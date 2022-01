SM-liigatuomio: Juhani Tammisen fraasi lensi romukoppaan – mitä Tapparan konkari oikein viestii elekielellään?

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Viime kierroksilla Ässien ykköspelaaja on seissyt tolppien välissä. Konstantin Volkov on juuri nyt SM-liigan kuumin maalivahti. Joulun jälkeen 24-vuotias Murmanskin kumiukko on torjunut mustaa vakuuttavalla 94,2 torjuntaprosentilla. Volkov on valtaamassa Ässien ykkösvahdin tonttia itselleen.

Puheenaihe

Mestarivalmentaja Karri Kivi on kääntänyt Ässien kelkan. Kiven alaisuudessa Ässät hävisi neljä ensimmäistä ottelua, mutta tällä hetkellä patapaidat paahtavat viiden ottelun voittoputkessa. Isoin tekijä on viisikkopuolustuksen parantuminen. Kivi on pannut Ässien rakenteet jiiriin. Hyökkäyspelissä on selkeämmät raamit, jotka auttavat myös puolustamista.

Karri Kivi on saanut Ässät kovaan iskuun.

Tyyli

Sarjakärki HIFK näytti, miten väsätään klassinen koko kentän koulumaali. Vierasottelussa Sportia vastaan HIFK:n ykkösketju Jere Innala-Eetu Koivistoinen-Juha Jääskä leipoi yhden kauden hienoimmista osumista. Samalla romukoppaan lensi Juhani Tammisen fraasi ”four passes break any defence”. Oikea luku on seitsemän.

Moka

Yleisörajoitukset riivaavat taas SM-liigaa. Koronan takia kaikilla on jänne riekaleina, eikä älyttömiltä tuntuville aluehallintovirastojen linjauksille riitä enää ymmärrystä. SM-liigaseurat ovat tehneet toista vuotta poikkeusoloissa hyvää työtä järjestämällä yleisölle turvallisia tapahtumia, mutta silti järjestelmä lyö jälleen poikittaista.

Yllätys

SyyskaudELLA pitkään sarjaa johtanut TPS on ajautunut selittämättömään tappiokierteeseen. Ennen joulukuuta TPS oli hävinnyt vain kerran kahdesti peräkkäin, mutta 9.–30. joulukuuta turkulaiset ottivat pataan seitsemän kertaa putkeen. Tappioputken aikana maalinteko on tökkinyt (1,7 tehtyä) ja omissa on kolissut peräti neljä kertaa ottelua kohti.

Sasha Huttunen

Tähti

Ville Peltonen, HIFK. Kankean alun jälkeen Peltonen on saanut HIFK:n pelin vakuuttavalle tasolle ja joukkueen sarjan kärkeen. Arjen laadusta kertoo se, että IFK on hävinnyt kaksi ottelua putkeen viimeksi lokakuun alussa. Jos runkosarjan voitto napsahtaa, on se iso sulka 48-vuotiaan tulokasluotsin hattuun.

Päävalmentaja Ville Peltonen on nostanut HIFK:n sarjan kärkeen.

Puheenaihe

Yleisörajoitukset. Nykyisillä linjauksilla seuraavat kaksi viikkoa pelataan ilman katsojia, mikä johti jo liigaseurojen yhteiseen ärähdykseen. Seurat ovat toimineet koko pandemian ajan vastuullisesti. Eivät ne ansaitse näin poukkoilevaa päätöksentekoa viranomaisilta.

Tyyli

Jonne Virtanen, Monsterimonni, yllätti kaikki uudenvuodenaattona, kun hän kertoi lopettavansa uransa tähän kauteen. Pöydällä oli tiettävästi Sportin jatkosopimustarjous, mutta 33-vuotias rymistelijä päätti, että tähän saa jäädä. Plakkarissa on yli 600 liigapeliä ja Suomen mestaruus. Kuka olisi hulttiopojasta uskonut?

Jonne Virtanen ripustaa hokkarit naulaan kauden jälkeen.

Moka

Turun Palloseura on luisunut käsittämättömään syöksykierteeseen. Alla on seitsemän peräkkäistä tappiota, joista kuusi varsinaisella peliajalla. Vielä tovi sitten Jussi Ahokkaan piiskaama TPS oli sarjan paras joukkue ja piikkipaikalla. Romahdus on ollut nopea, eikä sitä voi selittää nuorisotähtien poissaololla.

Yllätys

Oli selvää, että Karri Kivi nostaisi Ässien tasoa väsyneen Ari-Pekka Selinin jäljiltä, mutta viiden ottelun voittoputki on jymypaukku. Playoff-viiva on jo aivan liian kaukana, mutta ensi kautta ajatellen Kiven kurssi lupaa porilaisille hyvää. Mestarivalmentajan tatsi ei kadonnut kahden vuoden sapatin aikana. Kiven palkkaus oli hyvä veto Ässiltä.

Teemu Suvinen

Tähti

Jonne Tammela on yllättäen alkanut takoa maaleja tappioputkeen ajautuneelle TPS:lle. Joulukuussa hän teki eniten maaleja koko liigassa (7). SM-liigan verkkosivujen mukaan Tammela teki pelaamissaan otteluissa lähes 39 prosenttia TPS:n maaleista, mikä kertoo muun joukkueen tehottomuudesta.

Puheenaihe

Jyväskylässä odotellaan vesi kielellä, jatkuuko Nuorissa Leijonissa loistaneiden Brad Lambertin ja Samuel Heleniuksen pelivire myös liigajäillä. Vastustajat eivät olleet MM-turnauksessa vielä kovimmasta päästä, mutta vaisuhkon alkukauden pelanneet nuorukaiset saivat kaivattuja onnistumisia.

Tyyli

Tapparan Kristian Kuusela teki KooKoota vastaan hienon maalin, heitti parit tyynet ”kivet” pelikavereilleen ja luisteli samoilla vauhdeilla vaihtopenkille tuulettamatta osumaansa. Arvoituksellinen reaktio. Yrittääkö Kuusela viestittää käytöksellään jotain? Toisaalta hän esiintyy aina vaatimattomasti.

Moka

KooKoota on tällä kaudella ansaitusti kehuttu, mutta nyt kouvolalaisia mitataan. KooKoo on valahtanut kahdeksanneksi ja on pelannut selvästi enemmän otteluita kuin kilpailijansa. Suora pudotuspelipaikka karkaa, jos kurssi ei oikene.

Yllätys

Kohupelaaja Jonne Virtanen, 33, ilmoitti yllättäen Twitterissä kesken kauden lopettavansa kiekkouransa tähän kauteen. Harvinainen ulostulo, mutta toisaalta nyt hän voi keskittyä rauhassa vielä viimeiseen kevätpuristukseen. Ensi kaudella liigassa on yksi väriläiskä vähemmän.