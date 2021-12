Olli Jokiselta suoraa puhetta ennen itsenäisyyspäivää – ”Kaikki, jotka kitisevät, voivat kokeilla ulkomailla asumista”

Olli Jokisen Jukurit porskuttaa hyvässä vireessä.

Olli Jokinen, 42, on asunut elämästään suunnilleen puolet ulkomailla.

Tänä vuonna Jokinen kuitenkin palasi Suomeen, kun hän siirtyi Mikkelin Jukurien päävalmentajaksi Floridasta omasta akatemiastaan.

Tulevasta maanantaista tulee Jokiselle erityinen:

– Olen aikuiselämäni asunut ulkomailla enkä ole viettänyt itsenäisyyspäivää Suomessa pariinkymmeneen vuoteen, Jokinen sanoi perjantaina SaiPa–Jukurit-ottelun lehdistötilaisuudessa.

– Täällä on asiat aika hyvin. On ollut kiva olla kotimaassa ja asettua tänne. Suomessa on ihmisen hyvä olla. Kaikki, jotka kitisevät, voivat kokeilla ulkomailla asumista, Jokinen hymähti.

Jokisen Jukurit aloitti kauden tahmeasti niin pelillisesti kuin tuloksellisestikin, mutta mikkeliläiset ovat parantaneet vähä vähältä.

Perjantaina tuli kolmas peräkkäinen voitto, kun joukkue nousi 0-2-tappioasemasta 4-2-vierasvoittoon. Jukurit on sarjassa kahdeksantena ja taistelee tiukasti pudotuspelipaikasta.

– Meillä on tosi luisteleva ja liikkuva joukkue, joka on hyvässä kunnossa. Se näkyi viimeiset 50 minuuttia, Jokinen ruoti.

– Pystyimme luomaan tosi paljon paikkoja. Lähdimme tappioasemasta kolmanteen erään, mutta oli tosi luottavainen fiilis, että jos vain jaksamme tehdä hommia pyyteettömästi, peli kääntyy varmasti.

Jukurit tuli tasoihin ajassa 45.13, kun Petrus Palmu iski alivoimalla Jarkko Immosen tyylikkäästä tarjoilusta. Aatu Räty ampui voittomaalin ja loppulukemat tyhjiin.

Jokinen teki 23-vuotiaasta Palmusta kapteeninsa ennen kautta. Joensuulainen on kiittänyt ja porskuttaa pistepörssin kärkipaikoilla (10+15). Räty naarattiin kesken kauden Kärpistä, ja 19-vuotiaan suurlupauksen saldo kahdeksasta ottelusta on vakuuttava 6+4.

– Kaikki pelaajat ovat sitoutuneita tähän juttuun. On kiva valmentaa, Jokinen linjasi.