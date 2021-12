SM-liigatuomio: Näin hävytön mailan teippaaminen pitäisi kieltää – ”Laiton yhdistelmä”

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen.

Sami Hoffrén

Tähti

Tapparan konkarihyökkääjä Kristian Kuusela on ottanut isoa roolia viime kierroksilla. Tappara on ottanut vakuuttavilla esityksillä kolme voittoa putkeen, ja Kuuselan panos on ollut vahva. 38-vuotias hyökkääjä on tehnyt kuuden ottelun pisteputkensa aikana tehot 4+6. Kuusela on edelleen kullanarvoinen esimerkkipelaaja kirvesrinnoille.

Puheenaihe

Jukurien jänne kestää. Mikkeliläisjoukkue on kovassa lennossa tällä hetkellä. Jukurit voitti loka-marraskuun vaihteessa viisi ottelua putkeen, ja nyt energinen joukkue paahtaa kuuden ottelun voittoputkessa. Olli Jokisen luotsaama Jukurit on parantanut puolustuspelaamistaan merkittävästi alkukaudesta, mikä on tuonut tarvittavaa selkänojaa.

Olli Jokinen tekee hyvää työtä Mikkelissä.

Tyyli

Eemil Viron ja Micke-Max Åstenin välisessä tilanteessa kummatkin pelaajat tekivät virheen, mutta jälkipyykki oli kaikin puolin onnistunut. Ensinnäkin SM-liigan kurinpito ei rankaissut Åstenia ja Viro selvisi tärskystä säikähdyksellä. TPS julkaisi myöhemmin Viron haastattelun, jossa 19-vuotias puolustaja myönsi pelanneensa tilanteen väärin. Ryhdikästä ja tyylikästä toimintaa Virolta ja TPS:lta.

Moka

Vahvan alkukauden jälkeen Sportin kelkka on kääntynyt pahaan luisuun. Vaasalaisjoukkue on hävinnyt 11 viime ottelustaan yhdeksän. Samalta jaksolta Sportin maaliero on tyly 13–32. Yli- ja alivoimapeli sakkaavat. Viime perjantaina Sport kyykkäsi kotonaan Kärpille 0–4 ja heti seuraavana päivänä vieraissa KalPalle 0–5.

Yllätys

Markus Odenille sattui pöljä viikko. Jukurien 20-vuotias duunarihyökkääjä täräytti viikon kahdessa ottelussa neljä maalia. Oden räjäytti pankin perjantai-iltana iskemällä liigauransa ensimmäisen hattutempun HPK:ta vastaan. Odenin kahden ottelun laukausprosentti oli napakka 44,4. Ei hassummin reilut 10 minuuttia ottelua kohti pelaavalle nuorukaiselle.

Jukurien Markus Oden iski viime viikolla maaleja.

Sasha Huttunen

Tähti

Kärppien 19-vuotias maalivahtilupaus Joel Blomqvist piti toisen peräkkäisen nollapelinsä pysäytettyään Vaasan Sportin. Kauden nollapelimäärä on jo kolme, mikä on varsin iso lukema, sillä Blomqvist on saanut aloittaa vain kuusi ottelua. Oulussa luotetaan venäläiskonkari Stanislav Galimoviin, mutta Pittsburgh Penguinsin kakkoskierroksen varaukselle soisi lisää pelejä.

Puheenaihe

HIFK:n Micke-Max Åstenin taklaus TPS:n Eemil Viroon herätti keskustelua. Åsten olisi voinut jättää taklaamatta, mutta oli ihailtavan suoraselkäistä toimintaa Virolta myöntää rehdisti, että hän itse pelasi tilanteen väärin olemalla metrin irti laidasta. Onneksi nuori mies on kunnossa ja pystyy lähtemään nuorten MM-kisoihin, eikä Åstenikaan saanut pelikieltoa.

