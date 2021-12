SM-liigatuomio: 17-vuotiaalla lupauksella on herkullinen sauma NHL-näyttöihin – Jarno Pikkarainen on saanut ristiriitaisen tuittupään aisoihin

SM-liigatuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat SM-liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen. TPS näyttää esimerkkiä kaukalossa ja sosiaalisessa mediassa. HIFK:n 17-vuotias hyökkääjälupaus säväytti heti liigadebyytissään.

Sami Hoffrén

Tähti

TPS liitää korkealla. Jussi Ahokkaan luotsaama turkulaisjoukkue napsii tasaisen tappavalla tahdilla voittoja illasta toiseen. Kulunut peliviikko oli jälleen iso hauiksennäyttö. Kolme voittoa maalierolla 7–4. Etenkin kotivoitto Kärpistä ja 1–0-vierasvoitto tulikuumasta HPK:sta olivat kauttaaltaan jykeviä esityksiä. Kurinalainen ja energinen TPS jauhaa laajalla rintamalla. Kolmessa viime ottelussa kuusi eri pelaajaa onnistui maalinteossa.

Puheenaihe

Tampereen uuden monitoimiareenan avajaisviikonloppu oli ikimuistoinen. Avausottelussa raikas Ilves sai Tapparan näyttämään alistuneelta ja ahdistuneelta ryhmältä, mutta Tappara näytti luonnettaan tyrmäämällä lauantaina tupsukorvat 7–0. Nimekkään Tapparan kone on yskinyt pitkin kautta, mutta lauantain murskavoitto saattoi olla taitekohta kaudelle. Ilveksen ja Tapparan välinen kaksinkamppailu sähköistää koko SM-liigaa.

Lue lisää: Kommentti: Onko Tampereen kiekkoherruus vaihtumassa? Näistä syistä Ilves on noussut Tapparan rinnalle

Tyyli

Ilveksen laitahyökkääjä Antti Saarela tulitti Nokia-areenan avausottelussa SM-liigahistoriaa. Saarela, 20, teki kaikkien aikojen nopeimman hattutempun ottelun alusta lukien – ja millä tavalla! Toisen polven liigahyökkääjä näytti laukausvalikoimaansa loppuunmyydyn yleisön (13 000 katsojaa) edessä. Pikahattutemppu toi pikantin lisämausteen ainutlaatuiseen kiekkoiltaan.

Moka

Ilveksen tshekkipakki Dominik Masin lusii kaiken järjen mukaan pitkän pelikiellon. Masinin kuppi meni nurin lauantain paikalliskamppailun toisessa erässä, kun hän kävi Tapparan ykkössentterin Tyler Morleyn kimppuun. Masin rikkoi kahinassa törkeällä tavalla linjatuomarin koskemattomuutta. HPK:n Tommi Tikka sai tuomarin koskemattomuuden rikkomisesta neljän ottelun pelikiellon. Masinin kakun pitää olla tämän kauden pisin.

Lue lisää: Nyt meni hermot! Tampereen areenassa läikkyi yli – Sami Kapanen C Morella: ”Tästä tulee todella pitkä pelikielto”

Dominik Masin (vihreässä paidassa) menetti malttinsa.

Yllätys

HIFK:n ykkösketjussa viiletti kiinnostava debytantti lauantain kierroksella. Vasta 17-vuotias Aleksanteri Kaskimäki käytti näyttöpaikkansa loistavasti hyväkseen onnistumalla heti maalinteossa. Kaskimäellä on herkullinen sauma nostaa osakkeitaan ensi kesän NHL:n varaustilaisuutta varten, sillä Edarin kärkiketjusta puuttuu tovin Jere Innala, joka kärsii parhaillaan viiden ottelun pelikieltoaan.

Sasha Huttunen

Tähti

Michael Joly. HPK:n hyökkääjä surffaili alkukaudesta ja kävi Matti Tiilikaisen käskystä jopa katsomon puolella, mutta Jarno Pikkarainen on saanut tuittupäästä parhaan irti. Joly on ratkaisija, joka janoaa maaleja ja tekee niitä tärkeillä hetkillä. Tuulettaa villisti jopa ketjukaveriensa maaleja. Vielä kun saisi fysiikan kuntoon, voitaisiin puhua huippupelaajasta.

