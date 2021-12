HIFK voitti TPS:n SM-liigan kuumassa kärkiottelussa – neljä pelaajaa lensi suihkuun

Turussa nähtiin kuuma kiekkoilta. HIFK voitti sarjakärki TPS:n.

Torstai-illan ainoassa SM-liigan ottelussa kohtasivat TPS ja HIFK. Turussa pelattu ottelu päättyi vierasjoukkue HIFK:n 5–2-voittoon.

Torstainen ottelu kuumeni kunnolla toisessa erässä.

HIFK:n Micke-Max Åsten taklasi TPS:n Eemil Viroa. Viro löi päänsä laitaan.

Tilanteen jälkeen TPS:n Ruben Rafkin pudotti hanskat keskiympyrässä Åstenin kanssa.

Rafkin ja Åsten saivat väkivaltaisuudesta suihkukomennukset. Åsten sai pelirangaistuksen myös laitataklauksesta.

Viro ei palannut jäälle enää loppuottelussa. Hän poistui kaukalosta kuitenkin omin jaloin.

– Inhottava etäisyys on Virolla just tohon laitaan, kun on sieltä kiekkoa pelaamassa. Tulee aika pahasti. Ja kun tiedetään, millä vauhdilla ja voimalla Åsten tulee. Toivottavasti Virolle ei mitään käynyt. Jatkotilanteessa Rafkin osoittaa omalla tavallaan johtajuutta ja joukkueen edestä pelaamista, että on valmis pudottamaan hanskat ja antamaan pienen muistutuksen Åstenille keskialueella, C Morella ottelua kommentoinut Pekka Saravo totesi.

– Tuo pään lyönti pleksiin oli valitettavan näköinen, toivottavasti Eemil Viro selviää tästä ilman aivotärähdystä. Aika pahannäköisesti pää asui pleksiin. Ja pitää sanoa, että kyllähän siinä (Åstenin taklauksessa) selkäpuolelle tullaan, selostaja Mika Saukkonen jatkoi.

Toisen erän loppuvaiheilla nähtiin vielä toinenkin tappelu. Tällä kertaa pelirangaistukset väkivaltaisuudesta ottivat TPS:n Samuli Vainionpää ja HIFK:n Otto Karvinen, jotka mätkivät toisiaan nyrkein.

Kolmannessa erässä hanskoja ei enää pudoteltu.

HIFK nousi sarjataulukossa kolmanneksi pisteen päähän TPS:stä, jolla on tosin kaksi peliä vähemmän pelattuna kuin helsinkiläisillä.