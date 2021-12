Suosikkiselostaja Antti Mäkinen närkästyi isänsä kohtelusta – näin Tappara vastaa kritiikkiin: ”Harmillista”

Tappara ei kutsunut ”viimeiseen iltaansa” takavuosien pelaajasuuruuttaan Pekka Mäkistä, joka vuonna 1965 kantoi Suomi-lipun Hakametsän jäähallin jäälle.

Tappara sai viime lauantaina kunnian hyvästellä legendaarisen Tampereen Hakametsän jäähallin. Seuran ”viimeisen illan” kutsuvieraslistalla oli odotetusti runsaasti takavuosien tunnettuja pelaajia, mutta ainakin yhden menestyksekkään nimen seura taisi unohtaa.

Vahvasti tätä mieltä on Viaplayn jääkiekkolähetysten suosikkiselostaja Antti Mäkinen. Hän kritisoi Tapparan seurajohtoa painokkaasti omalla Twitter-tilillään siitä, ettei hänen isänsä Pekka Mäkinen ollut saanut kutsua.

Vuonna 1949 syntynyt Pekka Mäkinen kiekkoili Tapparassa kaudet 1969–1978 ja 1979–1980, monet niistä maineikkaan Pekka Marjamäen pakkiparina, ja voitti mm. kaksi Suomen mestaruutta.

– Isäni kantoi 1965 jääkiekon MM-kisoissa Suomen lipun Hakametsän jäälle. Hän edusti Tapparaa 1969–80 ja voitti 8 mitalia, joista kaksi SM-kultaa. Uransa jälkeen työskenteli junioreiden kanssa reilut 20 vuotta. Hakametsän viimeinen ilta. Miksi hän ei saanut kutsua, Tappara? Antti Mäkinen kirjoitti Twitterissä.

Antti Mäkinen on tullut tunnetuksi kyvyistään jääkiekkoselostajana. Viime kesänä hän hävisi vedonlyönnissä ja käveli sen vuoksi Tampereen keskustan takaperin ympäri.

IS tavoitti selostajan keskiviikkona. Hän tarkensi vielä syitä, miksi närkästyi isänsä kohtelusta.

– Isäni ei olisi halunnut tehdä asiasta mitään numeroa, mutta mielestäni se oli syytä tuoda esiin. Twitter-kirjoitukseni oli piikki Tapparan seurajohdolle siitä, että seura ei saisi unohtaa ketään niistä pelaajista, jotka olivat aikanaan vuosikausien ajan rakentamassa sen kulttuuria ja henkeä, Mäkinen perustelee.

– Jos joku pelaa seurassa kauden tai korkeintaan kaksi, silloin ei mielestäni ole vielä kyse seuralegendasta.

Pekka Mäkinen (vas.) oli 1970-luvulla kova luu Tapparan puolustuksessa. Tässä hän yrittää pysäyttää paikallisvastustaja Ilveksen vikkelän Jorma Peltosen.

Tappara vastasi myöhemmin Mäkisen kirjoitukseen Twitterissä näin:

– Moro Antti! Kutsun saivat Tappara Hall of Fame jäsenet sekä Tappara Alumni Ry:n jäsenet, viestissä luki.

Tähän Mäkinen jatkoi Twitterissä:

– Moi! Meidän puoleltamme homma ok. Isäni tosin sai 90-luvulla Tappara Alumnin ainaisjäsenyyden.

IS tavoitti myös Tapparan toimitusjohtajan Mika Aron. Hänen mukaansa Pekka Mäkistä ei ollut unohdettu kutsuvieraslistalta ”ainakaan tarkoituksellisesti”.

– Olen ollut tänään sen verran kiireinen, etten ole ehtinyt perehtyä asian taustoihin. Tapparan Alumni on jäsenmaksullinen yhdistys, ja nyt en osaa sanoa, keitä ex-pelaajia se pitää listoillaan tai onko lista jotenkin puutteellinen. Alumnissa asiasta osattaneen kertoa tarkemmin, Aro sanoo.

– Joka tapauksessa on selvää, että myös Pekka Mäkisellä on edelleen tärkeä paikka Tappara-perheessä. Hän on hieno osa historiaamme, ja sitä ilman muuta kunnioitamme. Häntä ei siis jätetty mitenkään tarkoituksella kutsumatta. Harmillista, että nyt hän kuitenkin puuttui jostain syystä kutsuttavien listalta.

Tulevasta viikonlopusta alkaen Tappara ja kaupungin toinen kiekkoylpeys Ilves pelaavat kotiottelunsa uunituoreessa Nokia-areenassa.