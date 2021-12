SM-liigan 19-vuotiaasta sensaatiosta kohistaan Pohjois-Amerikassa – NHL-seuran johtoportaasta tipahti tyhjentävä arvio

Topi Niemelä herättää kiinnostusta myös Pohjois-Amerikassa. The Athleticin haastattelemilla asiantuntijoilla oli selvä arvio oululaispakin potentiaalista

Topi Niemelä on loistanut Kärppien takalinjoilla.

Kärppien Topi Niemelä, 19, on ollut yksi alkukauden isoimpia sensaatioita SM-liigassa. 19-vuotias puolustaja on herkutellut 24 (6+18) pistettä 31 ottelussa.

Nyt Niemelän lentokeliin on herätty myös Pohjois-Amerikassa. Arvostettu urheilujulkaisu The Athletic on julkaissut mittavan artikkelin Toronto Maple Leafsin varaamasta puolustajasta.

Jutussa on haastateltu asiantuntijoita ja NHL-kykyjenetsijöitä, jotka tuntuvat olevan innoissaan Niemelästä. Odotukset ovat korkealla myös Leafsin johtoportaassa.

– Se, milloin hän tulee Pohjois-Amerikkaan sopeutumaan täkäläiseen pelityyliin, on GM:n (Kyle Dubas) käsissä. SM-liiga on erittäin hyvä sarja, ja hän dominoi siellä. Joten kyllä, ennusmerkit ovat hyviä, Toronton pelaajakehitysosaston johtaja ja entinen huippukiekkoilija Hayley Wickenheiser kommentoi.

Niemelän sopimus Kärppien kanssa umpeutuu kuluvan kauden jälkeen. Hän saa lennähtää rapakon taakse aikaisintaan sitten, kun Kärppien liigakausi päättyy.

The Athleticin artikkelissa muistutetaan, että Niemelä painelee tällä hetkellä samassa pistetahdissa kuin Miro Heiskanen vastaavan ikäisenä HIFK:ssa.

Lehden haastattelemat kykyjenetsijät ovat erityisen otettuja Niemelän kiekollisten taitojen lisäksi hänen kyvystään ottaa opikseen puolustuspään virheistään. Eniten huolta taas aiheuttaa 181-senttisen Niemelän verrattain köykäinen fysiikka ja kaksinkamppailuvalmius.

– Ennen kautta hän näytti olevan vielä parin tai kolme vuoden päässä (NHL:stä), mutta nyt ehkäpä vuoden. Hänellä saattaa olla eväitä pelata otteluita jo ensi kaudella, Athleticin prospektiguru Corey Pronman povaa.

– Hänellä on kaikki työkalut NHL-pelaajaksi. Hän vain tarvitsee vuoden tai kaksi kehittääkseen kokonaisvaltaista peliään ja fysiikkaansa, jutussa nimettömänä esiintyvä skoutti arvioi.

Niemelälle on kaavailtu johtavan puolustajan roolia joulupäivänä Kanadassa käynnistyvässä alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa.

– Neljä vuotta on kuljettu nuorten maajoukkuepolkua, ja sieltä on tullut paljon hyviä ystäviä. Vähän haikeaa tietysti, mutta ihan mahtava viimeinen rutistus. Lähdetään voittamaan maailmanmestaruus, Niemelä linjasi Ilta-Sanomille lokakuussa.