Porin Ässät tyrmistyi uusista koronarajoituksista – varoittaa tuhoisista seurauksista

Porin Ässät vaatii hallitukselta nopeaa tietoa tapahtuma- ja ravintoloille suunnatusta tukipaketista.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kertoi aatonaattona, että Satakunnassa kielletään sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja suljetaan laajalti muun muassa urheilutiloja.

Hankaloituneen koronatilanteen takia säädetyt rajoitukset astuvat voimaan jouluaattona ja kestävät vuoden loppuun, eikä niitä voi kiertää koronapassilla.

SM-liigassa pelaava Porin Ässät julkaisi torstai-iltana kipakan tiedotteen uusista rajoituksista. Toimitusjohtaja Mikael Lehtisen allekirjoittaman tiedotteen mukaan Ässät ottaa rajoitukset vastaan tyrmistyneenä.

– Tyhjille katsomoille pelaaminen ilman nopeaa tukea tuhoaa Porin Ässät, lukee tiedotteen otsikkona.

Pitkittynyt korona-aika on pistänyt tiedotteen mukaan liigajoukkueen talouden koville.

– Taloudellisesti Ässät ei pysty pelaamaan montaa kotiottelua ilman yleisöä vailla merkittäviä ja nopeita tukitoimia.

– Lähes kaksi vuotta kestänyt koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat syöneet yhtiön kassavarat, ja Ässät on käynyt selviytymistaistelua jo pitkään. Alkukauden osalta maltillisesti tehty budjetti on auttanut pitämään yhtiön maksukykyisenä, mutta nykyisillä rajoituksilla yhtiön maksukyky on vaarassa nopealla aikataululla, tiedotteessa kirjoitetaan.

Tiedotteessa luetellaan Ässien kotiotteluissa noudatettuja terveysturvallisuustoimia ja sanotaan, ettei seuran tietoon ole tullut yhtään Ässien kotiottelussa tullutta koronatartuntaa.

Ässät vaatii hallitukselta nopeaa tietoa tukipaketista, joka auttaisi tapahtuma -ja ravintola-alan yrityksiä selviämään rajoitustoimenpiteiden ajan yli.

Ässät pelaa nykyisten rajoitusten voimassaoloaikana yhden kotiottelun, tapaninpäivänä TPS:aa vastaan.

SM-LIIGA kertoi keskiviikkona päättäneensä sarjan jatkamisesta ohjelman mukaan joulutauon jälkeen, vaikka yleisötilaisuuksia on rajoitettu useilla pelipaikkakunnilla.

– Tilanne on erittäin huolestuttava. Valtioneuvoston tuore linjaus matalan riskin tapahtumien jatkamisesta oli selkeä. Alueellisten päätösten myötä joudumme tekemään ikäviä ratkaisuja hyvin lyhyellä aikavälillä, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi totesi sarjan sivuilla keskiviikkona.