SM-liigatuomio: Kylmä hiki valuu usean liigapomon ohimolla – NHL:n olympiapäätös järisyttää myös SM-liigan voimasuhteita

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Ilves palasi päiväjärjestykseen kaatamalla ensin Kärpät kotonaan ja hakemalla vieraissa vakuuttavan voiton SaiPasta. Konkarisentteri Petri Kontiola heilutti tahtipuikkoa Kisapuistossa. Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi on noussut myös viime kierroksilla väkevämmin esille. Isoin käänne oli kuitenkin Marek Langhamerin vakuuttava paluu tolppien väliin pitkän loukkaantumisen jälkeen.

Puheenaihe

SM-liigan tasaisuus. Runkosarjaa on pelattu yli puolet, ja sarjan kymmenen ensimmäistä joukkuetta ovat 14 pisteen sisällä. Sarjan ensimmäisen ja seitsemännen (Tapparan) välillä on eroa vain kahdeksan pistettä. Pakka on herkullisesti levällään. Kevätkaudesta on tulossa kiimainen loppurutistus, jos pelit vain saadaan pelattua.

Tyyli

Kapasten kiekkoperheen aikakirjoihin kirjattiin viime viikolla uusi luku, kun 18-vuotias Konsta Kapanen ohjasi Nordenskiöldinkadun jäähallissa KalPan voittomaalin. Kasperi Kapasen, 25, pikkuveli viiletti jäällä tutussa numerossa 42, jolla myös Kasperi Kapanen pelasi KalPassa ennen siirtoa Torontoon.

Konsta Kapanen avasi maalitilinsä Helsingin IFK:n kustannuksella.

Moka

Maajoukkueturnaukset kirpaisivat monia seuroja, kun SM-liiga pyöri samaan aikaan. Osa seuroista joutui tilkitsemään kokoonpanoon jääneitä aukkoja melkoisilla yllätyskorteilla. On selvää, että pelin taso laskee, kun EHT-tason pelaajat puuttuvat hyökkäyksen kärjestä tai puolustuksesta. Maajoukkuetauko olisi ollut paikallaan.

Yllätys

Tapparan kokoonpano pullistelee laatupelaajia ja ratkaisukykyä, mutta kirvesrintojen ylivoimapeli sakkailee ajoittain pahasti. Ilves-voiton jälkeen Tappara voitti kolme ottelua peräkkäin, mutta ylivoimaprosentti oli pyöreä nolla. 14 tehtyä maalia saman jakson aikana kertoo toki myös kovaa kieltä Tapparan 5–5-pelin tuottavuudesta. Tapparan ylivoima on edelleen riippuvainen Kristian Kuuselan panoksesta.

Teemu Suvinen

Tähti

Tämän viikon valinta on yksi koko liigan syyskauden sensaatioista: KooKoon Heikki Liedes. Lukon mestarijoukkueen kapteeni on muuttanut profiilinsa työmyyrästä maalitykiksi yhden kesän aikana. Keikkuu 14 maalillaan maalipörssin kärkisijoilla. Viime kaudella 60 ottelussa syntyi kuusi maalia. Hämmästyttävä muodonmuutos 28-vuotiaalta pelaajalta.

Heikki Liedes keikkuu maalipörssin jaetulla kärkipaikalla 14 täysosumallaan.

Puheenaihe

NHL-pelaajat jäävät ilmeisesti pois olympialaisista. Se käynnistää ketjureaktion. Nyt SM-liigastakin on tyrkyllä Pekingiin pelaajia sekä Suomen että myös muiden maiden joukkueisiin. Mielenkiintoista on, ettei SM-liigassa ole olympiataukoa. Muutamat joukkueet voivat siis joutua pelaamaan useita viikkoja ilman suurimpia tähtiään. Kylmä hiki valuu jo useamman liigapomon ohimoilla.

