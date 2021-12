Mitä on tapahtunut Oulun Kärpille? Jo kolmas perättäinen tappio: ”Vaikeaa on ollut”

Yhdeksi mestarisuosikiksi laskettu Kärpät valuu alas sarjataulukossa.

Oulu

Kärpät–Sport 0–1

Oululaisen suurseuran Kärppien peli on juuri nyt tuskaisen näköistä. Kolmas peräkkäinen tappio jääkiekon SM-liigassa oli luonnollinen jatkumo alavireiselle joulukuulle.

Muutamaan otteeseen sarjan piikkipaikalla käynyttä Kärppiä ei voi vieläkään laskea ulos menestyksen suhteen, mutta joukkueen pelillinen trendi on huolestuttava. Kymmenen ottelun kuntopuntarissa Kärpät löytyy sijalta 11. Se on voittanut vain kolme kertaa tuona aikana. Sarjataulukossa Kärpät on toki yhä viidentenä.

– Vaikeaa on ollut. Tämä peli oli aika lailla pienoiskoossa pidemmän ajan kuva, Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa myönsi Sportille kärsityn perjantaisen 0–1-kotitappion jälkeen.

Kärppien ydinpelaajien laatu on sarjan ehdotonta eliittiä, mutta hekään eivät pysty ihmeisiin. Kärppien pelaajien yhteistyö kaukalossa pätkii todella pahasti – joukkue saa peräkkäisiä onnistuneita suorituksia vain harvoin. Yhteispelin ongelmat myöntää myös kapteeni.

– Ei vaan saada kaikkia neljää kenttää mukaan kollektiiviseen linjaan. Peli on pätkinyt milloin mistäkin. Me ei saada pelille omaa hyvää jatkumoa. Sen takia joudutaan puolustamaan paljon ja vastustaja saa pitkiä painostusjaksoja.

Ohtamaa tiivisti asiaansa normaalia vakavammalla ilmeellä – ja samalta Kärpät on näyttänyt myös kaukalossa. Joukkue vaikuttaa ulospäin hämmentyneeltä ja neuvottomalta. Pelin rytmissä, ajoituksessa ja yhteensovittamisessa on isoja haasteita. Ja kun yhteistyö ei toimi, myös Ohtamaan ja Saku Mäenalasen kaltaiset huippupelaajat eivät pysty yksilöinä ratkaisemaan otteluita.

– Välillä suoritus jää vajaaksi toisesta kentästä ja välillä toisesta. Jos ei saada kaikista jätkistä parasta irti, niin sitten ollaan vaikeuksissa, Ohtamaa lisäsi.

Korostetusti ongelmat näkyvät 5 vs. 5- pelissä, jossa Kärpät joutuu tekemään hartiavoimin töitä yhdenkin laadukkaan maalintekopaikan eteen. Joukkue kyllä hallitsee kiekkoa, mutta on tällä hetkellä vastustajalleen aika vaaraton.

Sport-tappio alleviivasi pidemmän ajan haasteet – vierasjoukkueen Rasmus Reijola joutui torjumaan vain 13 kertaa ja saalisti nollapelin helpolla.

SM-liiga vetäytyi yhtä rästipeliä lukuun ottamatta joulutauolle, joka kestää tapaninpäivään saakka. Kärppien tilanteessa tauko ei voinut tulla parempaan saumaan.

– Aina pitää olla huolissaan, mutta nyt on aika vetää happea. Saadaan taas rivit kasaan, Ohtamaa sanoi.

Ohtamaa itse on urakoinut koko syksyn sarjan kovimmat peliminuutit ja on ottelukohtaisessa peliajassa mitattuna omalla minuuttiluvullaan. Syksy on ollut raskas paitsi fyysisesti, niin myös henkisesti.

– Kyllä tulee tauko tarpeeseen, kapteeni puhalsi.