Olli Jokisen Jukureilta komea nousu voittoon – 19-vuotias NHL-lupaus iski tehot 2+1, näin pelattiin SM-liigassa

Aatu Räty hiljensi Kisapuiston.

Aatu Räty rullaa Jukureissa yli piste per peli -tahdissa. Kahdeksan ottelun saldo on tehot 6+4=10.

Toiveet olivat korkealla, kun mestariluotsi Pekka Virta tarttui SaiPan ruoriin, mutta nyt Lappeenrannan on vallannut alakulo.

SaiPa kärsi perjantaina jo seitsemännen tappion putkeen, kun Jukurit haki vierasvoiton maalein 4–2.

SaiPa johti ottelua kahdella maalilla, mutta Jukurit nousi NHL-lupaus Aatu Rädyn johdolla rinnalle ja ohi.

Tehot 2+1 kerännyt Räty ampui voittomaalin ajassa 56.33 ja sinetöi loppulukemat tyhjiin.

SaiPan tilanne on tyly. Se on voittanut kotiottelun viimeksi 23. lokakuuta. Sija sarjataulukossa on kolmastoista ja tukevasti kympin joukon ulkopuolella.

KalPan uusi maalivahti Connor LaCouvee jatkoi hyviä otteitaan, kun savolaiset nujersivat JYPin 2–1.

Kanadalainen LaCouvee on pelannut nyt viisi ottelua torjuntaprosentilla 95,37 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,01. JYPiä vastaan voittomaalin teki 19-vuotias hyökkääjä Juuso Mäenpää.

Kouvolassa KooKoo kaatoi Pelicansin voittolaukauskilpailun myötä 2–1. Rankkareilla ainoa onnistuja oli Ville Meskanen.

Perjantai-illan puhutuin peli oli Tampereen uuden areenan ensinäytös Tappara-Ilves, josta voit lukea lisää täältä. Ottelu päättyi Ilveksen voittoon 6–3.