Tyyli

Pelicansilla oli viime perjantaina KalPaa vastaan jalkeilla mielenkiintoinen joukkue, sillä kokoonpanossa ei ollut yhtään ulkomaalaista pelaajaa. Sen lisäksi lahtelaisten riveissä jäällä luisteli poissaolojen takia peräti 15 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa. Määrä mairittelee Pelicansin juniorityötä muttei välttämättä kotimaisen pääsarjan uskottavuutta.

Moka

TPS on notkahdellut viime aikoina. Maalinteon kanssa tuskaillut joukkue menetti Juuso Pärssisen ja Markus Nurmen maajoukkueeseen, mikä näkyi heti. Ulkomaalaishankinnoilta on lupa odottaa enemmän, muuten turkulaisten kärki saattaa olla keväällä turhan kapea.

Yllätys

Jarno Pikkarainen on saanut piiskattua HPK:n yllättävän kovaan lentoon otettuaan komennon. Huuma ei loppunut kuherruskuukauden jälkeen, kuten usein käy. Nimettömältä joukkueelta ei odotettu paljoakaan, mutta nyt ”Kerho” on uskottavasti matkalla pudotuspeleihin.

Sasha Huttunen

Tähti

Lukon tähtipakki Vili Saarijärvi on ollut hieman vaisu tänä syksynä, mutta TPS:ää vastaan räjähti. Saarijärvi oli paras versio itsestään ja nakutti tehot 1+2, mukaan lukien voittomaali, joka oli komea yläkulmakuti nousun päätteeksi. Yksi Tepsin maali syntyi Saarijärven kiekonmenetyksestä, mutta tämä 24-vuotias vikkeläkinttuinen puolustaja on liigan ehdotonta eliittiä.

Puheenaihe

Yhden SM-liigaikonin taival liigakaukaloissa päättyi, kun Jani Tuppurainen purki sopimuksensa Jukurien kanssa. 802 liigaottelun veteraani ja JYPin kaksinkertainen Suomen mestari putosi mikkeliläisten kokoonpanosta, eikä kukaan ollut enää tyytyväinen. Tuppurainen jatkaa uraansa Ranskan Grenoblessa, jota luotsaa konkarihyökkääjälle tuttu mies, Jyrki Aho.

Jani Tuppuraisen upea liigaura mitä todennäköisimmin päättyi, kun hän siirtyi Jukureista Ranskan liigaan.

Lue lisää: Yli 800 ottelua pelannut SM-liigaikoni Jani Tuppurainen, 41, löysi uuden seuran

Tyyli

Ilveksen hyökkääjä Matias Mäntykivi osoitti hienoa tyylitajua, kun hän teki maalin kasvattajaseuraansa SaiPaa vastaan. Lappeenrannassa syntynyt Mäntykivi ei tuulettanut Kisapuistossa ampumaansa maalia laisinkaan. Hän vain löi pakolliset kivet ketjukaverien kanssa ja meni vaihtoon. Mäntykivi, 20, siirtyi SaiPasta Ilvekseen täksi kaudeksi.

Moka

Turun Palloseura oli pitkin syksyä SM-liigan paras joukkue, mutta nyt siipi on maassa. TPS kompuroi neljän ottelun mittaisessa tappioputkessa. Näissä otteluissa se on tehnyt yhteensä kuusi maalia. Maajoukkuekomennukset ovat toki vaikeuttaneet arkea, mutta jokin mättää Jussi Ahokkaan joukkueessa tällä hetkellä. Äärimmäisen tasaisessa sarjassa sijoitus on pudonnut ykkösestä neljänneksi.

Yllätys

Kärpät jäi ensimmäistä kertaa tällä kaudella nollille, kun Sport haki yllättävän 1–0-vierasvoiton Oulusta. Maalinteko-ongelmista kärsinyt Risto Dufvan Sport puolusti hyökkäämällä. Se piti Kärpät aisoissa paitsi tukkimalla keskustan myös pitkillä hyökkäysjaksoillaan. Rasmus Reijolalle riitti nollapeliin 13 torjuntaa.