Kommentti: Onko Tampereen kiekkoherruus vaihtumassa? Näistä syistä Ilves on noussut Tapparan rinnalle

Ilves ja Tappara tasasivat voitot uuden areenan avajaisissa, mutta seurojen käyrät ovat matkalla eri suuntiin. Ilves on käynyt läpi uudistumisprosessin, Tapparan olisi syytä käynnistää omansa nopeasti, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Ilves on noussut tosissaan haastamaan Tapparaa Tampereen herruudesta.

Tampere

Jos tuntee tamperelaisen jääkiekon lähihistoriaa ja sattui vielä olemaan lauantaina Tampereen uudessa kansiareenassa, saattoi pyöritellä päätään.

Se, että siellä ylipäätään oltiin lauantaina, oli pienen luokan ihme.

Kun Nokian sponsorinimeä kantavan areenan rahoituksesta neuvoteltiin ja taskulaskimet raksuttivat kannattavuusarvioita, laskelmia tehtiin kahdella eri skenaariolla.

Ilveksen kanssa ja ilman Ilvestä.

Tampereella siirryttiin perjantaina areena-aikaan, noin 30 vuotta sen jälkeen, kun uudesta hallista alettiin ensi kertaa puhua.

Seuran 1990-luvulla pelastanut mutta sen jälkeen käytännössä omin käsin pilannut ja lähes hengiltä kuristanut omistaja Vincent Manngard vastusti uuteen areenaan siirtymistä. Amerikansuomalaiselle ei mennyt jakeluun edes se, että Tampereen kaupungin edustajat kertoivat – useampaan kertaan – että olemassa ei ole skenaariota, jossa Hakametsässä voisi kansiareenan jälkeen pelata SM-liigaa.

Lähellä oli myös, ettei Manngardin mielipiteillä ollut edes väliä. Hän ja hänen lakeijansa ajoivat Suomen jääkiekkohistorian legendaarisimman seuran tilaan, jossa jatko oli hiuskarvan varassa.

Kun keväällä 2017 rakennusyhtiö löi lapiot santaan ja ryhtyi rakentamaan rautatiepihan päälle kunnianhimoista kansirakennelmaa, ei ollut mitenkään sanottua, että Ilves olisi edes olemassa kun kansi – puhumattakaan areena – valmistuisi.

Pelastus tuli tuolloin viimeisillä hetkillä. Ilveksen nykyinen toimitusjohtaja Risto Jalo kertoi myöhemmin IS:lle, että kyse oli päivistä, ei viikoista. Jos rahoja ei olisi saatu, jos sijoittajia ei olisi löytynyt, Ilves Hockey Oy olisi mennyt nurin ja seuran taival jääkiekon SM-liigassa olisi ollut ohi todennäköisesti ikuisiksi ajoiksi.

Samana keväänä Tapparan kapteeni Jukka Peltola nosti Kanada-maljaa käsilleen Kuopiossa Niiralan montussa. Peltolalle se oli jo tuttua hommaa, kolmen peräkkäisen finaalitappion jälkeen Tappara oli voittanut mestaruuden myös edellisenä vuonna.

Tappara oli suomalaisen jääkiekon kiistaton ykkösseura, kun otetaan huomioon, että samaan aikaan NHL:ssä dominoivat seuran omat kasvatit Patrik Laine ja Aleksander Barkov.

Ilves oli... noh, jotain.

Reilussa viidessä vuodessa on kuitenkin tapahtunut paljon. Niin paljon, että kovin moni realistisesti asioita ajatteleva ei olisi uskonut, että näin paljon voisi tapahtua.

Ilves nöyryytti Tapparaa perjantain avausottelussa ja teki avauserässä peräti neljä maalia, mutta lauantaina Tappara maksoi potut pottuina, pesi kasvonsa ja pisti Ilveksen polvilleen vakuuttavalla 7–0-voitolla.

Silti Tampereella on tapahtumassa muutos kiekkokartan valtasuhteissa.

Ilves on herännyt henkiin ja samalla Tappara on taantumassa tavallisten kuolevaisten tasolle. Seurojen käyrät osoittavat eri suuntiin.

Urheilullisesti Ilveksen tulokset ovat edelleen vaatimattomia. Seura ei ole ollut uuden tulemisensa jälkeen kertaakaan edes välierässä – itse asiassa edellisestä välieräpaikasta on kulunut jo 20 vuotta.

Mutta seurassa on tuoreutta ja raikkautta. Kaukalossa sen pelitapa perustuu ennen kaikkea kovaan pelinopeuteen ja suoraviivaisuuteen, mikä on mannaa katsojan silmille. Pelaajissa on paitsi omia kasvatteja ja hyvin onnistuneita ulkomaalaisia, myös viimeinen perinteisen ilvesläisen taitokiekon edustaja, ensimmäistä kauttaan toisessa tamperelaisseurassa pelaava Petri Kontiola.

Molempien seurojen johtoportaat koostuvat lähes yksinomaan keski-ikäisistä miehistä, mutta Ilveksen tekemisessä on enemmän raikkautta ja nuorekkuutta. Sen näkee sosiaalisesta mediasta tai vaikkapa Hakametsän jäähyväisseremonioista, joissa molemmissa Ilves vei naapuria 100–0.

