IS Liigapörssin kausi puolivälissä – syyskausi oli puolustajien ilotulitusta!

IS Liigapörssin syyskausi päättyi kun kauden kolmaspelijakso tuli päätökseen.

Vili Saarijärven (kesk.) otteista on saatu nauttia myös IS Liigapörssissä

Liigapörssissä idea on kasata oma joukkue SM-liigan pelaajista. Kasattu kuuden hengen joukkue menestyy sen mukaan, miten valitut pelaajat onnistuvat oikeissa otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Kolmen ensimmäisen pelijakson osaavin Liigapörssi-valmentaja on ollut Jani Auvinen. Auvinen johtaa koko Liigapörssin kautta 2401 pisteellä. Toisena on Tero Matilainen 2347 pisteellä ennen Santeri Salmea. Viiden kärkeen mahtuvat myös Mika Vitikka sekä Sampo Ollila.

Tuottoisin SM-liigapelaaja syksyn kolmella pelijaksolla on puolestaan ollut Lukon Vili Saarijärvi. Raumalaisten ykköspakki on takonut kuluvalla kaudella tehot 7+15 ja Liigapörssissä mies on tuottanut huimat 367 pistettä. Eroa tilastokakkoseen Pelicansin Teemu Eroseen on lähes viisikymmentä pistettä.

Syyspuolisko on ollut puolustajien pistejuhlaa Liigapörssissä. Pistetilaston viiden kärki on puolustajien hallussa. Saarijärven ja Erosen takaa löytyvät HIFK:n Jordan Schmaltz sekä Kärppien duo Topi Niemelä ja Atte Ohtamaa.

Toistaiseksi kauden tuottoisin hyökkääjä on ollut Tapparan Anton Levtchi. Levtchin pistesaalis Liigapörssissä on 282 pistettä. Seuraavat hyökkääjien tilastossa ovat Pelicansin Jiri Smejkal, KalPan Miikka Pitkänen sekä Jukurien Petrus Palmu. Maalivahtien tilastoykkönen on Palmun seurakaveri Oskari Salminen ennen Tapparan Christian Heljankoa ja Erosen sekä Smejkalin seurakaveria Emil Larmia.

IS Liigapörssin neljäs pelijakso käynnistyy lyhyen joulutauon jälkeen tapaninpäivänä ja taistelu pisteistä jatkuu, kun SM-liigan ja Liigapörssin pelit jatkuvat seitsemän ottelu kierroksella.

Oman joukkueen IS Liigapörssiin voi kasata täällä.