Michael Joly alkaa lämmetä.

Puheenaihe

Päähän kohdistuneet tällit ja kurinpito puhuttavat. Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä nosti asian ansiokkaasti esiin jo edellisviikolla. Väsyneet ja varomattomat pelaajat aiheuttavat vaaratilanteita, joilla voi olla kohtalokkaat seuraukset. Kurinpidon linjaa mitataan tällä viikolla. Ilveksen Dominik Masin ansaitsee kauden pisimmän pannan tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta.

Tyyli

Pizzakeisarin pojanpoika Ruben Rafkin painoi todella tyylikkään kudin yläpeltiin, mikä katkaisi HPK:n kymmenen ottelun voittoputken. Ilman NHL-varausta jääminen oli Rafkinille kova paikka, mutta nyt hänestä on kehittynyt jo 19-vuotiaana laatupakki liigatasolle. Hän on tärkeä pala SM-liigan tämän hetken parasta joukkuetta eli Turun Palloseuraa.

Moka

Pekka Virran SaiPalla menee kaikki pieleen tällä hetkellä. Maalintekovoimaa ei yksinkertaisesti ole, eikä onnikaan ole myötä. Kahdeksan ottelun tappioputki näkyy päävalmentajan kasvoilta lehdistötilaisuuksissa. Pudotuspelipaikka alkaa jo karata ulottuvilta. Leijoniin nousseen maalivahti Niclas Westerholmin loukkaantuminen oli karmea kolaus.

Yllätys

Kollien eli HIFK:n U20-joukkueen paras pelaaja Aleksanteri Kaskimäki teki liigadebyyttinsä, suoraan ykkösketjussa – ja heti kolisi! 17-vuotias taitoniekka ohjasi hienon johtomaalin Raumalla. Kaskimäki on todella mielenkiintoinen nimi myös ensi kesän varaustilaisuutta ajatellen. Jere Innalan viiden ottelun pelikielto tietää lisää näytön paikkoja teinilupaukselle.

Teemu Suvinen

Tähti

Jukurien Petrus Palmu on noussut joukkueensa selkeäksi johtajaksi ohi Jarkko Immosen ja kumppaneiden. Vain 168-senttinen patukka taistelee tällä kaudella jopa pistepörssin voitosta. Palmu on löytänyt hyvän kemian nuoren Aatu Rädyn kanssa ja urakoi eniten mikkeliläisten hyökkääjistä.

Puheenaihe

Tampereella pelataan jääkiekkoa upeissa puitteissa. Toivotaan kuitenkin, että Ilveksen kannattajat pääsevät sopuun Nokia-areenan turvallisuusvastaavien kanssa säännöistä, sillä liigapelit kaipaavat äänekkäitä faneja, katsomokoreografioita ja ennen kaikkea tunnelmaa.

Tyyli

TPS:n tapa päästää kannattajansa sisään pyhään pukukoppihuumaan pelien jälkeen on tyylikäs. Kyseessä ovat siis videopätkät, joita julkaistaan turkulaisten Twitter-tilillä. Juuri tällaisella somesisällöllä luodaan seuralle ja koko sarjalle raikkaampaa ja modernimpaa ilmettä.

Moka

Kun uusi valmentaja hyppää kesken kauden puikkoihin, joukkueessa tapahtuu yleensä selkeä ryhtiliike ja ”kuherruskuukauden” aikana irtoaa voittoja. Ässät on kuitenkin hävinnyt Karri Kiven alaisuudessa kaikki kolme otteluaan ja tehnyt niissä vain yhden maalin. Vastustajat ovat toki olleet kärkipäästä.

Yllätys

Pitkään olen odottanut, että Lukon peli alkaisi rullata. Niin ei näytä tapahtuvan, ja nyt joukkue on kärsinyt vielä koronaongelmista. Pakka on sekaisin. Hallitsevalla mestarilla alkaa olla rutkasti työnsarkaa jopa pudotuspelipaikkaan. Romahdus Pekka Virran lähdettyä on ollut yllättävän suuri.