Tyyli

Yksi 2000-luvun tyylikkäimmistä liigakiekkoilijoista, Kristian Kuusela, rikkoi 700 tehopisteen rajan liigassa. Lauantaina Tappara-konkari upotti Kärpät kahdella maalillaan, joista ensimmäinen oli todella hieno: valelaukaus, Galimov jäihin ja kiekko pussiin. 38-vuotias Kuusela porhaltaa kuuden ottelun pisteputkessa, eikä mitään merkkejä hiipumisesta ole havaittavissa.

Kristian Kuusela rikkoi 700 tehopisteen rajan.

Moka

Jarno Pikkaraisen duunariporukalle sattui epätyypillinen työtapaturma, kun Jukurit jyräsi HPK:n yli rumasti 6–0. Lähes kaikki maalit syntyivät Kerhon karmeasta sekoilusta omalla alueella, eikä maalivahti Eetu Laurikainenkaan ollut omalla tasollaan. Pikkaraisen joukkue osoitti luonnetta pesemällä kasvonsa heti seuraavana päivänä 5–1-voitolla Ilveksestä.

Yllätys

Nimi muistiin: Topi Rönni. Tapparan 17-vuotias hyökkääjä avasi maalitilinsä liigassa maalattuaan kahdesti Kärppien nuottaan. Alla oli kahden syöttöpisteen ilta Ilvestä vastaan. Rönni on ikäisekseen varsin kamppailuvoimainen pelaaja, joka on varattavissa NHL:ään ensi kesänä. Näillä otteilla saa varmasti lisää peliaikaa liigassa, vaikka kausi meneekin pääasiassa U20:n puolella.

Teemu Suvinen

Tähti

Ville Peltosen HIFK hiipi lauantain kierroksen jälkeen jo koko sarjan piikkipaikalle. Kärkisijoille joukkue materiaalinsa puolesta kuuluukin. Kovavireinen HIFK on hävinnyt vain kaksi kymmenestä edellisestä ottelustaan. Huolta aiheuttaa ainoastaan maalivahti Niilo Halosen loukkaantuminen.

Puheenaihe

Jyväskylän JYPillä pyyhkii huonosti jo nyt, ja lisää vaikeuksia lienee luvassa. Joukkue menettää keskiviikkona nuorten MM-kisoihin peräti neljä pelaajaa: Ville Ottavaisen, Joakim Kemellin, Brad Lambertin ja Samuel Heleniuksen. Tämä tuskin ainakaan helpottaa JYPin kurssinmuutosta kohti parempaa.

JYP joutuu tulemaan toimeen esimerkiksi ilman Joakim Kemelliä, jonka tyyli teipata mailan lapansa on vähintään mielenkiintoinen. Hieman alempaa löydät Niklas Nordgrenin teippaustyylin...

Tyyli

Niklas Nordgren, 21, teki JYPiä vastaan maalin Iikka Kangasniemen komeasta esityöstä, mutta eniten silmään pisti Nordgrenin hävytön tyyli teipata lapansa. Pieni nökö valkoista teippiä lavan keskelle + koko varren teippaus = laiton yhdistelmä. Ja entäs sitten takapiiska...

Niklas Nordgrenin lavan teippaustyyli on pysynyt samanlaisena. Kuva vuodelta 2019, kun hän pelasi vielä HIFK:ssa. Mailan varren teippaamiseen hän on ilmeisesti ryhtynyt vasta myöhemmin siirryttyään Lahteen.

Moka

Nyt on Risto Dufvan Sportilla ankeat ajat. Sportin kahden edellisen ottelun maaliero on 0–9. Sekä puolustus että hyökkäys tökkii. Alkukauden sensaatiojoukkue on ajautunut taistelemaan kymmenennestä sijasta. Saako kokenut Dufva vielä uudelleen joukkueensa lentoon tämän kauden aikana?

Yllätys

Jukureihin siirtynyt Aatu Räty, 19, on vienyt veljesparista suuremmat otsikot, mutta Aku Räty, 20, pelaa itseasiassa Kärpissä hienoa kautta. Hän on tehnyt 29 ottelussa 15 (9+6) tehopistettä. Tapparaa vastaan hän syötti kolme maalia. Itseluottamuksen nousu huokuu Aku Rädyn otteista.