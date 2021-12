Tampereen uusi areena mykisti kiekkokansan – Kristian ja Toni tiivistivät tamperelaisten tunnelmat

”Kyllä on jumankauta hallilla kokoa.”

Pakkanen paukkuu ja ilmassa on ison illan tuntua.

Vajaat kolme tuntia ennen Tampereen Nokia-areenan pitkään odotettua avajaisottelua Tappara-Ilves molempien joukkueiden kannattajia alkaa valua ovista sisään upouuteen monitoimiareenaan.

Ulkopuolella käy myös selväksi, että areenan saaminen edustuskuntoon on mennyt viime tippaan. Toisella sivustalla raksamiehet ruuvailevat areenan sponsorinimen viimeisiä kirjaimia juhlakuntoon.

– Vau! Kyllä on jumankauta hallilla kokoa, ulkopuolella ihastellaan.

– Mistä ovesta sinne oikein mennään, Tapparan fanipaitoihin sonnustautuneet kannattajat ihmettelevät.

Areenan sisällä tummat pinnat hohtavat uutuuttaan ja lukuisat myyntikojut kuhisevat asiakkaita. Burgereita ja olutta menee ja kassakone laulaa.

Nokia-areena oli perjantaina loppuunmyyty.

Nokia-areena on Suomen mittakaavassa puitteiltaan omaa luokkaansa ja näyttävän kompakti kokonaisuus – vähän kuin paranneltu Hartwall-areena. Ero persoonalliseen ja nostalgiseen Hakametsään on kuin toiselta planeetalta.

– Epäuskoinen fiilis. On todella outoa olla täällä Hakametsän jälkeen. Tämä on niin valtavan kokoinen halli, hämmästelee Ilveksen kannattaja Toni Kytölä.

– Tulee Keski-Eurooppa mieleen. Ihan kuin olisi katsomassa DEL-liigaa tai Sveitsin liigaa, missä on valtavia halleja. Tampere on kiekkokaupunki, jossa molemmat seurat kunnioittavat toisiaan. Me ansaitsimme tämän hallin, ilmoittaa Tapparan kannattaja Kristian Taskinen.

Toni Kytölä ja Kristian Taskinen.

Molemmilta irtoaa ymmärrystä siihen, ettei halli ole vielä sataprosenttisesti valmis.

– Penkkirivejä on vielä todella paljon rikki, mutta ei se tunnelmaa pilaa. Porukkaa on kuin pipoa ja hallin rakentamisen kanssa on ollut kiire. Kaikki elävät vähän vielä sumussa, Kytölä ja Taskinen sanovat.

Kaksi tuntia ennen ottelun alkua ämyreistä pamahtaa kuumottava ilmoitus: Nokia-areenan ensimmäinen palohälytys. Ilmoituksen mukaan kiinteistön paloilmoitinlaitteet menevät päälle, eikä hissejä saa käyttää. Pian ilmoitetaan, ettei palohälytys aiheuta toimenpiteitä.

Avausottelun isäntä Tappara vastaa ennakkoshow’sta. Pimennetyssä hallissa katsomoa kiertää näyttävä nauha-screeni ja katosta roikkuva poskettoman kokoinen, 230-neliöinen mediakuutio on viimeistä teknologiaa. Nykyinen ledi-yrittäjä Juho Junnokin olisi ylpeä.

Joukkueiden alkulämmittelyä seuraa innoissaan jo lähes täysi katsomo. Vajaat 20 minuuttia ennen ottelun alkua juontaja pyytää yleisöä seisomaan ja antamaan aplodit uudelle pyhätölle ennen kuin tamperelaisjoukkueet alkavat ”riiteleen”.

Ennen ottelua Ilveksen 16, Tapparan 14 ja TBK:n kolme mestaruusviiriä sekä Ilveksen seitsemän ja Tapparan kuusi jäädytettyä numeroa nostetaan sykähdyttävässä seremoniassa areenan kattoon.

– Hyvää kannattaa odottaa. Nyt on juhlan aika, niputtaa Tapparan puheenjohtaja Hannu Penttilä juhlapuheessaan.

Pitkien seremonioiden jälkeen pelaajat pääsevät irti 13 000 katsojan edessä. Intensiteetti kaukalossa on käsinkosketeltava. Ensimmäinen nokkapokka nähdään ensimmäisellä pelikatkolla.

Toisessa päätykatsomossa Ilveksen Osasto 41:n kannattajat uhmaavat kehotuksia ja kannustavat omiaan seisaaltaan alkuminuuttien ajan.

Juuri samalla hetkellä kun järjestyksenvalvojat ovat ohjeistaneet seisovat ipalaiset poistumaan pleksin läheisyydestä muualle, Ilves iskee.

Samalla saadaan tulevaan pubivisaan vastaus: Nokia-areenan avausmaalin laukoo Ilveksen Antti Saarela tulisella rannelaukauksella yläpeltiin ajassa 4.37. Ilveksen kannattajat sekoavat.

Kuka teki uuden areenan ensimmäisen hattutempun -triviaan saadaan vastaus jo ennen ensimmäisen erän puoliväliä, kun Saarela täydentää hattutemppunsa.

Ilta on Ilveksen. Modernilla videotaululla komeilevat Ilveksen 6–3-voittolukemat.

– Lataus oli kohdillaan. Tulimme hyvin otteluun sisään ja kropassa oli paljon energiajuomaa ja kahvia. Oli hyvä vapina päällä, mikä näkyi sitten vähän loppua kohti. Tämä oli hyvä esitys meiltä, Ilveksen konkarisentteri Petri Kontiola niputtaa ottelun jälkeen.

Miten on jään laita. Hakametsä vai Nokia-areena?

– Jää oli ihan hyvä. Ei mitään valittamista. Jäät ovat aina hyviä – hallissa tai laseissa, Kontiola virnistää.

Kontiola, 37, on yksi niistä pelaajista, joka vältteli viimeiseen asti ajatusten siirtämistä Hakametsästä Nokia-areenaan. Uusi koti vaatii vielä totuttelua.

– Ihan jees koti tästä tulee. Teimme sinunkaupat uuden hallin kanssa pari päivää sitten. Tämä on mahtava homma koko Tampereelle, ei pelkästään jääkiekolle. Tampere rupeaa oleen aika hyvä paikka asua, Kontiola mainostaa muuttoa harkitseville.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen pudotti aloituskiekon Ilveksen Petri Kontiolalle ja Tapparan Otto Rauhalalle

Aivan kuten Ilveksen ja Tapparan pelaajilla, myös kannattajilla kestää aikansa ottaa uusi areena kunnolla kodikseen.

– Tässä menee uuden totuttelemisessa aikaa, kun kaikki on uutta ja hienoa. Jos Tappara ja Ilves kohtaavat täällä keväällä pudotuspeleissä, niin se olisi ihan helvetin uskomatonta, Tapparan mies Taskinen myhäilee, ja vieressä Ipan mies Kytölä nyökkäilee.

Uusi aika on virallisesti alkanut kiakkokaupungissa.