistolan, 20, todellinen läpimurtokausi SM-liigaan.