Ilveksen oli pakko uusiutua, tai sen uskollisimmatkin fanit olisivat lopulta hylänneet sen. Koronapandemiasta huolimatta Ilves on pystynyt uusiutumaan niin taloudellisesti kuin urheilullisesti. Seurassa on ymmärretty myös se, että historiaan nojautuminen ei enää riitä. Varsinkin, kun edellisestä mestaruudesta on kulunut kohta 40 vuotta ja Tampereelle on syntynyt kaksi sukupolvea kaupunkilaisia, jotka eivät olleet edes syntyneet, kun toimitusjohtaja Jalo ratkaisi ykkössentterinä mestaruuden 1985.

Risto Jalo oli ratkaisemassa Ilvekselle mestaruutta 1985, mistä tuli Ilvekselle taakka moneksi vuodeksi. Toimitusjohtajana hän on ollut luomassa seuran turkkia uudestaan.

Ilveksen kannattajille on pitkään riittänyt se, että voittaa paikallispeleissä Tapparan ja voi julistautua Tampereen kiekkoherraksi. Todellisuudessa valtikka siirtyy Ilvekselle vasta siinä kohtaa, kun kauden päätteeksi keltavihreät värit ovat loppusijoituksissa sinioransseja korkeammalla.

Sitä ei ole vielä tapahtunut, mutta voi tänä vuonna jo hyvinkin tapahtua.

Uuden areenan toisessa päädyssä Tapparan tekeminen kaukalon ulkopuolella on totista ja keski-ikäisen mukavoitunutta. Mutta ennen kaikkea urheilullisesti Tapparasta huokuu pulskistuminen ja kyllästyminen. Paperilla Tapparan joukkue hakkaa Ilveksen, mutta kaukalossa kirvesrinnat saavat enää harvoin päälle sitä vaihdetta, jota menestyvältä joukkueelta voisi odottaa.

Lauantaina vaihdelaatikosta löytyi oikea asetus, mutta edellisen päivän nöyryytyksen jälkeen Tapparan oli pakko ryhdistäytyä. Isossa kuvassa touhu haiskahtaa silti ummehtuneelta. Tapparan DNA:ssa oleva työnteon ja urheilullisuuden kulttuuri ei tuota enää polttoainetta, joka pitäisi moottorin käynnissä. Kovimmat menestyksen vuodet ovat takana, ja toiminta vaatisi rajua uudistamista.

Jussi Tapola on kaikilla mittareilla huippuvalmentaja, mutta hän on ollut Tapparassa eri rooleissa keskeytyksettä lähes kymmenen vuotta. Ja se näkyy. Tapolan esimiehen urheilujohtaja Jukka Rautakorven pesti Tapparassa on jo viides.

Rautakorpi on ainakin tähän asti nauttinut Tapparassa kohtuuttoman suurta arvostusta siihen nähden, että hän on voittanut vain yhden Suomen mestaruuden ja siitäkin on aikaa kohta kaksi vuosikymmentä. Urheilujohtajana hän ei ole toistaiseksi pystynyt kasaamaan joukkuetta, jolla voisi uskottavasti taistella mestaruudesta. Minkä pitäisi olla Tapparan kokoiselle organisaatiolle vaatimus joka vuosi.

Jussi Tapolan johdolla Tappara voitti viime vuosikymmenellä kaksi mestaruutta. Tapola ja Tappara pesivät lauantaina kasvonsa ja voittivat Ilveksen, mutta valmentajan ja koko seuran pitäisi uusiutua.

Kaikessa Tapparan tekemisessä huokuu kaipuu muutaman vuoden takaisiin menestysvuosiin, mikä on ymmärrettävää ja inhimillistä. 2010-luku oli Tapparalta urheilullisesti sellaista riemujuhlaa, että siitä on vaikea päästää irti.

Tappara valoi edellisen toimitusjohtajan Mikko Leinosen pitkän pestin aikana itselleen niin tukevan taloudellisen perustan, että sillä ei ole samanlaista pakonomaista uudistumisen tarvetta kun naapurilla oli neljä vuotta sitten, kun koko Ilveksen tulevaisuus oli vaakalaudalla.

Mutta Tapparalla on väistämättä edessään uusiutumisprosessi, niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella. Se tarvitsee herätyksen, sen pitää siirtyä 2010-luvun menestysvuosista haikailusta 2020-luvulle ja alkaa katsoa jo 2030-luvulle. Pelkkä toimitusjohtajan vaihtuminen ei näytä auttavan, varsinkin kun Tapparaan on Leinosen jälkeen syntynyt valtatyhjiö, jossa kukaan ei tunnu kantavan vastuuta isosta kuvasta.

Tapparan pitäisi uusiutua jo pelkästään siksi, että uuteen hienoon areenaan siirtyminen on mahdollisuus, jonka ansiosta Tappara voisi tehdä itsestään oikeasti eurooppalaisen huippujoukkueen myös taloudellisilla mittareilla. Seuralla on sekä urheilullinen dna että taloudellinen selkäranka, josta on mahdollisuus ponnistaa vaikka mihin.

Samalla kun Ilveksellä on mahdollisuus nousta takaisin kansalliselle huipulle.